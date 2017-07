Ziria Music Festival για 9η χρονιά, στην Κορινθία!

Στις 24 Αυγούστου, για ένατη χρονιά ανηφορίζουμε στην πανέμορφη διαδρομή από το Ξυλόκαστρο προς τα μαγευτικά Τρίκαλα Κορινθίας κι ακόμα πιο πάνω στο θεϊκό οροπέδιο της Ζήρειας,

για το πιο high και ανοιχτό πάρτυ του καλοκαιριού! Μια μαραθώνια non stop μουσική γιορτή με τρεις σκηνές, open, in και after, από νωρίς το μεσημέρι έως νωρίς το …πρωί, με φανταστικές μπάντες και παραγωγούς, με μοναδικές εναλλακτικές δραστηριότητες, φιλική για όλες τις ηλικίες, παιδιά και ..σκυλιά!

Για πρώτη φορά φουλ τριήμερο, πιο πλούσιο, πιο δυνατό, πιο συμμετοχικό και με πολλές εκπλήξεις! Στις 24, 25 και 26 Αυγούστου στο φιλόξενο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας.

Έναρξη προγράμματος: 24 Αυγούστου 18:00

Είσοδος, κατασκήνωση, μοναδικές εναλλακτικές δραστηριότητες, όλα ελεύθερα!

Οι συμμετοχές

Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι στο χρόνο και στον χώρο, από την αρχαία ελληνική μουσική έως τη σύγχρονη ροκ και ηλεκτρονική και από τη Θράκη έως την Κρήτη και την Αφρική!

Μας ταξιδεύουν είκοσι πέντε κορυφαίες μπάντες, από διάφορα είδη της ανεξάρτητης σκηνής, djs και μουσικοί παραγωγοί:

Το πρόγραμμα ανά ημέρα

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

19:00 Θραξ Πανκc (1)

20:00 Void Droid

21:00 Puta Volcano

22:00 Planet of Zeus

23:00 Space Blanket

AFTER PARTY

Petros “FloorFiller”

Nikolas Gale

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

14:00 – 17:00 big jam – αφιέρωμα στα Blues!

18:15 Molimo

19:30 Μαύρη Οδύσσεια: Black Athena & Νεγρος Του Μοριά (Live PA)

20:45 Les SkartOi

22:00 The Big Nose Attack

23:00 1000mods

00:30 Θραξ Πανκc (2)

AFTER PARTY

Kafka

Southern Psych Groove – Spyreas Sid

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

14:00 Alex Dante

15:00 Bump Trio

16:00 Ταξίδι στην αρχαιοελληνική μουσική (παρουσίαση) (**)

18:15 “ΣΥΝ-ΑΥΛΙΑ” (**)

19:00 Dr. Albert Flipout’s one CAN band – aka Mickey Pantelous

20:00 Holy Monitor

21:00 A Victim Of Society

22:00 Whereswilder

23:00 Sleepin Pillow

00:30 Balothizer

AFTER PARTY

Cayetano

Supersan

TA ΠΡΩΙΝΑ

Facelift mornings

11:00 – 14:00

By dj Panos D.

Το πρόγραμμα είναι μαραθώνιο αλλά έτσι δομημένο, ώστε όσοι δε μπορούν να το παρακολουθήσουν στο τριήμερο, όποια μουσική και αν ακούνε, να μπορούν να βρουν δυο μέρες, μια ή ακόμη ένα τετράωρο του φετινού φεστιβάλ που να τους αφορά!

(*) Ο χώρος, το Σαλέ και οι υποδομές θα είναι όλα έτοιμα και θα υποδέχονται κατασκηνωτές και επισκέπτες από την Τετάρτη 23 Αυγούστου.

Εναλλακτικές δραστηριότητες

Πολλά “ξεχωριστά” θα ολοκληρώσουν την εμπειρία του Ziria Music Festival 2017

Οργανωμένη Κατάβαση στο Σπήλαιο με τον ΣΠΕΛΕΟ – SPELEO).

Οργανωμένη πεζοπορία στο Δάσος με τον ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ ΑΔΩΝΙΣ).

“Συν-αυλία” και παρουσίαση αρχαίων οργάνων, όπου η λύρα του Ερμή, το αρχαιότερο έγχορδο μουσικό όργανο, θα ακουστεί ξανά στον τόπο που γεννήθηκε!

Σεμινάριο γιόγκα μαζί με βασικές αρχές συγκέντρωσης και διαλογισμού με τον Τάσο Σχοινά

Σεμινάριο Ταϊ Τσι/Κουνγκ Φου από τη Σχολή παραδοσιακών κινέζικων τεχνών «Γερανία»

Επίδειξη WUDANG KUNG FU και Tai Chi από την Σχολή Παραδοσιακών Κινεζικών Τεχνών Γερανία με τις ομάδες Λουτρακίου, Κιάτου και Κορίνθου!

Μουσικά ξεχωριστά σημαντική θα είναι η μεγάλη συνέρευση πολλών γνωστών μουσικών των μπλουζ σε ιδιαίτερο event στο Σαλέ την Παρασκευή 14:00 – 17:00.

Υποστηρικτές και εθελοντές

Όπως πάντα, η διοργάνωση είναι συμμετοχική. Πραγματοποιείται με την στήριξη του Αθλητικού κέντρου Ζήρειας, πολλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ξενοδόχων και εστιατόρων των Τρικάλων, φίλων και εθελοντών.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις μπάντες κι έναν-έναν μουσικό για την αφιλοκερδή / φιλική συμμετοχή του.

Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε το official site του φεστιβάλ: http://www.ziriafestival.gr

Tips

Μην ξεχάσετε να πάρετε ζεστά ρούχα, κλειστά παπούτσια και καλό μπουφάν

και εφόσον διανυκτερεύσετε στο βουνό (προτείνεται!!), υπνόσακο και σκηνή.

Για τα πρωϊνά σας, η περιοχή προσφέρεται για υπέροχες βόλτες στα Τρίκαλα, στην Καρυά και στις πανέμορφες γύρω περιοχές ή για μπάνιο στον Πευκιά στο Ξυλόκαστρο ή στη λίμνη Δόξα.

Για να έλθετε, από την Εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών βγαίνετε στην έξοδο για Ξυλόκαστρο-Τρίκαλα και αμέσως συνεχίζετε για Τρίκαλα. Περνάτε τα Τρίκαλα και συνεχίζετε προς το Αθλητικό Kέντρο Ζήρειας. Όλοι οι δρόμοι είναι πολύ καλοί όπως και η οδική σήμανση.

Οικολογικές προτάσεις και δράσεις: