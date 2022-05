Η ταλαντούχα Χαριτίνη Πανοπούλου έρχεται με νέα διασκευή, του γνωστού «Yesterday» των Beatles!

Το διάσημο κομμάτι παίρνει την ακουστική μορφή που του δίνει η ερμηνεύτρια, χαρίζοντας του μια ιδιαίτερη μελωδία με την κιθάρα της και την απαλή της φωνή.

Την ενορχήστρωση έχει αναλάβει για ακόμη μια φορά ο Παναγιώτης Μάργαρης.

Στο music video βλέπουμε την ερμηνεύτρια σε όμορφα πλάνα που θυμίζουν καλοκαίρι, μέσω μίας film οπτικής, αποπνέοντας μια vintage αισθητική που μας ταξιδεύει! Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σπύρος Μαλτέζος.

Το τραγούδι είναι ένα από τα δύο ντουέτα που θα υπάρχουν στο πρώτο solo album της Χαριτίνης Πανοπούλου με τίτλο «Mystic Emotions», το οποίο, όπως αναφέρει και η ίδια, αντικατοπτρίζει τα πιο βαθιά της συναισθήματα, με pop-rock επιρροές που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960 και φτάνουν στο σήμερα!

Το «Yesterday» κυκλοφορεί από τη Heaven Music, και είναι τώρα διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

