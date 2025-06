Chris De Burgh: Ο ποιητής της ρομαντικής μπαλάντας

Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ο Chris De Burgh (πραγματικό όνομα: Christopher John Davison) γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1948 στην Αργεντινή, από Ιρλανδό πατέρα διπλωμάτη και Αγγλίδα μητέρα. Αν και γεννήθηκε στη Λατινική Αμερική, μεγάλωσε κυρίως σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της διπλωματικής καριέρας του πατέρα του και τελικά εγκαταστάθηκε στην Ιρλανδία , όπου οι γονείς του αγόρασαν ένα παλιό κάστρο του 12ου αιώνα και το μετέτρεψαν σε ξενοδοχείο! Ο ίδιος θα ξεκινήσει μια καριέρα γεμάτη συναίσθημα, λυρισμό και ρομαντισμό, με τραγούδια που άγγιξαν εκατομμύρια καρδιές.

Μουσική Καριέρα – Από τα πρώτα βήματα στη διεθνή επιτυχία

Ο Chris De Burgh ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’70, υπογράφοντας με την A&M Records. Το πρώτο του άλμπουμ, “Far Beyond These Castle Walls” (1974), δεν σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία αλλά τον σύστησε ως έναν ταλαντούχο τραγουδοποιό με επικό και ρομαντικό ύφος. Το album περιείχε το ιδιαίτερο A Spaceman Came Travelling, ένα εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι εμπνευσμένο από το βιβλίο του Erich von Däniken.

Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το “Spanish Train and Other Stories“. Το ομώνυμο τραγούδι “Spanish Train” ξεχώρισε, αλλά και προκάλεσε αντιδράσεις για θρησκευτικές αναφορές.

Το 1977 με το “At the End of a Perfect Day” συνέχισε να χτίζει το προσωπικό του στιλ με αφηγηματικές μπαλάντες, ωστόσο οι μεγάλες επιτυχίες δεν είχαν έρθει ακόμη… Στην πρώτη αυτή περίοδο, ο De Burgh αποκτούσε σταθερά ένα μικρό αλλά πιστό κοινό.

Η καθιέρωση – Από το cult στο παγκόσμιο προσκήνιο (1980–1989)

Η μεγάλη στροφή ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν κατάφερε να συνδυάσει τη ρομαντική θεματολογία με εύκολα αναγνωρίσιμες μελωδίες και ερμηνείες γεμάτες συναίσθημα.

1982 – The Getaway

Το άλμπουμ ήταν το πρώτο του με σημαντική εμπορική επιτυχία. Περιλάμβανε το μυστηριακό hit Don’t Pay the Ferryman, που ανέβηκε στο Billboard Hot 100.

1984 – Man on the Line

Ένα πιο ηλεκτρονικό άλμπουμ, με το δυναμικό High on Emotion να γίνεται διεθνές ραδιοφωνικό hit. Η απήχησή του πλέον ήταν σημαντική σε Καναδά, Ευρώπη και Αυστραλία.

1986 – Into the Light

Το άλμπουμ περιλάμβανε το εμβληματικό The Lady in Red . Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια επιτυχία: Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά και σε πάνω από 20 χώρες. Τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα. Έγινε συνώνυμο του ρομαντισμού στα τέλη των ’80s.



Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το έγραψε για τη γυναίκα του, γιατί, όπως έλεγε, «κανείς δεν θυμάται τι φόραγε η γυναίκα του την πρώτη φορά που την είδε»!

1988 – Flying Colours

Τραγούδια όπως το Missing You ενίσχυσαν την εικόνα του ως μετρ της ρομαντικής μπαλάντας.

Η δεκαετία του 80 ήταν σαφώς η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδος της καριέρας του.

Η δεκαετία του ’90 (1990–1999)

1992 – Power of Ten

Μελωδικό και εσωτερικό, ο Chris De Burgh συνέχισε να γράφει τραγούδια για την αγάπη, την ελπίδα, την ειρήνη. Εδώ ο De Burgh επιχειρεί να συνδέσει πιο έντονα την ποπ με τον κοινωνικό στοχασμό.

Καθ’ όλη τη δεκαετία, κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ, όπως τα This Way Up (1994), Beautiful Dreams (1995 – με ορχηστρικές εκτελέσεις)…

και το…

1999 – Quiet Revolution

Τίτλος που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που ήταν ο De Burgh στη δεκαετία αυτή: μια ήσυχη επανάσταση στο τραγούδι. Το άλμπουμ ήταν ποιοτικά άρτιο, με σύγχρονη παραγωγή, αλλά και μελωδίες που διατηρούσαν την ευαισθησία του.

Η δημοφιλία του τη δεκαετία του 90 μειώθηκε στις αγγλόφωνες αγορές, όμως σε χώρες όπως η Γερμανία, η Νορβηγία, η Βραζιλία και η Ελλάδα, η φήμη του διατηρήθηκε.

Η νέα χιλιετία – Αντοχή στο χρόνο (2000–2009)

Η δεκαετία 2000–2009 για τον Chris De Burgh χαρακτηρίζεται από σταθερή δημιουργική παρουσία, πειραματισμούς, απρόσμενα concept albums, και συνεχή παρουσία στις διεθνείς σκηνές…

2002 – Timing Is Everything

Ένα θεματικό άλμπουμ με έντονες αναφορές στον χρόνο, τη μοίρα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ξεχώρισε το “Lebanese Night” (feat. Elissa), ένα μείγμα ποπ με ανατολίτικες αποχρώσεις, που είχε απήχηση σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη.

