Η Mo.Mi.Records παρουσιάζει την πρωτοεμφανιζόμενη Alcestea με το debut dream pop single της “Satin Life”

Το Satin Life είναι το πρώτο της single το οποίο μας προκαλεί να αναρωτηθούμε πόσο καλά ξέρουμε τις ζωές και τους γύρω μας και αν θα έπρεπε στα αλήθεια να μας νοιάζει να τα κατανοήσουμε ή να ζούμε απλά αυτό που μας συμβαίνει όταν μας τυχαίνει μία ζωή στρωμένη με σατέν και τριαντάφυλλα.

Η Alcestea είναι τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια που της αρέσει να μοιράζεται ιστορίες δικές της, ανθρώπων της διπλανής πόρτας, αλλά και φανταστικών ανθρώπων που ζούνε χιλιόμετρα ή και χρόνια μακριά της και θα ήθελε πολύ, με κάποιο τρόπο, να έχει γνωρίσει. Ο ήχος της είναι indie pop με folk και dream pop επιρροές και γράφει τα τελευταία 8 χρόνια. Μεγάλωσε στην Πρέβεζα όπου και ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική και πλέον ζει στην Αθήνα. Παράλληλα με την τοπογραφία στο ΕΜΠ, σπούδασε πιάνο, σύγχρονο τραγούδι, καθώς και songwriting (MA στο Bath Spa University). Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές, συναυλίες και φεστιβάλ και ήταν μέλος του φωνητικού συνόλου Praxis.

I wake up early by your side

A bright sun shining in my eyes

Coffee ‘n’ love, nothing to hide

A good love’s hard to find

You bring me flowers coming home

Good movies and good wine

We smile, we laugh, we’re making love

You always call me mine

Our days like roses

I count them to know

that you ‘ll never leave behind our satin life

Skies filled with roses

I breathe them, I know

That you ‘ll never leave my side, a satin life

You wake up early by my side

Your smile I’m always looking for

Coffee ‘n’ love, nothing to hide

Or is it something more?

You bring me flowers coming home

A good love’s hard to find

We smile, we laugh, we’re making love

But are you truly “mine”?

Our days like roses

But I never know

Was it ever in your dreams our satin life

Skies filled with roses

I breathe them to know

Was it ever in your plans a satin life

And I know

Simple things are gold

Skies of blue above

Tomorrow it might be different

And I know

Our love might be gone

In skies of gray above

Tomorrow will be different