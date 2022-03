Μας ξάφνιασε ευχάριστα με το πρώτο της single “Johnny Got His Gun” που κυκλοφόρησε το 2021 κι έτσι αρχίσαμε να μαθαίνουμε το όνομα Blonge, πίσω από την σκοτεινή, μοιραία ερμηνεία.

Το νέο single της Blonge, “Know my name“, είναι ένα κινηματογραφικό, dark pop κομμάτι με εναλλακτικό r&b ήχο, που γοητεύει με τον αισθησιασμό του. Πρόκειται για ένα κράμα διαφόρων σύγχρονων styles που συνδυάζονται με cinematic ενορχήστρωση, κάνοντάς το να ξεχωρίζει από την καθιερωμένη ραδιοφωνική pop.

Το τραγούδι μιλά αλληγορικά για την πολυπλοκότητα των ανθρώπων, τις αντιθέσεις που ενίοτε τους διαμορφώνουν και για το “είναι” και το παραπλανητικό “φαίνεσθαι”. Όλα αυτά αποτυπώνονται υπό το πρίσμα μιας ιστορίας αγάπης από την πρώτη ματιά.

Μουσική: Blοnge, Δημήτρης Αστραντίνης, Τάσος Κορκόβελος

Στίχοι: Blοnge

Production/Μίξη: Δημήτρης Αστραντίνης

Master: Siopis Masters

Videography/Photography: Γιάννης Τόμτσης

Makeup/hairstyling: Άννα Θεοδωρίδου

Baby blue

The colour of your eyes when you walked in

I know you

I bet you also maybe know my name

A little cruel

But sounded like heavenly rain

Look at you

Behold the angel in a devil’s face

Read you through

Your mind is louder than the noise you make

Hit the spot

You came in, you conquered, you left

As I surrender so tender to enter

And see whats within

It’s crazy how you make me feel babe

I wanna pretend that we’ve met

Another day

Another time

Another year

Another life

Ι had a cue

Got you baby underneath my skin

Then you grew

I felt the terror running through my veins

Fool for you

My pores fill with sorrow and pain

Pretty lies

I never believed them

It’s hard to conceive them

And though you maybe know my name

You never had the chance to meet me again

Another day

Another time

Another year

Another life

Never met a boy like you before

Have you ever wondered what is really the matter,

But I heard your laughter

You paid the dues you had to pay,

Healed your bruise so that you can stay

Another day

Another time

Another year

Another life

Another day

(Though you maybe know my name)

Another time

(You never meant to go another day)

Another year

(Another tear)

Another life

—————————————-

Η Blonge, κατά κόσμον Nατάσα Παυλίδου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον και την κλίση της προς τη μουσική, αφού συμμετείχε σε μαθητικές ομάδες musical και σχολικές χορωδίες. Στα 18 της χρόνια αποφάσισε να ξεκινήσει σπουδές τραγουδιού, παράλληλα με τη σχολή της, και συγκεκριμένα στο jazz-σύγχρονο τραγούδι, έχοντας στο πλευρό της σημαντικούς δασκάλους, όπως η Βίκυ Αλμαζίδου και ο Γρηγόρης Σημαδόπουλος.

Ξεκινώντας από φοιτητικές τοπικές μπάντες φίλων, συνέχισε την πορεία της με ακουστικά σχήματα, όπως οι Soulbox.

Το 2018 έγινε μέλος της French Keys Band, house band του French Keys Jazz Club ενώ την ίδια σχεδόν περίοδο ενσωματώθηκε στους Jazz Tropical, μπάντα του τρομπετίστα Γιάννη Οικονομίδη, που υπηρετεί την latin και latin-jazz μουσική. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σειρά εμφανίσεων των ιστορικών Aroma Caribe.

Μέσα από τις σπουδές της, είχε τη δυνατότητα να στραφεί και να ανακαλύψει διάφορα είδη μουσικής που την εκφράζουν, είδη που έχουν αποτελέσει εξέλιξη του αντικειμένου των σπουδών της, δηλαδή την jazz. Ανάμεσα τους, εκτός από τη latin, είναι η RnB, και η soul.