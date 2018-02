Βίκυ Καρατζόγλου – “Πριν από Σένα”

Η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει με το νέο single «Πριν από σένα», το πρώτο τραγούδι από τη συνεργασία της με τους δημιουργούς των μεγάλων επιτυχιών και αγαπημένους φίλους, Ελεάνα Βραχάλη και Γιώργο Σαμπάνη.

Μία δυναμική ερωτική μπαλάντα, που κοιτά βαθιά στην ουσία του έρωτα, με τους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη και τη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη να συναντούν τη Βίκυ στην πιο ώριμη ερμηνευτικά περίοδό της. Μια ερμηνεία που συγκινεί με την αισθαντικότητα και την εκφραστικότητά της.

Το «Πριν από σένα» είναι το πρώτο τραγούδι της Βίκυς που οπτικοποιείται υπό τη σκηνοθετική ματιά του Σπύρου Μαλτέζου και θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Feelgood Records.

Τη Βίκυ, τη γνωρίσαμε στη θρυλική μουσικοθεατρική παράσταση «Ήρωες» και αργότερα μέσα από τις συνεργασίες της με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η Γλυκερία, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Σοφία Κουρτίδου και ο Μπάμπης Στόκας, με τον οποίο συνεχίζουν τις επιτυχημένες εμφανίσεις τους.

Μετά ήρθε η ραδιοφωνική επιτυχία «Όνειρο» σε μουσική Γρηγόρη Πετράκου και στίχους Νίκου Μωραΐτη, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και ακολούθησε η κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της με τίτλο «Τα όνειρά μου αληθινά» από τη Feelgood Records.

Ενορχήστρωση: Χρήστος Σούμκα

Music produced and arranged by Soumka

Ηχογράφηση στούντιο c&c by Soumka

Μίξη: Soumka

Keyboards piano, String arrangement by Soumka

Σκηνοθεσία – Μοντάζ: Σπύρος Μαλτέζος

Κινηματογράφηση: Χρήστος Καραγιάννης