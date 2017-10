Υπόγεια Ρεύματα, Κίτρινα Ποδήλατα και KollektivA ρωτούν “Which side are you on?”, στον Σταυρό του Νότου

Τα Υπόγεια Ρεύματα και τα Κίτρινα Ποδήλατα, συναντιούνται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για δύο βραδιές γεμάτες ηλεκτρισμό την Παρασκευή 20 & την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου! Μαζί τους οι δυναμικοί KollektivA!

Τα Υπόγεια Ρεύματα, τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, μια Υπόγεια παρέα που πορεύεται πάνω από 20 χρόνια και δρα εδώ και τώρα! Απρόβλεπτοι, με τον ήχο του τρίο δεμένο και πολύπλοκο, παρουσιάζουν ένα δυνατό ηλεκτρικό σετ με καινούργια αλλά και διαχρονικά τραγούδια από όλη τους την πορεία.

Τα Κίτρινα Ποδήλατα, το πλέον αξιόπιστο και σταθερά δημιουργικό συγκρότημα της ελληνικής ροκ σκηνής, μεταφέρουν την ανεξάντλητη ενέργειά τους και την εκρηκτική σκηνική τους παρουσία στη σκηνή του Σταυρού, και πυροδοτούν κοινό και «συμπαίκτες» με τον ηλεκτρισμό τους!

Οι KollektivA μας υπόσχονται και σε αυτή τη συνεργασία, να είναι –ως συνήθως– απόλυτα ισοπεδωτικοί…

“Which side are you on?” μας ρωτούν, σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν και σίγουρα η «μέση» δεν δίνει λύση…

Ή με το φως ή με το σκοτάδι.

Η συνέχεια επί σκηνής, με τα τραγούδια των τριών σχημάτων να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις.

Παρασκευή 20 & 27 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ. κρατήσεων: 210 9226975

Τιμή Εισόδου στο μπαρ: 12 € (με μπύρα-κρασί)

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr