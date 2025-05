Chris Isaak: Η ερωτική πτυχή του rock ’n’ roll

Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Κάποιοι καλλιτέχνες μοιάζουν να έχουν βγει από άλλη εποχή. Από μια εποχή κινηματογραφική, όπου το βλέμμα είναι μελαγχολικό, η μουσική έχει βάθος και τα τραγούδια κουβαλούν ερωτική απελπισία. Ο Chris Isaak είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Με το χαρακτηριστικό quiff στο μαλλί, τη βελούδινη φωνή, τη retro αισθητική και τα τραγούδια του να ισορροπούν ανάμεσα στο rockabilly, τη country και την αισθητική της δεκαετίας του ’50, ο Isaak φαντάζει σαν τον τελευταίο μεγάλο ρομαντικό του rock ’n’ roll.

Με μία καριέρα που απλώνεται σε τέσσερις δεκαετίες, ο Chris Isaak κατάφερε να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό μουσικό κόσμο, κάπου ανάμεσα από την ατμόσφαιρα του David Lynch και τις σκιές του Roy Orbison.

Ο Christopher Joseph Isaak, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1956 στο Stockton της Καλιφόρνια. Ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά ενός οδηγού γερανού και μιας υπαλλήλου σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. Η καταγωγή του είναι μισή ιταλική και μισή γερμανική.

Από μικρός είχε εμμονή με τους Elvis Presley, Roy Orbison και Ricky Nelson. Το 1981 σχημάτισε την μπάντα Silvertone, παίρνοντας το όνομά της από μία κιθάρα της δεκαετίας του ’50 – σύμβολο του vintage ήχου που αγαπούσε. Ο ήχος τους έμοιαζε να έρχεται από ένα παλιό jukebox.

Το 1985 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ Silvertone, το οποίο όμως πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Όμως η συνέχεια θα ήταν τελείως διαφορετική.

Οι Μεγάλες Επιτυχίες: Όταν η θλίψη γίνεται τέχνη

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Isaak ήρθε το 1989 με το κομμάτι Wicked Game, από το άλμπουμ Heart Shaped World. Αρχικά το τραγούδι δεν έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Όμως το 1990 ο σκηνοθέτης David Lynch το χρησιμοποίησε στην ερωτική, υπερρεαλιστική ταινία Wild at Heart – και έτσι ξεκίνησε ο μύθος.

Το videoclip, σκηνοθετημένο από τον Herb Ritts, με τον Isaak και το μοντέλο Helena Christensen να ερωτοτροπούν σε μια παραλία, έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά όλων των εποχών. Ο αργός ρυθμός, η στοιχειωμένη slide guitar και τα φωνητικά του Isaak που ακροβατούν ανάμεσα στην απελπισία και τον πόθο, το μετέτρεψαν σε διαχρονικό ύμνο.

I never dreamed

that I’d meet somebody like you

And I never dreamed

that I’d lose somebody like you

Άλλες κλασικές στιγμές

Lie to me (1985)

Με μια μελαγχολική, ατμοσφαιρική slide guitar, αργό ρυθμό και μια φωνή που σπάει από πόνο, το “Lie to Me” είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα διαμάντια του Chris Isaak.

Από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια, με μελαγχολική ατμόσφαιρα και western vibes, έγινε μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ.

Nothing changed (1993)

Mία ακόμη σπαρακτική μπαλάντα του Chris Isaak. Πρόκειται για ένα τραγούδι βαθύτατα προσωπικό, που πατά πάνω στο γνώριμο έδαφος του ανεκπλήρωτου έρωτα, της απώλειας και της εσωτερικής στασιμότητας.

Δυναμικό, σκοτεινό, με ερωτική ένταση και μία blues αισθητική. Το χρησιμοποιεί και πάλι ο Kubrick στο Eyes Wide Shut (1999) με τον Tom Cruise και τη Nicole Kidman.

