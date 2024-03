Ο Γιώργος Περρής έγραψε ιστορία όταν βρέθηκε στους πρόποδες του αρχαίου ναού της Αφαίας στην Αίγινα για μία εμφάνιση που κινηματογραφήθηκε και ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου. Ο ναός της Αφαίας, ένα από τα αρχαία αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου και το πρότυπο του Ικτίνου και του Καλλικράτη για την Ακρόπολη των Αθηνών, έγινε το ιδανικό σκηνικό για μία αληθινά μαγική βραδιά που συγκινεί και μαγεύει.

Την ώρα που ο ήλιος δύει στο Αιγαίο, ο Γιώργος Περρής ερμηνεύει τραγούδια από τη δισκογραφία του όπως τα “Καρδιά Κοίτα”, “Όλα ένα” και “I Will Wait For You”, αλλά και διαχρονικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής όπως τα “I Have A Dream” των Abba, “Somewhere” του Leonard Bernstein ή το “Papa, can you hear me” του Michel Legrand.

Εκλεκτοί του καλεσμένοι σε αυτή την ανεπανάληπτη βραδιά βρέθηκαν οι σπουδαίοι φίλοι και συνοδοιπόροι του: η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Μάριος Φραγκούλης.

Τον Γιώργο συνοδεύει μία 11μελής ορχήστρα σπουδαίων μουσικών.

Η συναυλία, που είναι μία ωδή στον Ελληνικό πολιτισμό, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τη φυσική ομορφιά της χώρας, μαγνητοσκοπήθηκε στο χώρο μετά από ειδική άδεια από τον ΕΟΤ. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό καθώς ο Γιώργος Περρής είναι ένας άξιος πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού, ένας οδηγός στη χώρα των θεών που μοιάζουν στους ανθρώπους, των μύθων που ενέπνευσαν την ανθρωπότητα και των ιδεών που γέννησαν τον Δυτικό πολιτισμό.

Η σπουδαία ελληνική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών σε σκηνοθεσία της εξαιρετική Κλαίρης Φαφούτη προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι PBS, ξεπερνώντας τους 120 εκατομμύρια τηλεθεατές σε διάστημα 2 ετών, ενώ ο ΕΟΤ χρησιμοποίησε αποσπάσματα για την προώθηση της χώρας μας στο εξωτερικό.

Μία αξέχαστη συναυλία στην καρδιά του Αιγαίου που συνδέει το χτες με το σήμερα με όχημα τη μελωδία και την αγάπη για τον πολιτισμό.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Πιάνο: Νίκος Γαρουφαλάκης

Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός

Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Τύμπανα: Κώστας Μυλωνάς

Κρουστά: Αλέκος Ρούπας

Μπουζούκι: Νίκος Μέρμηγκας

Τσέλο: Μιχάλης Πορφύρης & Άρης Ζέρβας

Βιολί: Διονύσης Βερβιτσιώτης & Περικλής Τιμπλαλέξης

Κανονάκι: Ιφιγένεια Ιωάννου

Ενορχηστρώσεις: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος. Αλέξανδρος Τράμπας

Ηχολήπτες: Δημήτρης Μπουμπούλης & Γιάννης Κολεβέντης

Ηχογράφηση: Νίκος Καραπιπέρης & Δημήτρης Ναλμπάντης

Μίξη: Ηλίας Λάκκας

Mastering: Svante Forsback

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Artwork: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Λίνα Νικολακοπούλου

Παραγωγή συναυλίας: Άννα Γιώτη

Εκτέλεση Παραγωγής: Κική Τσαντίρη