2004 – The Road to Freedom

Εδώ ο Chris De Burgh αφήνει την εταιρεία του (A&M) και κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του ανεξάρτητα, μέσω της Ferryman Productions. Μια απολύτως λυρική δουλειά, που αν και ακούγεται ευχάριστα, δεν άφησε επιτυχίες…

2006 – The Storyman

Ίσως το πιο φιλόδοξο και πολυσυλλεκτικό άλμπουμ του Chris στη δεκαετία. Το “The Storyman” αναγνωρίστηκε από κοινό και κριτικούς για την αφηγηματική του δύναμη. Το booklet περιείχε ακόμα και γραπτές ιστορίες για κάθε τραγούδι, σαν λογοτεχνικό ένθετο!Περιέχει το ντουέτο “Raging Storm” με την Kristyna Myles.

2008 – Footsteps

Ένα άλμπουμ-φόρος τιμής στους καλλιτέχνες που τον ενέπνευσαν, με διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από Beatles, Bob Dylan, Toto, The Hollies, Procol Harum, κ.ά.

2010–2019, μια ώριμη και δημιουργική περίοδος

Ο Chris De Burgh επαναπροσδιόρισε τον ήχο του, τίμησε τις ρίζες του και κυκλοφόρησε δίσκους με έντονη θεματολογία, ρομαντισμό, αλλά και εξαιρετική παραγωγή.

2010 – Moonfleet & Other Stories

Ένα φιλόδοξο concept album, βασισμένο στο κλασικό μυθιστόρημα Moonfleet του J. Meade Falkner (1898), σε συνδυασμό με άλλες σύντομες «μουσικές ιστορίες». Το πρώτο μέρος είναι μια ολοκληρωμένη μουσικο-αφηγηματική ιστορία με 18 κομμάτια, διαλόγους και ενορχηστρώσεις κινηματογραφικού τύπου. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ανεξάρτητα τραγούδια…

Το Moonfleet θεωρείται από τα πιο φιλόδοξα projects του, και αναγνωρίστηκε για την δραματουργική του δύναμη και την κλασική του δομή.

2011 – Footsteps 2

Η συνέχεια του επιτυχημένου Footsteps (2008), με νέες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από το παρελθόν και μερικές πρωτότυπες συνθέσεις.

2012 – Home

Ένα ήσυχο, οικείο και ακουστικό άλμπουμ, ηχογραφημένο στο στούντιο του στο σπίτι του. Ο ίδιος δήλωσε πως επέλεξε να τραγουδήσει ξανά παλαιότερα λιγότερο γνωστά τραγούδια του, με απλές ενορχηστρώσεις.

2014 – The Hands of Man

Άλμπουμ θεματικά ενιαίο, που εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με τη δύναμη, την επιλογή, τον πόλεμο και την αγάπη.

2016 – A Better World

Ένα ακόμη άλμπουμ εσωτερικής αναζήτησης, με έμφαση στην ελπίδα, την πίστη και την ανθρωπιά.

2020–2025: Η ωριμότητα, η ανανέωση, η επιστροφή στα θεμέλια…

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο Chris De Burgh εξακολουθεί να γράφει, ηχογραφεί και περιοδεύει, παραμένοντας δραστήριος και συνεπής στο προσωπικό του μουσικό ύφος.

2021 – The Legend of Robin Hood

Ένα ακόμα θεματικό concept album, βασισμένο στον μύθο του Ρομπέν των Δασών. Προέκυψε μέσα από τη συμμετοχή του De Burgh σε ένα θεατρικό project στο Μύνστερ της Γερμανίας, και εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ. Περιλαμβάνει ιστορίες, διαλόγους και επικές μπαλάντες που εξερευνούν τον θρύλο του Ρομπέν με μια πιο ανθρώπινη, συγκινητική ματιά.

Είναι το τελευταίο ως σήμερα studio album του με νέα τραγούδια… Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα νέο άλμπουμ για το 2025, ο ίδιος έχει δηλώσει πως δουλεύει νέο υλικό, ενώ συγχρόνως επαναξιολογεί παλιότερα έργα του για πιθανές επανεκτελέσεις ή συλλογές.

Προσωπική Ζωή

Είναι παντρεμένος με τη Diane Davison από το 1977, με την οποία έχει τρία παιδιά. Η κόρη του Rosanna Davison αναδείχθηκε Μις Κόσμος το 2003 και έγινε γνωστό μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα στην Ιρλανδία.

Ο ίδιος παραμένει χαμηλών τόνων, ζει στην Ιρλανδία και ασχολείται διαρκώς με νέες μουσικές δημιουργίες, διατηρώντας ισχυρή επαφή με το κοινό του.

Ο Chris De Burgh έχει αφήσει το αποτύπωμά του με τρόπο διαχρονικό. Η συμβολή του στην pop ballad μουσική είναι σημαντική, ενώ παραμένει σύμβολο του ρομαντισμού για γενιές ακροατών.

Το “The Lady in Red” έχει χρησιμοποιηθεί αμέτρητες φορές σε κινηματογράφο, τηλεόραση, γάμους και χορούς, συμβολίζοντας το κλασικό, το ευγενές και το αληθινό συναίσθημα. Ωστόσο ο ίδιος είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον ερμηνευτή του “The Lady in Red”. Είναι ένας ποιητής του συναισθήματος, ένας αφηγητής της καρδιάς… Δεν ήταν ποτέ ο πιο “in” καλλιτέχνης, αλλά πάντα πιστός στη μελωδία, στη συγκίνηση και στον ρομαντισμό. Η καριέρα του εκτείνεται σε πάνω από 50 χρόνια, γεμάτα αξιοπρέπεια, συνέπεια και συναισθηματικό πλούτο.