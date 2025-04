Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Οι Bad Boys Blue υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της eurodisco σκηνής των ’80s, με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται και να ξεσηκώνουν το κοινό. Από το ξεκίνημά τους το 1984 μέχρι σήμερα, η πορεία τους χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές αλλαγές στη σύνθεση, μεγάλες επιτυχίες και συνεχή αναβίωση της μουσικής τους.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1984 στην Κολωνία της Δυτικής Γερμανίας από τον παραγωγό Tony Hendrik και τη σύζυγό του Karin Hartmann, οι οποίοι είχαν ήδη επιτυχία στη μουσική βιομηχανία. Ο Hendrik επιδίωκε να δημιουργήσει ένα συγκρότημα που θα αποτελούσε εναλλακτική πρόταση απέναντι στους Modern Talking, οι οποίοι κυριαρχούσαν τότε στη γερμανική pop σκηνή. Οι αρχικοί τραγουδιστές ήταν ο Τζαμαϊκανός Trevor Taylor, ο Βρεττανός John McInerney και ο Αμερικανός Andrew Thomas.

Η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία ήρθε αμέσως μετά, με το album “Hot Girls, Bad Boys”, το 1985. Το “You’re a Woman“, γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και καθιέρωσε τον ήχο του συγκροτήματος. Μαζί και το “Pretty Young Girl” που έβαλε κι αυτό το λιθαράκι του στην επιτυχία του δίσκου.

Οι Bad Boys Blue συνέχισαν να παράγουν επιτυχίες καθ’ όλη τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Ανάμεσα στα πιο διάσημα τραγούδια τους περιλαμβάνονται:

“I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl)” (1986)

“Come Back and Stay” (1987)

“A World Without You (Michelle)” (1988)

“Lady in Black” (1989)

“How I Need You” (1989)

“I Totally Miss You” (1992)

Η μοναδική φωνή του John McInerney στα περισσότερα τραγούδια τους, σε συνδυασμό με τις συνθετικές μελωδίες και τα πιασάρικα ρεφρέν, έκαναν τα κομμάτια τους κλασικά στη dance-pop και synth-pop σκηνή.

Οι αλλαγές στη σύνθεση του συγκροτήματος

Η αρχική σύνθεση δεν έμεινε σταθερή για πολύ. Ο Trevor Taylor ήταν η κύρια φωνή στις πρώτες επιτυχίες τους, όπως το You’re A Woman και το Pretty Young Girl. Ωστόσο, το 1987, το τραγούδι Come Back And Stay ηχογραφήθηκε αρχικά με τη φωνή του Taylor, αλλά οι παραγωγοί επέλεξαν τελικά την εκδοχή του John McInerney. Αυτή η απόφαση προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις, που οδήγησαν τελικά στην αποχώρηση του Trevor Taylor. Από εκεί και πέρα, ο John McInerney ανέλαβε τα βασικά φωνητικά στις περισσότερες κυκλοφορίες του συγκροτήματος.

Ο Trevor Taylor αποχώρησε το 1988 και αντικαταστάθηκε από τον Trevor Bannister ο οποίος παρέμεινε μέχρι το 1993.

Το συγκρότημα συνέχισε ως ντουέτο μέχρι το 1995, όταν ο Mo Russel προστέθηκε στη σύνθεση. Το 1999, ο Kevin McCoy αντικατέστησε τον Mo Russel, έχοντας ήδη συμμετάσχει στο συγκρότημα ως ράπερ από το 1998.

Το 2005, ο Andrew Thomas και ο John McInerney χώρισαν τους δρόμους τους με όχι και τόσο φιλικές σχέσεις. Ο Carlos Ferreira εντάχθηκε στην πλευρά του McInerney το 2006 και το συγκρότημα, πλέον με έδρα την Πολωνία, συνέχισε να ηχογραφεί νέο υλικό. Παράλληλα, ο Andrew Thomas δημιούργησε τη δική του εκδοχή των Bad Boys Blue μαζί με τον Kevin McCoy και τον Herb McCoy, αν και δεν είχαν συμβόλαιο με κάποια δισκογραφική εταιρεία.

Μέχρι και σήμερα, το ερώτημα για το ποιος έχει το επίσημο δικαίωμα χρήσης του ονόματος Bad Boys Blue παραμένει ανοιχτό!

Τα άλμπουμ και η μουσική τους πορεία

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε περισσότερα από 15 studio albums:

Hot Girls, Bad Boys (1985)

Heartbeat (1986)

Love Is No Crime (1987)

My Blue World (1988)

The Fifth (1989)

Game of Love (1990)

House of Silence (1991)

Totally (1992)

Kiss (1993)

To Blue Horizons (1994)

Bang Bang Bang (1996)

Back (1998)

…Continued (1999)

Follow the Light (1999)

Tonite (2000)

Around the World (2003)

Heart & Soul (2008)

25 (The 25th Anniversary Album) (2010)

30 (2015)

Heart & Soul (Recharged) (2018)

Tears Turning to Ice (2020)

Οι live εμφανίσεις και η επιρροή τους

Οι Bad Boys Blue παρέμειναν ενεργοί στη σκηνή για πολλές δεκαετίες, με συνεχείς συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Ρωσία. Οι εμφανίσεις τους χαρακτηρίζονταν από νοσταλγία, καθώς έφερναν στο κοινό τα κλασικά τραγούδια των ’80s.

Η επιρροή τους είναι αισθητή σε πολλούς καλλιτέχνες της eurodance και της synth-pop, ενώ η μουσική τους αναβιώνει μέσα από remixes και συλλογές που κρατούν το όνομά τους ζωντανό.

Οι Bad Boys Blue ήταν και παραμένουν ένα από τα πιο ηχητά ονόματα της eurodisco μουσικής. Παρότι γνώρισαν πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους, η μουσική τους συνεχίζει να ακούγεται και να συγκινεί τους θαυμαστές τους παγκοσμίως.

Αν αγαπάτε την ’80s disco και την synth-pop, η δισκογραφία τους είναι ένα must για κάθε συλλογή!