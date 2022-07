To “Don’t Forget the Angels” είναι το καινούργιο single στην solo πορεία της Δάφνης

Γερογιάννη.

Ένα ερωτικό τραγούδι εμπνευσμένο από την ταινία του Wim Wenders “Τα Φτερά του

Έρωτα” (“Der Himmel über Berlin”), αφιερωμένο στους έκπτωτους αγγέλους που

ζουν ανάμεσα μας και στον έρωτα, ένα δικαίωμα/προνόμιο των θνητών.

Στους στίχους του τραγουδιού παρακολουθούμε τους αγγέλους σαν σύμβολα της

καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας, αυτού που ονειρευόμαστε να γίνουμε. Οι

άγγελοι που θα τολμήσουν να ερωτευθούν δέχονται να εκπέσουν από την αθανασία,

να γίνουν θνητοί, να προδοθούν, να βιώσουν το πάθος και τον πόνο. Ένα τραγούδι

για τον “γήινο κολασμένο παράδεισο του έρωτα”.

Αισθητικά το τραγούδι κινείται σε ύφος “Urban Romantic” ή αλλιώς αστικό/ρομαντικό/εναλλακτικό ροκ.

Η μουσική ομάδα της ηχογράφησης αποτελείται από τους: Vinzenz Benjamin (bass), Phil G (drums) και Andy Vickery (guitars) – τρεις μουσικοί από την Αγγλία που έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Mike and the Mechanics, ABC, Holly Johnson, Go West, Paul Young, Amy McDonald – Γιώργο Μπουσούνη (piano/keyboards) και Χρύσα Τσαλταμπάση (backing vocals).

Music by Aris Zarakas

Lyrics by Aris Zarakas & Daphne Gerogianni

Produced by George Boussounis and George Ginis

Cover Photo by Christos Petropoulos

Cover Artwork by Dimitra Diamanti

Το single κυκλοφορεί από την Ammos Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες

ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Δάφνη Γερογιάννη:

Νεορομαντική ροκ performer της ανεξάρτητης αθηναϊκής σκηνής, η Δάφνη Γερογιάννη ακολουθεί τώρα τη σόλο πορεία της. To 2016 η επιλογή της διασκευής “She’s Lost Control” στη διαφημιστική καμπάνια της Gucci με τίτλο “ Gucci Cruise 2016”, ανέσυρε πολλές μνήμες και ιστορίες από το ξεκίνημά της ως front woman του cult minimal synth/post-punk συγκροτήματος Alive She Died.

Η Δάφνη συνέχισε σαν στιχουργός, τραγουδίστρια και κεντρική φιγούρα των συγκροτημάτων Trespass, Atria και Atria the Project, κινούμενη σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα, από new wave μέχρι electro και alternative-rock. Αυτό που παραμένει άφθαρτο σε όλες τις εμφανίσεις της, είναι μια φωνή που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική ένταση και στίχοι που ασχολούνται με τις ατέλειες και την εύθραυστη πλευρά της ανθρώπινης φύσης, το σκοτάδι και το φως, τον έρωτα και τον πόνο, τον φόβο και την πίστη – με ένα αίσθημα μελαγχολικής νίκης επάνω τους.

Αυτή την περίοδο η Δάφνη βρίσκεται στο στούντιο και προετοιμάζει τα επόμενα τραγούδια της που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα!