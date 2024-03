Ήρθε η ώρα, έφτασε η στιγμή να κάνουμε το Γκάζι Νέα Υόρκη! Στις 18 Απριλίου στο Piraeus Club Academy, ακούγοντας την πρώτη δημόσια live εκτέλεση του Fighting The Average θα είστε στην Ελλάδα αλλά θα είναι σαν να μην είστε!

Ο Chris Zantioti ενώνεται με το (all star) Hood του για να μετατρέψει την Πέμπτη μας στο καλύτερο Σαββατόβραδο έβερ.

Το “Fighting the Average” είναι η πρώτη προσωπική κυκλοφορία του Chris Zantioti, εννέα συνθέσεις γεμάτες έμπνευση, ασύλληπτη εκτελεστική τεχνική και ουσία. Απλά, λιτά και απέριττα, τα τραγούδια του “Fighting the Average” αφηγούνται την πορεία του Ανθρώπου Δημιουργού από την Αρχή, στην Αμφιβολία και την Πτώση στο… Μη Τέλος, στην Συνέχεια, την Εξέλιξη και την Πρόοδο. Στην Αποδοχή.

Ο Chris Zantioti είναι κιθαρίστας, συνθέτης, παραγωγός και μηχανικός ήχου ο οποίος διακρίνεται για την μουσικότητα και τον αυθεντικό του ήχο ενώ το χαρακτηριστικό του παικτικό στυλ καθιστά τη μουσική του άμεσα αναγνωρίσιμη.

Μετά από 20 χρόνια ενεργότατης πορείας στο χώρο, η ανάγκη για μουσική αναζήτηση και καλλιτεχνική έκφραση, τον οδήγησαν στην δημιουργία του πρώτου του προσωπικού δίσκου με original συνθέσεις και παραγωγή του ιδίου. Το “Fighting The Average” είναι μια αυτοβιογραφική, ειλικρινής αφήγηση της προσπάθειας του ανθρώπου να υπερνικήσει τις δυσκολίες, πολεμώντας τη μετριότητα των συνθηκών που μας κάνουν να παρεκκλίνουμε τόσο ψυχολογικά, όσο και πρακτικά από τους στόχους μας.

Neo Soul συνθέσεις, ερεθιστικές μπασογραμμές, Hip Hop attitude και Jazz φινέτσα τυλιγμένη σε έναν ακραία μελετημένο ήχο. Laid back grooves, ευρηματικές αρμονίες, ειλικρινείς και εύστοχοι αγγλικοί στίχοι που δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Παρόντες σε αυτήν την πρώτη ζωντανή εκτέλεση καλεσμένοι – φωτιά: Idra Kayne, MC Yinka, Anduze, Αλεξάνδρα Σιετή, Ερασμία Μαρκίδη.

“Dark has a way to absorb me

it lives in you

hope has its own to surpass

by going through

And though I am trying my best to avoid me

to overcome

I still look the same through the glass“

The Hood:

Alexandra Sieti: Vocals

Erasmia Markidi: Vocals

Billy Kalistridis: Drums

Yiannis Karygiannis: Keys

Theodore Stavrianos: Electric Bass

Chris Zantioti: Electric Guitar & Arrangements

Guest Singers & Vocalists:

Idra Kayne | MC Yinka | Anduze

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Οι Πόρτες ανοίγουν: 20:30

Το show ξεκινά: 21:30

After show DJ Set by MC Yinka: 22:45 – 00:00

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105 & Βίτωνος, Αθήνα

τηλ.: 210 3458898

Τιμή εισιτηρίου:

Προπώληση | Ταμείο: 12 ευρώ

Σημεία Προπώλησης:

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 211 7700000