Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Οι Blondie είναι ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 και 1980, που συνδύασαν τη ροκ, την ποπ και την punk αισθητική για να δημιουργήσουν τη μοναδική τους ταυτότητα. Με ηγέτιδα τη χαρισματική Debbie Harry (Deborah Ann Harry), κατάφεραν να φέρουν την new wave μουσική στο προσκήνιο και να γράψουν τη δική τους ιστορία με μια σειρά από διεθνείς επιτυχίες.

Οι Απαρχές: Η Γέννηση των Blondie

Το συγκρότημα ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1974 από την Debbie Harry (τραγουδίστρια) και τον Chris Stein (κιθαρίστας). Η Debbie Harry γεννήθηκε στις 1 Ιουλίου 1945 στο Μαϊάμι της Φλόριντα και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ. Πριν γίνει η τραγουδίστρια που όλοι γνωρίζουμε, εργάστηκε ως σερβιτόρα, χορεύτρια και γραμματέας.

Πριν από τους Blondie, η Harry είχε τραγουδήσει σε συγκροτήματα όπως οι The Wind in the Willows, ένα folk συγκρότημα της δεκαετίας του 1960. Όμως, με τη γνωριμία της με τον Stein, άρχισε να διαμορφώνεται το όραμα για ένα συγκρότημα που θα συνδύαζε τον αντισυμβατικό ήχο της punk με ποπ επιρροές.

Συνολικά, τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ήταν οι:

Debbie Harry (φωνή) – Η τραγουδίστρια και η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα του συγκροτήματος, που υπήρξε και βασική δημιουργός και στιχουργός.

(φωνή) – Η τραγουδίστρια και η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα του συγκροτήματος, που υπήρξε και βασική δημιουργός και στιχουργός. Chris Stein (κιθάρα) – Ο κιθαρίστας και συνθέτης του συγκροτήματος, και από τους κύριους δημιουργούς των τραγουδιών τους. Ήταν και ο σύντροφος της Debbie Harry για αρκετά χρόνια.

(κιθάρα) – Ο κιθαρίστας και συνθέτης του συγκροτήματος, και από τους κύριους δημιουργούς των τραγουδιών τους. Ήταν και ο σύντροφος της Debbie Harry για αρκετά χρόνια. Clem Burke (ντραμς) – Ο ντράμερ, γνωστός για τη δυναμική του παρουσία και το ενεργητικό του παίξιμο.

(ντραμς) – Ο ντράμερ, γνωστός για τη δυναμική του παρουσία και το ενεργητικό του παίξιμο. Jimmy Destri (πλήκτρα) – Ο πληκτράς του συγκροτήματος, που προσέθετε τη χαρακτηριστική του μουσική ταυτότητα στους ήχους των Blondie, ειδικά στις συνθέσεις τους που περιείχαν synthesizers.

(πλήκτρα) – Ο πληκτράς του συγκροτήματος, που προσέθετε τη χαρακτηριστική του μουσική ταυτότητα στους ήχους των Blondie, ειδικά στις συνθέσεις τους που περιείχαν synthesizers. Gary Valentine (μπάσο) – Ο πρώτος μπασίστας του συγκροτήματος, ο οποίος έφυγε από την μπάντα το 1977 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Αντικαταστάθηκε από τον Nigel Harrison.

Η Άνοδος των Blondie: Από την Punk στην Pop Κουλτούρα

Αρχικά, οι Blondie έγιναν μέρος της punk σκηνής του Μανχάταν, παίζοντας σε κλαμπ όπως το CBGB, όπου εμφανίζονταν μαζί με άλλα ιστορικά ονόματα, όπως οι Ramones και οι Talking Heads. Το 1976, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, “Blondie”, που γνώρισε περιορισμένη επιτυχία. Ωστόσο, ήταν η αρχή για τη δημιουργία του χαρακτηριστικού τους ήχου.

Με το δεύτερο άλμπουμ τους, “Plastic Letters” (1978), άρχισαν να αποκτούν διεθνή φήμη, ιδιαίτερα με την επιτυχία του τραγουδιού “Denis”, που τους έκανε γνωστούς στην Ευρώπη.

