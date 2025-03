Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ο Albano Carrisi, γνωστός ως Al Bano, γεννήθηκε το 1943 στην Ιταλία και από μικρός έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Η Romina Power, κόρη του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού Tyrone Power, γεννήθηκε το 1951 στο Λος Άντζελες και μεγάλωσε μέσα στη λάμψη του Χόλιγουντ. Η γνωριμία τους έγινε το 1967 στα γυρίσματα της ιταλικής ταινίας “Nel Sole”, βασισμένης στο ομώνυμο τραγούδι του Al Bano, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία. Η έλξη ήταν άμεση και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1970, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια της ιταλικής μουσικής σκηνής. Χαρακτηριστικά, έχουν κυκλοφορήσει περισσότερα από 22 albums που έχουν κάνει πωλήσεις διεθνώς άνω των 150 εκατομμυρίων αντιτύπων!

Όταν γνωρίστηκαν, ο Al Bano είχε ήδη ξεκινήσει την καριέρα του στη μουσική, ενώ η Romina Power είχε εμφανιστεί σε αρκετές ιταλικές ταινίες. Ο έρωτάς τους οδήγησε σε γάμο το 1970. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single ως ντουέτο, το Storia di due innamorati, μέσω των δισκογραφικών εταιρειών La Voce del Padrone και Odeon. Το τραγούδι σημείωσε μια μικρή επιτυχία στην Ιταλία και συμπεριλήφθηκε στο προσωπικό άλμπουμ του Al Bano, A cavallo di due stili. Παράλληλα, η Romina Power είχε ξεκινήσει και τη δική της δισκογραφική πορεία, κυκλοφορώντας τρία σόλο άλμπουμ μεταξύ 1969 και 1974.

Το 1975, το ζευγάρι αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του στη μουσική και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ ως ντουέτο, με τίτλο Atto I (γνωστό και ως Dialogo ή Arena blanca, mar azul). Το άλμπουμ περιείχε το τραγούδι Dialogo, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Την επόμενη χρονιά, εκπροσώπησαν την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 1976 με το We’ll Live It All Again, ένα τραγούδι που ερμήνευσαν τόσο στα ιταλικά όσο και στα αγγλικά, κατακτώντας την έβδομη θέση. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε επίσης στα ισπανικά με τίτλο Viviremos todo de nuevo και στα γαλλικά ως T’aimer encore une fois.

Μετά την Eurovision, το ζευγάρι εστίασε στην ηχογράφηση τραγουδιών σε διάφορες γλώσσες. Ανάμεσα στις επιτυχίες τους στη γαλλική αγορά ξεχώρισαν τα Des nuits entières και Enlacés sur le sable, το οποίο ήταν η γαλλική εκδοχή του Prima notte d’amore. Αυτή ήταν μόνο η αρχή μιας λαμπρής κοινής πορείας, που θα τους καθιέρωνε ως ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα της ευρωπαϊκής μουσικής.

Το 1981, ο Al Bano και η Romina Power κυκλοφόρησαν το single Sharazan, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη τους μεγάλη διεθνή επιτυχία. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησαν και ένα άλμπουμ στα ισπανικά, ξεκινώντας μια παράδοση που θα ακολουθούσαν για πολλά χρόνια, ηχογραφώντας τα τραγούδια τους και σε άλλες γλώσσες.

Το 1982, το ντουέτο έγραψε ιστορία στην Ιταλία, καθώς κατάφερε να έχει ταυτόχρονα τέσσερα τραγούδια στα ιταλικά charts. Το αποκορύφωμα της χρονιάς ήταν η συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με το Felicità, το οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισαν, το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, πουλώντας πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα! Περιλήφθηκε στο ομώνυμο άλμπουμ Felicità, το οποίο σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε και στα ισπανικά με τίτλο Felicidad, καθώς το ζευγάρι συνέχισε να στοχεύει στο διεθνές κοινό.

Το 1982 κυκλοφόρησαν ακόμα ένα άλμπουμ, το Che angelo sei, που περιείχε την επιτυχία Tu, soltanto tu.

Το 1984, ο Al Bano και η Romina Power κατάφεραν να κερδίσουν το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με το Ci sarà, ένα τραγούδι από το άλμπουμ Effetto amore. Συγκέντρωσαν πάνω από 2 εκατομμύρια ψήφους, γεγονός που επιβεβαίωσε την τεράστια απήχησή τους στο κοινό.

Την επόμενη χρονιά, το ζευγάρι συμμετείχε για δεύτερη και τελευταία φορά στη Eurovision με το Magic Oh Magic, καταλαμβάνοντας ξανά την έβδομη θέση.

Το 1986, υπέγραψαν συμβόλαιο με τη WEA και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Sempre sempre, εδραιώνοντας την επιτυχία τους. Το τραγούδι Settembre περιείχε τη φωνή της μικρής τους κόρης, Cristel, ενώ το Lord Byron περιλάμβανε ηχογραφήσεις ποιημάτων του Λόρδου Βύρωνα από τον διάσημο ηθοποιό και πατέρα της Romina, Tyrone Power.

Το 1987, διαγωνίστηκαν ξανά στο Σαν Ρέμο με το Nostalgia canaglia, κατακτώντας την τρίτη θέση. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Libertà!, όπου η κόρη τους, Ylenia, τραγούδησε ντουέτο με τη Romina στο κομμάτι Abbi fede.

Το 1988 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Fragile, ενώ το 1989 διαγωνίστηκαν ξανά στο Σαν Ρέμο με το Cara terra mia, που κατέκτησε την τρίτη θέση.

Το 1990, το άλμπουμ Fotografia di un momento έφερε την επιτυχία Donna per amore.

Το 1991, συμμετείχαν για πέμπτη και τελευταία φορά στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με το Oggi sposi, κατακτώντας την όγδοη θέση.

Η οικογενειακή τους ζωή φαινόταν ιδανική, αποκτώντας τέσσερα παιδιά. Όμως, το 1994, η ζωή τους σημαδεύτηκε από μια τραγωδία, όταν η μεγαλύτερη κόρη τους, Ylenia Carrisi, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στη Νέα Ορλεάνη. Παρά τις έρευνες, δεν βρέθηκε ποτέ, και αυτό το γεγονός επηρέασε βαθιά τη σχέση του ζευγαριού. Η απώλεια της Ylenia δημιούργησε έντονες εντάσεις στη σχέση τους, οδηγώντας τους τελικά στον χωρισμό το 1999. Ο Al Bano συνέχισε τη σόλο καριέρα του, επιστρέφοντας σε πιο παραδοσιακά ιταλικά τραγούδια, ενώ η Romina απομακρύνθηκε για χρόνια από τη μουσική σκηνή.

Μετά από πολλά χρόνια χωριστά, το 2013, οι δυο τους επανενώθηκαν μουσικά σε μια σειρά συναυλιών που προκάλεσαν νοσταλγία και συγκίνηση στους θαυμαστές τους. Παρότι δεν είναι πλέον μαζί στη ζωή, οι κοινές τους εμφανίσεις συνεχίζουν να συγκινούν το κοινό, θυμίζοντας τις όμορφες μουσικές στιγμές του παρελθόντος.

Η ιστορία του Al Bano και της Romina Power παραμένει μοναδική, καθώς συνδυάζει μουσική, αγάπη, δόξα, πόνο και μια διαχρονική σύνδεση που ξεπερνά τα όρια του χρόνου…