Somebody’s Crying (1995)

Ένα γλυκό, ακουστικό κομμάτι για έναν χωρισμό. Έφτασε στο #45 του Billboard Hot 100 και του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy.

Shadows in a Mirror (1998)

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και κινηματογραφικά κομμάτια. ‘Ενα τραγούδι απώλειας όχι μόνο της αγάπης, αλλά και του εαυτού μέσα από αυτή την απώλεια.

Ένα από τα πιο συγκινητικά και ώριμα κομμάτια του Chris Isaak. Εδώ δεν παραμένει εγκλωβισμένος στον πόνο, αλλά κάνει ένα βήμα προς την αποδοχή, παρόλο που η θλίψη παραμένει.

Blue hotel, every room is lonely

Blue hotel, I was waiting only

The night is like a lonely dream



Τα Άλμπουμ – Μια διαδρομή με στυλ και συνέπεια

Ο Isaak δεν υπήρξε ποτέ καλλιτέχνης των charts. Υπήρξε καλλιτέχνης της ατμόσφαιρας. Οι δίσκοι του μοιάζουν με soundtracks μιας ζωής κάτω από νέον φώτα και νυχτερινή βροχή. Μερικά από τα πιο σημαντικά του άλμπουμ:

• Chris Isaak (1987)

Το πρώτο βήμα στον ήχο του Roy Orbison, με κλασικά κομμάτια όπως Blue Hotel και Heart Full of Soul.

• Heart Shaped World (1989)

Το breakthrough άλμπουμ, με το Wicked Game, αλλά και άλλους θησαυρούς όπως Don’t Make Me Dream About You.

• Forever Blue (1995)

Πιο ώριμος και θλιμμένος. Ολόκληρος ο δίσκος περιστρέφεται γύρω από τη θλίψη ενός χωρισμού.

• Speak of the Devil (1998)

Εδώ ο ήχος του γίνεται λίγο πιο ηλεκτρικός και «κακός». Αν και λιγότερο δημοφιλές, έχει πολλούς φανατικούς.

• First Comes the Night (2015)

Ο τελευταίος του δίσκος με αυθεντικό υλικό. Πιο ώριμος, ζεστός και εξομολογητικός.

You ever love someone so much

You thought your little heart was gonna break in two?

Ο ηθοποιός Chris Isaak…

Ο Isaak δεν ήταν μόνο τραγουδιστής. Με τη χαρακτηριστική του παρουσία και το παλιομοδίτικο γοητευτικό του στυλ, συμμετείχε σε αρκετές ταινίες:

Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992) – Πάλι με τον David Lynch

Silence of the Lambs (1991) – Μικρός ρόλος ως αστυνομικός

That Thing You Do! του Tom Hanks

Πρωταγωνίστησε στη δική του σειρά The Chris Isaak Show (2001–2004), ένα ημι-αυτοβιογραφικό, χιουμοριστικό δράμα.

There is a woman, far over the sea.

Standing and waiting, praying for me.

Here I lie sleeping, a girl by my side.

Who am I hurting, each time I lie?

Το στυλ, η φωνή, η κιθάρα…

Ο Isaak δεν ήταν μόνο η μουσική του. Ήταν ένα σύνολο από επιρροές, αισθητική, εικόνα και attitude:

Φωνή : Η φωνή του θύμιζε Roy Orbison – βαθιά, θλιμμένη, δραματική.

Εικόνα : Πάντα κομψός, με ρετρό κουστούμια, τα μαλλιά στην τρίχα, look βγαλμένο από τις ’50s καρτ ποστάλ.

Κιθάρα : Η χαρακτηριστική του Gibson 335, συχνά με καθαρό reverb και surf ήχο.

Ύφος: Ένα κράμα από Elvis, Orbison, Lynch και ένα άγγιγμα western μοναχικότητας.

