Το Who’s Who του φετινού Plisskën Festival…

Το Plisskën Festival την τρέχουσα δεκαετία έχει σωστά καθιερωθεί ως μια απ’τις πλέον ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της πόλης, βασιζόμενο κυρίως στις πολύ ενδιαφέρουσες και «τώρα που συμβαίνουν» μετακλήσεις του. Απ’ το 2015 και μετά σταμάτησε την καλοκαιρινή εκδοχή του και μεταφέρθηκε ημερολογιακά το Δεκέμβρη αλλά φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει ήδη ανακοινώσει την επιστροφή του τον Ιούνιο του 2019, κάτι που δικαιολογεί το πιο μαζεμένο line-up που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στο Piraeus Academy και το Wave Athens.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι έχει το μενού (με σειρά εμφάνισης)

Object Blue

Καταγωγή: Ιαπωνία

Ώρα Εμφάνισης: 20:15

Που: Main Stage

Η Object Blue έχει απασχολήσει πολύ φέτος αφού τα πρώτα της δύο EP πήραν άριστες κριτικές κι ανέβαζαν κατακόρυφα τις ευκαιρίες της για ζωντανές εμφανίσεις. Η πειραματική της προσέγγιση στη χορευτική μουσική δεν πέρασε απαρατήρητη με αποτέλεσμα αυτές τις μέρες να συνοδεύει τον απόλυτο βασιλιά του είδους, Alva Noto.

Nathan Fake

Καταγωγή: Αγγλία

Ώρα Εμφάνισης: 21:05

Που: Main Stage

Έχουν περάσει πολλά χρόνια απ’την κυκλοφορία του μυθικού πια Drowning In A Sea of Love και από τότε ο Fake έφτιαξε με προσοχή το όνομά του, αλλάζοντας συχνά τον ήχο του και τις δισκογραφικές έδρες του. Τα τελευταία χρόνια έχει κατασταλάξει στην Ninja Tune και το όνομά του το βρίσκεις δίπλα σε αυτά των Four Tet, Jon Hopkins και Clark. Καθόλου άσχημα δηλαδή. Εν ολίγοις, άχαστο το live του.

Pantha Du Prince

Καταγωγή: Γερμανία

Ώρα Εμφάνισης: 22:05

Που: Main Stage

Ο Hendrik Weber δισκογραφεί ως Pantha Du Prince απ’το 2002 όταν και μας τον πρωτοσύστησε η Dial των Carsten Jost και Lawrence. Απ’τους καλλιτέχνες που κατάφεραν αρκετά νωρίς το crossover σε μουσικόφιλους που δεν συχνάζουν τα κλαμπ γι’αυτό κι απ΄το 2010 βγάζει τη μουσική του στο label του Rough Trade. Η minimal αισθητική του είναι ξεχωριστή και ιδανική για ξεκίνημα της βραδιάς.

Black Athena

Καταγωγή: Ελλάδα

Ώρα Εμφάνισης: 23:00

Που: Aquarium

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις αφού το ντουέτο απ’την Αθήνα είναι απ’τις σταθερές αξίες της πόλης εδώ και πολλά χρόνια. Πλέον κάνουν και μια απ’τις ενδιαφέρουσες εκπομπές του ελληνικού ραδιοφώνου στο σταθμό της Athens Voice.

David August

Καταγωγή: Γερμανία

Ώρα Εμφάνισης: 23:10

Που: Main Stage

Μετά από μια πολύμηνη παύση, ο David August επέστρεψε δυναμικά μέσα στο 2018 με δύο καινούργιους δίσκους και δικό του label. Η αρχή έγινε με το ambient DCXXXIX A.C. που σήμανε και την αρχή της δισκογραφικής του εταιρίας 99Chants ενώ πριν από ένα μήνα περίπου κυκλοφόρησε το τρίτο του δίσκο συνολικά με το D’Angelo το οποίο και θα παρουσιάσει στο φεστιβάλ. Επιβεβαίωνουμε τις φήμες για το υψηλό επίπεδο των ζωντανών του εμφανίσεων αφού τον είδαμε στο stage της Red Bull στο Sonar του 2016.

Debonair

Καταγωγή: Αγγλία

Ώρα Εμφάνισης: 00:30

Που: Aquarium

Απ’τα ιδρυτικά μέλη του κορυφαίου ιντερνετικού σταθμού NTS, η Debonair κατέχει όσο λίγοι DJs εκεί έξω την underground μουσική των τελευταίων τριών δεκαετιών, γεγονός που κάνει την εμφάνισή της μια απ’τις πιο σημαντικές του φετινού Plisskën.

Lindstrom

Καταγωγή: Νορβηγία

Ώρα Εμφάνισης: 00:30

Που: Main Stage

Μαζί με την υπόλοιπη παρέα του (Prins Thomas, Bjorn Torske, Todd Terje κτλ.), ο Lindstrom έφερε ξανά στο προσκήνιο την disco και τα πιο ξεχασμένα παρακλάδια της αλλά έκτοτε δεν σταμάτησε το φλερτ του και με άλλα μουσικά είδη. Περιμένουμε πολλά αναλογικά συνθς επί σκηνής και μπόλικο χορό εκτός αυτής.

Elena Colombi

Καταγωγή: Ιταλία

Ώρα Εμφάνισης: 02:30

Που: Aquarium

Η Ιταλίδα Elena Colombi ανήκει επίσης στο ρόστερ του NTS και έφτιαξε το όνομά της τα τελευταία δέκα χρόνια που δραστηριοποιείται ως DJ και promoter στο Λονδίνο. Περιμένουμε ένα ιδιαίτερο σετ που θα περάσει από αρκετά μουσικά είδη.

Sama’

Καταγωγή: Παλαιστίνη

Ώρα Εμφάνισης: 04:30

Που: Aquarium

Δεν είναι μόνο σημαντικό να σημειώσει κανείς πως είναι η πρώτη DJ και παραγωγός που έρχεται απ’την Παλαιστίνη αλλά κυρίως είναι ιδιαίτερα ικανή πίσω απ’τα decks όπως φάνηκε στο πρόσφατο Boiler Room που έγινε για πρώτη φορά στη Ραμάλα και έχει σαρώσει στα νούμερα. Ανυπομονούμε.

Lokier

Καταγωγή: Μεξικό

Ώρα Εμφάνισης: 06:30

Που: Aquarium

Ίσως η πιο χτυπητή απόδειξη για το πόσο φρέσκο είναι το φετινό Plissken. Η Μεξικανή με έδρα το Βερολίνο, Yoav Rodriguez είχε την πιο παραγωγική χρονιά της σύντομης καριέρας κυκλοφορώντας τρία ΕΡ σε labels όπως η ολλανδική Pinkman και η Squirrels on Film αν και το μεγάλο της highlight ήρθε απ’τη συνεργασία της με την Αμερικανίδα Jason Greer ως Lokier & The Machine που κυκλοφόρησε στο νέο project του McLewin των Psychemagic. Να περιμένετε ίσες δόσεις από σκοτεινό electro, acid και techno.