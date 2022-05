Οι ερωτικοί Αμερικανοί Cigarettes After Sex, από τις πιο ξεχωριστές και συζητημένες μπάντες των τελευταίων ετών, έρχονται στην Αθήνα και υπόσχονται να μας ταξιδέψουν σε ένα μουσικό σύμπαν γεμάτο συναισθήματα, ρομαντισμό και ατμοσφαιρικές μελωδίες τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Οι Cigarettes After Sex είναι μια ambient ποπ κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 2008 με επικεφαλής τον τραγουδοποιό Greg Gonzalez και έδρα της το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Με επιρροές από Mazzy Star, Cocteau Twins και Red House Painters, η μουσική τους χαρακτηρίζεται από στοιχεία dream pop, ambient και slowcore. Η δυναμική τους εμφάνιση το 2012, με το πρώτο τους EP. «Ι.», το οποίο έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις εκείνης της χρονιάς, με τα πολύ γνωστά σινγκλς «Affection» και «Κ.». Δημιουργοί μερικών από τις πιο υπέροχες μελωδίες που έχουμε ακούσει, όπως το δημοφιλές «Nothing’s Gonna Hurt You Baby», οι Cigarettes After Sex έχουν κατορθώσει να έχουν στο Youtube εκατομμύρια προβολές σε κάθε τραγούδι τους.

Οι πρωτότυπες παραγωγές τους, τα ιδιαίτερα μαγευτικά φωνητικά του Greg Gonzalez και η αδιαμφισβήτητη ικανότητά τους να δημιουργούν ατμόσφαιρες που αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις αλλά και να παρουσιάζουν στις ζωντανές τους εμφανίσεις μια αιθέρια και ονειρική εικόνα, αποδεικνύει πόσο ξεχωριστή μπάντα είναι και τους καθιστά μοναδικούς στο είδος τους.

Δευτέρα 6 & Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Ώρα έναρξης: 21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Αθήνα

Τηλ: 213 0109300

Εισιτήρια:

20€ – Early Bird – Sold Out

24€ – Περιορισμένη προπώληση – Sold Out

29€ – Γενική είσοδος

Προπώληση: Viva.gr