Winter Plisskën Festival 2017, στην Αθήνα… Δείτε το lineup!

MAC DEMARCO // MULATU ASTATKE

LADY LESHURR // ROMARE // HOLY FUCK

67 // LIARS // ANDY STOTT // JESSY LANZA // WEVAL

ANOPOLIS // AUTARKIC // BILL KOULIGAS // BLACK ATHENA // BORROWED IDENTITY

BRASSICA // CHAOS IN THE CBD // COBY SEY // DEDNEWB // DEMDIKE STARE // DOG2TH // GAIKA

GIGANTA // HIEROGLYPHIC BEING // HUERCO S. // IGUANA DEATH CULT // ILLUM SPHERE // IVAN SMAGGHE

JOYCE WRICE // LAMBERT // LAPS // LAST JAPAN // LENA PLATONOS // LOTIC // MATTEO VALLICELLI

NTS RADIO // PAULI. // SMERZ // THE LONGCUT // THOMEY BORS // TOPS // TOSIN MARTYNS

Η χειμερινή εκδοχή του Plisskën Festival επιστρέφει λίγο πριν το τέλος του 2017 με ένα ακόμα πολυπολιτισμικό, καινοτόμο και περιπετειώδες lineup με καλλιτέχνες, είδη και τάσεις από όλο το φάσμα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μέσα στο κέντρο της πόλης, την 1η και 2η Δεκεμβρίου, το Plisskën θα φιλοξενήσει πάνω από 40 διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες σε 3 χώρους επί της οδού Πειραιώς, Piraeus 117 Academy – Μεταλλουργείο & The Loft, και 5 stages (το ένα secret) που θα ξεκινάνε κάθε μέρα στις 19:00 και θα τελειώνουν στις 05:30 της επόμενης ημέρας!

Πιστό στις μουσικές αξίες του, εξακολουθεί να παρουσιάζει τους ήχους του αύριο σήμερα σε συνδυασμό πάντα με ονόματα που έχουν καθορίσει «σκηνές» και μουσικά είδη δημιουργώντας για ένα διήμερο τις ιδανικές συνθήκες ενός street festival στην καρδιά της Αθήνας. Tο μουσικό κομμάτι θα πλαισιώνεται και από τα καθιερωμένα πλέον Food Court, Cocktail Bars, Lounge Areas, πολλές παράλληλες δραστηριότητες καθώς και το Pop Up Store με Plisskën merchandise, έκθεση artwork και φωτογραφίας του φεστιβάλ. Ταυτόχρονα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι περιβαλλοντολογικές του ανησυχίες που άλλωστε το έχουν βραβεύσει με 2 αστέρια στα Greener Festival Awards αλλά και η εκπαίδευση νέων ανθρώπων μέσω του εργαστηρίου του The Lab (υποβολή αιτήσεων μέχρι 26 Οκτωβρίου).

Από το 2010 μέχρι σήμερα το Plisskën έχει φιλοξενήσει συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Perfume Genius, Savages, Mogwai, The Horrors, King Krule, Black Lips, Death Grips, Wild Beasts, Ariel Pink, Brodinski, Âme, Wooden Shjips, Swans, Fuck Buttons, Mount Kimbie, Vitalic, Simian Mobile Disco και Peaches μεταξύ πολλών άλλων.

Headliners της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλοι από τον χαρισματικό Καναδό μουσικό που ακούει στο όνομα Mac DeMarco καθώς και τον πατέρα της Ethio-jazz Mulatu Astatke. Πολυαναμενόμενες όμως θα είναι και οι ζωντανές εμφανίσεις του Andy Stott που επιστρέφει στο φεστιβάλ μετά τη συγκλονιστική εμφάνισή του το 2015, του νέου ανερχόμενου ταλέντου της περίφημης Ninja Tune, Romare, καθώς και του πιο πολυσυζητημένου rap crew της χρονιάς, αυτό των 67 από το Νότιο Λονδίνο. Από το Plisskën δε θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν σχήματα όπως οι πειραματιστές του ρυθμικού θορύβου Holy Fuck, η Πρώτη Κυρία της grime, Lady Leshurr, το εκκολαπτόμενο για μεγάλα πράγματα ηλεκτρονικό σχήμα των Weval αλλά και η underground electronic ποπ σταρ Jessy Lanza. Το πλουραλιστικό lineup του φετινού Plisskën συμπληρώνουν σε ισόποσες δόσεις τόσο σχήματα που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον όπως oι Smerz της XL Recordings και ο Gaika της Warp Records όσο και καταξιωμένοι καλλιτέχνες που καθορίζουν ακόμα μουσικές τάσεις όπως η σπουδαία Λένα Πλάτωνος ή o παγκοσμίως περιζήτητος dj των djs Ivan Smagghe.

1 + 2 Δεκεμβρίου

Οι πόρτες κάθε μέρα ανοίγουν στις 19:00.

Τo ταμείο του φεστιβάλ θα λειτουργεί στο χώρο του Μεταλλουργείου.

Χώροι / Stages

Main Stage: Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117

Τunnel & Republic: Μεταλλουργείο, Πειραιώς 127

Αquarium: Τhe Loft, Πειραιώς 123

Pop Up Store: The Loft, Πειραιώς 123

Εισιτήρια

Διήμερα

40€ Eξαντλήθηκαν

45€ (έως 10 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως)

50€ (από 10 Νοεμβρίου μέχρι και 1 Δεκεμβρίου)

Μονοήμερα

27€ (έως 10 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως)

32€ (από 10 Νοεμβρίου μέχρι εξαντλήσεως)

Προπώληση εισιτηρίων

Viva.gr

Τηλεφωνικά στο 11876

Viva kiosks (Σύνταγμα και Τεχνόπολη)

athinorama.gr

Seven Spots

Reload Stores

Media Markt Greece

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης