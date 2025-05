Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Πριν η Donna Summer γίνει η “Queen of Disco”, ήταν απλώς η LaDonna Adrian Gaines – ένα μικρό, ντροπαλό κορίτσι από τη Βοστώνη, που μεγάλωνε σε μια εργατική οικογένεια, γεμάτη αγάπη, μουσική και πίστη.

Γεννημένη στις 31 Δεκεμβρίου 1948, ήταν το τρίτο από επτά παιδιά. Ο πατέρας της ήταν εργάτης και η μητέρα της δασκάλα. Η οικογένεια ζούσε σε μια φτωχική αλλά ζεστή γειτονιά, όπου η μαύρη εκκλησία αποτελούσε όχι μόνο πνευματικό αλλά και κοινωνικό επίκεντρο. Εκεί, σε μια απλή ενορία, η Donna έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι – όχι με φιλοδοξία, αλλά από βαθιά ανάγκη.

Όπως θυμόταν αργότερα:

…δεν ένιωθα ποτέ πιο ελεύθερη απ’ όταν τραγουδούσα στην εκκλησία. Εκεί, όλα ήταν δυνατά…

Το πρώτο “Θαύμα”

Σε ηλικία μόλις 10 ετών, η μικρή Donna προκάλεσε κυριολεκτικά ρίγη συγκίνησης στην ενορία της όταν κάλυψε τη θέση μιας άλλης σοπράνο που άργησε να εμφανιστεί. Οι φωνητικές της δυνατότητες εντυπωσίασαν τόσο πολύ, που όλοι μιλούσαν για ένα “μικρό θαύμα”.

Στο σχολείο ήταν ντροπαλή, αλλά όταν τραγουδούσε, έλαμπε. Οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές της το πρόσεξαν νωρίς. Άκουγε στο σπίτι δίσκους της Mahalia Jackson, της Aretha Franklin, αλλά και των Supremes, και προσπαθούσε να τις μιμηθεί. Όμως δεν άργησε να βρει το δικό της στυλ.

Το 1967, λίγο πριν τελειώσει το σχολείο, πήγε σε ακρόαση για το μιούζικαλ Hair, που ανέβαινε στη Γερμανία. Προς έκπληξη όλων –και της ίδιας– την πήραν! Έτσι, με μόνο ένα εισιτήριο στο χέρι και τη φωνή της ως αποσκευή, έφυγε για την Ευρώπη. Εκεί, άρχισε να μαθαίνει τη ζωή, να τραγουδά σε διαφορετικά είδη, να γνωρίζει πολιτισμούς και τελικά να βρίσκει την ταυτότητά της.

Η παραμονή της στη Γερμανία δεν ήταν απλώς ένα πέρασμα. Έμεινε αρκετά χρόνια, δούλεψε σε θέατρα, ηχογράφησε διαφημιστικά τραγούδια, έμαθε τη γλώσσα και παντρεύτηκε τον Αυστριακό ηθοποιό Helmuth Sommer, με τον οποίο απέκτησε και το πρώτο της παιδί. Το όνομα “Summer” προέκυψε από μια μικρή “παραποίηση” του επιθέτου του.

Και τότε, στη δεκαετία του ’70, ήρθε η μοιραία γνωριμία με τον παραγωγό Giorgio Moroder και τον Pete Bellotte. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μαζί θα έγραφαν ιστορία και αυτή η συνεργασία θα άλλαζε για πάντα τον ήχο της εποχής!

Το Πρώτο Single: “Love to Love You Baby” (1975)

Η πρώτη μεγάλη συνεργασία της Donna Summer με τον Giorgio Moroder και τον Pete Bellotte οδήγησε στην κυκλοφορία ενός τραγουδιού που άλλαξε την ιστορία της ποπ και της dance μουσικής: το “Love to Love You Baby”!

Αν και πρώτο single της στην Ευρώπη με τον Moroder θεωρείται το λιγότερο γνωστό “Denver Dream” (1974), το “Love to Love You Baby” ήταν το πρώτο της διεθνές χτύπημα και ουσιαστικά το τραγούδι που την καθιέρωσε. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1975 σε μικρή έκδοση τριών λεπτών, με τον τίτλο “Love to Love You” στη Γερμανία.

Το κομμάτι, με τους αισθησιακούς αναστεναγμούς της Donna και την ατμόσφαιρα ερωτικής έξαρσης, ήταν τόσο τολμηρό για την εποχή, που στην αρχή αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αρνήθηκαν να το παίξουν. Όμως ο Giorgio Moroder το πρότεινε στην Casablanca Records του Neil Bogart, ο οποίος ενθουσιάστηκε τόσο που της ζήτησε να ηχογραφήσει μια εκτεταμένη 17λεπτη έκδοση – κάτι εντελώς επαναστατικό για την εποχή, ειδικά για το dance floor. Όταν κυκλοφόρησε η πλήρης έκδοση στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 1975, ο τίτλος έγινε “Love to Love You Baby” και το άλμπουμ που την περιλάμβανε πήρε το ίδιο όνομα. Ήταν η πρώτη φορά που ένας “disco” δίσκος επεκτάθηκε σε τόσο μεγάλη διάρκεια, αλλά και η πρώτη φορά που η σεξουαλικότητα αποδόθηκε τόσο ωμά σε ένα mainstream hit.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, το τραγούδι αρχικά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί το θεώρησαν άσεμνο και το απέκλεισαν. Η ίδια η Donna Summer ένιωσε άβολα:

…δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι ο κόσμος θα το έπαιρνε τόσο τοις μετρητοίς. Ήταν ένας ρόλος, ήμουν ηθοποιός στο στούντιο…

Το “Love to Love You Baby” ωστόσο καθιέρωσε τη Donna Summer ως σύμβολο της disco, αλλά και ως μια γυναίκα που δεν δίσταζε να προκαλέσει, να υποδυθεί και να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα. Η συνεργασία της με τον Moroder μόλις ξεκινούσε…

1976 – A Love Trilogy

Μετά την επιτυχία του Love to Love You Baby, το τρίο Summer–Moroder–Bellotte επανήλθε με το A Love Trilogy. Ο δίσκος περιλάμβανε τη 16λεπτη σύνθεση “Try Me, I Know We Can Make It”, και συνεχίστηκε στο ίδιο ερωτικό-συμφωνικό disco ύφος. Ξεχώρισε ωστόσο η διασκευή του “Could It Be Magic”.

Η Εκτόξευση της “Disco Θεάς”

Ακολούθησαν διαδοχικές επιτυχίες και μια σειρά από εμβληματικά τραγούδια:

“I Feel Love” (1977): Πρωτοποριακό για την εποχή του, συνδύαζε ηλεκτρονική μουσική και disco. Έγινε το “blueprint” για την techno και το house των επόμενων δεκαετιών.

“Last Dance” (1978): Από την ταινία Thank God It’s Friday, της χάρισε το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού.

“MacArthur Park” (1978), “Hot Stuff” (1979), “Bad Girls” (1979), “Dim All the Lights”, “On the Radio” και πολλά άλλα, καθιέρωσαν την Donna Summer ως αδιαμφισβήτητη Queen of Disco.

Δισκογραφική Πορεία: Από τη Disco στο Pop Rock

Η Donna Summer δεν περιορίστηκε ποτέ. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αρχές του 1980, εξερεύνησε και άλλες μουσικές κατευθύνσεις. Το άλμπουμ “Bad Girls” (1979) ήταν ένα αριστούργημα: ένας διπλός δίσκος με disco, rock και soul αποχρώσεις, που έγινε πολυπλατινένιος και της έδωσε τέσσερα Top 10 hits!

Με το πέρασμα στον καινούργιο label Geffen Records, κυκλοφόρησε πιο pop/rock δουλειές:

“The Wanderer” (1980) – ένα πιο new wave άλμπουμ.

“She Works Hard for the Money” (1983) – κοινωνικά ευαισθητοποιημένο και επιτυχημένο. Το ομώνυμο τραγούδι εμπνεύστηκε όταν η Donna Summer είδε μια σερβιτόρα να αποκοιμιέται όρθια, κρατώντας τον δίσκο. Ένα τραγούδι-ύμνος για τις γυναίκες της εργατικής τάξης.

“All Systems Go” (1987) – με το επιτυχημένο “Dinner with Gershwin”.

Παρά τις αλλαγές στις μουσικές τάσεις και τις δυσκολίες με τις δισκογραφικές, η Summer παρέμεινε παρούσα με αξιοσημείωτες δουλειές μέχρι και τη δεκαετία του 2000. Το τελευταίο της άλμπουμ, “Crayons” (2008), είχε πολύ θετική αποδοχή.

Βραβεία και Διακρίσεις

5 βραβεία Grammy

1 Oscar

6 American Music Awards

Πολλά χρυσά και πλατινένια άλμπουμ

Εισαγωγή στο Rock and Roll Hall of Fame το 2013 (μετά θάνατον)

Η προσωπική της ζωή…

Η Donna Summer παντρεύτηκε δύο φορές. Από τον πρώτο της γάμο με τον Αυστριακό ηθοποιό Helmuth Sommer απέκτησε την κόρη της Mimi. Ο δεύτερος της σύζυγος ήταν ο τραγουδιστής Bruce Sudano, με τον οποίο απέκτησαν άλλες δύο κόρες, τη Brooklyn και την Amanda. Η Brooklyn Sudano είναι επίσης καλλιτέχνης και ηθοποιός.

Η πίστη της στον Θεό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα της. Στη δεκαετία του ’80 αναγεννήθηκε πνευματικά και στράφηκε περισσότερο στη χριστιανική ζωή, με έντονη φιλανθρωπική δράση.

Η Donna Summer έφυγε από τη ζωή στις 17 Μαΐου 2012, σε ηλικία 63 ετών, ύστερα από μάχη με καρκίνο των πνευμόνων, αν και δεν είχε καπνίσει ποτέ. Θεωρείται ότι ο καρκίνος σχετίζεται με τις αναθυμιάσεις από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους, που την είχαν επηρεάσει ψυχολογικά και σωματικά. Η ίδια διέμενε πολύ κοντά στο σημείο αυτό.

Η κηδεία της έγινε ιδιωτικά, με την παρουσία μόνο της οικογένειας και στενών φίλων.

Η Donna Summer δεν ήταν απλώς μια disco star. Ήταν πρωτοπόρος, τραγουδοποιός, εικονική περσόνα, γυναικεία φωνή δύναμης και ερωτισμού. Άνοιξε δρόμους για όλες τις επόμενες γυναίκες στην ποπ μουσική. Άφησε πίσω της έναν ήχο που παραμένει μοντέρνος, διαχρονικός και επαναστατικός.