Οι Χρυσές Επιτυχίες

Το 1978 ήταν η χρονιά που οι Blondie κατέκτησαν τη μουσική σκηνή με το άλμπουμ “Parallel Lines”. Αυτό περιλάμβανε κομμάτια όπως:

“Heart of Glass”: Το “Heart of Glass” έφτασε στο No.1 στα charts παγκοσμίως, ενώ το άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας τους Blondie παγκόσμιο φαινόμενο. Το τραγούδι – “ύμνος” συνδύασε τον ρυθμό της disco με τις new wave και punk καταβολές του συγκροτήματος, κάτι που το έκανε μοναδικό για την εποχή του. Οι στίχοι περιγράφουν την απογοήτευση και τη θλίψη από μια προδοσία στον έρωτα, με έναν ανάλαφρο, σχεδόν ειρωνικό τόνο…

Παρά την επιτυχία του, το κομμάτι προκάλεσε και αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τους θαυμαστές της punk σκηνής, οι οποίοι είδαν την στροφή προς τη disco ως “προδοσία”. Παρ’ όλα αυτά, οι Blondie απέδειξαν ότι η μουσική τους μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια των ειδών.

Το βίντεο του τραγουδιού, σκηνοθετημένο από τον Stanley Dorfman, παρουσιάζει το συγκρότημα να παίζει σε ένα disco club. Η Debbie Harry, με το χαρακτηριστικό της στυλ, έγινε αμέσως fashion icon, ενώ το βίντεο ενίσχυσε τη σύνδεση του τραγουδιού με την disco κουλτούρα.Το “Heart of Glass” είναι από τα τραγούδια που καθόρισαν την εποχή του και επηρέασαν τόσο την pop όσο και την ηλεκτρονική μουσική. Το 2018, προστέθηκε στο Grammy Hall of Fame, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του αξία.

“One Way or Another”: Ένα δυναμικό, εμβληματικό ροκ κομμάτι με προσωπικούς στίχους από τη Debbie Harry.

Οι στίχοι του έχουν προσωπική βάση, καθώς εμπνέονται από μια πραγματική εμπειρία της Harry. Περιγράφει την καταδίωξή της από έναν πρώην σύντροφο που είχε γίνει εμμονικός και καταδιωκτικός (stalker). Η Debbie Harry είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι προσπάθησε να μετατρέψει αυτήν την αγχωτική εμπειρία σε κάτι δημιουργικό, χρησιμοποιώντας το τραγούδι ως έναν τρόπο να την ξορκίσει!

“Hanging on the Telephone”: Ένα έντονο κομμάτι που έγινε αγαπημένο της new wave σκηνής.

“Call Me” – Το Soundtrack που Καθόρισε Μια Εποχή!

Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single και προοριζόταν να είναι το κυριότερο θέμα της ταινίας American Gigolo (1980), στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Richard Gere. Η ταινία μιλούσε για έναν άντρα που ζούσε ως “πορνοστάρ” και συνδεόταν με γυναίκες για σεξ, χρήματα και εξουσία. Ο Moroder ήταν ο μουσικός παραγωγός της ταινίας και πρότεινε στους Blondie να γράψουν το τραγούδι.

Το “Call Me” έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για 6 εβδομάδες, κάνοντάς το το πιο επιτυχημένο single της καριέρας των Blondie στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τραγούδι συνδυάζει μια disco αίσθηση με δυναμικά, funky beat και τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας των Blondie, δημιουργώντας μια ισχυρή και δυναμική σύνθεση. Η χρήση synthesizers είναι έντονη, κάτι που αντανακλά την τάση της εποχής για πειραματισμούς με την ηλεκτρονική μουσική.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για τη σχέση δύο ανθρώπων που είναι συνδεδεμένοι μέσω του τηλεφώνου. Η γυναίκα καλεί τον άντρα για να αναζητήσει κάτι πιο εφήμερο και παιχνιδιάρικο, ενώ η όλη αίσθηση του τραγουδιού είναι μία απόλαυση του “instant gratification” και της αποπλάνησης μέσω της σύγχρονης επικοινωνίας.

Το μουσικό βίντεο του “Call Me” είναι γεμάτο από το glam και την αισθητική της δεκαετίας του ’80, με την Debbie Harry να αναδεικνύει το χαρακτηριστικό της στυλ: μια απόλυτα μοντέρνα γυναίκα που εξουσιάζει το βλέμμα και τον κόσμο γύρω της. Η ατμόσφαιρα είναι urban και γεμάτη από έντονα χρώματα και ρυθμούς. Εμείς θα το δούμε στη συνέχεια, στη long version του, με σκηνές από την ταινία “American Gigolo”…

Άλμπουμ και Εξελίξεις

Μετά την επιτυχία του “Parallel Lines”, οι Blondie κυκλοφόρησαν μια σειρά από άλμπουμ που εδραίωσαν τη θέση τους:

“Eat to the Beat” (1979): Περιλάμβανε κομμάτια όπως το “Dreaming” και το “Atomic”, τα οποία έδειξαν την ικανότητά τους να συνδυάζουν διαφορετικά είδη μουσικής.

