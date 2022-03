Το νεοσύστατο art rock σχήμα των 33Lovers έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single και video, για το τραγούδι “Angels Yearn“.

“Σας παρουσιάζω τη νέα μου μουσική αγάπη, τους 33Lovers. Είναι κομμάτια που γράφω καιρό τώρα και μετά από δεύτερες σκέψεις και ανασφάλειες αποφάσισα πως είμαι έτοιμος να τα βγάλω από μέσα μου. Το “Angels Yearn” είναι το πρώτο κομμάτι από αυτά και το συνοδεύει το πολύ όμορφο βίντεο που σκηνοθέτησε η εξαιρετικά ταλαντούχα, Αγγελική Χατζή. Αισθάνομαι τόσο πολύ ευγνώμων που σε αυτή μου τη νέα διαδρομή, είχα δίπλα μου όλους τους φίλους μου αλλά και όλους αυτούς τους ταλαντούχους μουσικούς και καλλιτέχνες που βοήθησαν να πάρει υπόσταση αυτό που είχα στο μυαλό μου. Να αγαπάτε!”

Στη νέα δημιουργία των 33Lovers συναντάμε πολυάριθμες συμμετοχές από γνωστά ονόματα της εγχώριας καλλιτεχνικής σκηνής και κοινότητας, τόσο στο μουσικό κομμάτι, όσο και στην δημιουργία του video.

Music/Lyrics/Voice/Guitar: Stratos Kiris

Piano/Glockenshpiel: Xenofontas Sakellariou

Double Bass: Nikos Kollias

Trumpet/Trombone/Flugabone: Antonis Andreou

Percussion: Sotiris Ntouvas

Choir: Miss Trichromi, Nalyssa Green, Sofia Sarri, Natassa Mindrinou, Myrto Asfi, Revekka Georgiadi, Nandia Pithara, Korina Boukovala

VIDEO:

Director: Aggeliki Hatzi

DOP: Romnick Palo

Gaffer: Alexandra Kapsi

PA: Amie Makris

MUA: Christo Mazurek

Choreography: Aggeliki Hatzi, Nefeli Theodotou

Starring: Aliki Andreiomenou, Nefeli Theodotou, Danai Marques, Elpida Rota Tikof, Diana Papadopoulou, Constantine Verrou

I guess I’m just a little boy

And I felt all your tears and joy

Let me take you back home

Where you belong

You and me we’re the same kind

You and me baby take your time

Then you’ll be and I’ll be here waiting for you

And you alone

I felt just like a little toy

And I guess I’m just a little boy

Who went and fell in love with you

And you alone

Say yes without you I’m a mess

Say yes and I will do the rest

Cause I’m here and I’m still in love with you

And you alone