Give me a sign and let me know if we’re through

If you don’t love me like I love you

But if you cry at night the way I do

I’ll know that somebody’s lying

Συλλογές και Live εμφανίσεις

Ο Chris Isaak έχει κυκλοφορήσει εξαιρετικές συλλογές, με πιο χαρακτηριστικές τις:

Best of Chris Isaak (2006)

Beyond the Sun (2011) – Ένα άλμπουμ-φόρος τιμής στον ήχο της Sun Records με διασκευές Elvis, Cash, Jerry Lee Lewis κ.ά.

Είναι επίσης γνωστός για τις υπέροχες live εμφανίσεις του, γεμάτες χιούμορ, φλερτ με το κοινό και άψογη ερμηνεία. Στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί δυστυχώς ποτέ, αλλά οι εμφανίσεις του στην Ευρώπη προσελκύουν φανατικούς θαυμαστές.

Ο Isaak παραμένει ενεργός στις μέρες μας, κάνει περιοδείες, παίζει σε φεστιβάλ, και ετοιμάζει νέο υλικό. Ζει στην Καλιφόρνια και αποφεύγει τη χλιδή του star system. Συνεχίζει να γράφει, να τραγουδά και να παραμένει πιστός σε ένα στυλ που πολλοί μιμήθηκαν, αλλά κανείς δεν προσέγγισε με τέτοια αυθεντικότητα.

There’ll be blue skies, every true love

Someday I’ll hold you again

They’ll be blue skies in a better world, darlin’

Η μυστηριώδης προσωπική του ζωή…

Ο Chris Isaak είναι από τους λίγους καλλιτέχνες της γενιάς του που κατάφεραν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή σχεδόν μυστηριώδη, σαν να την τύλιγε με την ίδια κινηματογραφική “ομίχλη” που καλύπτει και τα τραγούδια του.

Δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Σε πολλές συνεντεύξεις έχει αναφερθεί στο θέμα με χιούμορ ή φλερτάροντας με την ιδέα, αλλά πάντα φαινόταν να το αποφεύγει. Μάλιστα, κάποτε είχε πει:

Ήθελα να παντρευτώ και να κάνω παιδιά… αλλά ήθελα να είμαι σίγουρος πως θα ήταν για πάντα. Κι αυτό είναι δύσκολο στις μέρες μας.

Κατά καιρούς είχε σχέσεις με γυναίκες από τον χώρο της μόδας ή του θεάματος, αλλά ποτέ δεν τις δημοσιοποιούσε ιδιαίτερα. Η εικόνα του — ρομαντικός, μοναχικός, λίγο μυστηριώδης — φαίνεται να αντανακλά και την αληθινή του προσωπικότητα. Όπως και στη μουσική του, έτσι και στην προσωπική του ζωή, ο Isaak προτίμησε να κρατά το απρόσιτο στοιχείο του ανέγγιχτο.

Ο ίδιος έχει πει ότι γενικά ζει μια μάλλον απλή ζωή: δεν πίνει, δεν καπνίζει, κάνει surf και γυμνάζεται. Λατρεύει τα σκυλιά και έχει αδυναμία στην παλιά rock ’n’ roll αισθητική. Είναι επίσης εξαιρετικά ευγενικός και επαγγελματίας, όπως μαρτυρούν όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Ο Chris Isaak μοιάζει με χαρακτήρα βγαλμένο από παλιά ταινία, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην προσωπική του στάση ζωής. Δεν κυνηγούσε τα φώτα, τα σκάνδαλα ή τον celebrity τρόπο ζωής. Ίσως γι’ αυτό να έμεινε και τόσο αυθεντικός όλα αυτά τα χρόνια.

Αν κάποτε ψάξεις έναν δίσκο για να συνοδεύσεις μια μελαγχολική βόλτα με το αυτοκίνητο στη βροχή ή ένα βράδυ μοναξιάς με ουίσκι στο χέρι, βάλε Chris Isaak. Κι άσε τον χρόνο να σταματήσει…

Oh and I, I still need your love

I can’t see my life darling without you