“Autoamerican” (1980): Το άλμπουμ αυτό περιλάμβανε τις μεγάλες επιτυχίες “The Tide Is High” (διασκευή reggae) και “Rapture”, το πρώτο τραγούδι με rap στοιχείο που έφτασε στο No. 1 στις ΗΠΑ.

Το “The Tide Is High” είναι διασκευή ενός reggae κομματιού του συγκροτήματος The Paragons από τη δεκαετία του 1960. Η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού, γραμμένη από τον John Holt, είχε ήδη ξεχωρίσει στη Τζαμάικα, αλλά παρέμενε άγνωστη στο διεθνές κοινό. Οι Blondie πήραν το τραγούδι και το προσαρμόσαν στον ήχο τους, προσθέτοντας τη δική τους αισθητική.

Εγινε τεράστια επιτυχία και ανέβηκε στο No. 1 τόσο στο Billboard Hot 100 όσο και στα UK Singles Chart. Ήταν η τρίτη φορά που οι Blondie έφτασαν στην κορυφή των αμερικανικών charts, μετά τα “Heart of Glass” και “Call Me”.

Το “Rapture” είναι ένα από τα πιο καινοτόμα και εμβληματικά τραγούδια των Blondie, καθώς συνδυάζει το new wave και το disco με στοιχεία rap και funk. Γράφτηκε από την Debbie Harry και τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, Chris Stein. Το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από την άνοδο της hip hop σκηνής στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1970, την οποία παρακολουθούσε στενά το συγκρότημα.

Έφτασε στο No.1 του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας το το πρώτο τραγούδι με rap στίχους που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα!

Οι στίχοι του τραγουδιού περιλαμβάνουν στοιχεία φαντασίας, όπως την ιστορία ενός μυστηριώδους εξωγήινου που φτάνει στη Γη. Ενσωματώνει επίσης κοινωνικές αναφορές για τη Νέα Υόρκη και την hip hop κουλτούρα της εποχής…

“The Hunter” (1982): Αν και λιγότερο εμπορικά επιτυχημένο, περιλάμβανε τραγούδια που παραμένουν αγαπημένα στους θαυμαστές τους. Από το άλμπουμ ξεχώρισε το “Island of Lost Souls”.

Διακοπή και Επανένωση

Οι Blondie διαλύθηκαν το 1982 λόγω προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων, με την Debbie Harry να στρέφεται σε σόλο καριέρα. Ωστόσο, το συγκρότημα επανενώθηκε το 1997, κυκλοφορώντας το άλμπουμ “No Exit”. Το single “Maria” έγινε τεράστια επιτυχία, φέρνοντάς τους ξανά στην κορυφή των charts!

Η Debbie Harry Σήμερα

Η Debbie Harry συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη μουσική και τον κινηματογράφο. Οι Blondie εξακολουθούν να περιοδεύουν και να κυκλοφορούν νέα μουσική, με το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, “Pollinator” (2017), να λαμβάνει θετικές κριτικές.

Η Debbie Harry έχει επίσης γράψει την αυτοβιογραφία της, “Face It” (2019), όπου περιγράφει τη ζωή της, την καριέρα της και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Debbie Harry έχει κυκλοφορήσει και αρκετά solo τραγούδια κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τόσο πριν όσο και μετά τη διάρκεια των Blondie. Η μουσική της καριέρα έχει σφραγιστεί από τη συνεργασία με το συγκρότημα, αλλά έχει ακολουθήσει και σόλο καριέρα, η οποία περιλαμβάνει διάφορα μουσικά στυλ, όπως pop, rock, και dance.

Κυκλοφόρησε μάλιστα και προσωπικά album, το “KooKoo” το 1981, το “Rockbird” το 1986, το “Def, Dumb & Blonde” το 1989 και το “Necessary Evil” το 2007… Πέρα από αυτά κυκλοφόρησε και αρκετά singles…

Δισκογραφία

Συνολικά η δισκογραφία των Blondie περιλαμβάνει τα εξής album:

Blondie (1976)

Plastic Letters (1978)

Parallel Lines (1978)

Eat to the Beat (1979)

Autoamerican (1980)

The Hunter (1982)

No Exit (1999)

The Curse of Blondie (2003)

Panic of Girls (2011)

Ghosts of Download (2014)

Pollinator (2017)