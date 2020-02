Μετά από πολύ καιρό κάνω ένα single.

Δυο τραγούδια.

Ήταν από γραφής του να το κάνω με τους Blues Wire…

Το «Ain’t got nothing to lose» είναι το πρώτο.

Σε λίγο καιρό θα σας παρουσιάσουμε το επόμενο.

Στο πρώτο τραγούδι συμμετέχουν οι Stringless και ο Αργύρης Μπακιρτζής.

Μεγάλη μου τιμή για όλους.

Ε.Δ.

«Ain’t Got Nothing To Lose» το νέο τραγούδι του Ευγένιου Δερμιτάσογλου κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την MLK

Πιάνο: Μάριος Τσομπανίδης

Blues Wire: Ηλίας Ζάικος, Σωτήρης Ζήσης, Νίκη Γουρζουλίδου

Stringless: Αλμπένα, Έλσα Μουρατίδου, Δώρα Μιχαήλ, Βασιλική Αλεξίου και Στέλα Γιαλτζή

Από μηχανής ηθοποιός: Αργύρης Μπακιρτζής

Ακουστική κιθάρα / Φωνή: Ευγένιος Δερμιτάσογλου

Ηχοληψία: Nik Logiotatidis Magnanimous Recording Studio

Mastering: Παναγιώτης Πετρονικολός Stoudio Sierra

Βίντεο / Φωτογραφία: Petros Petrou Visual Studio

Μουσική – Στίχοι: Ευγένιος Δερμιτάσογλου

Δεν έχω τίποτα να χάσω

δεν έχω τίποτα να πω

απ το μυαλό μου θα αδειάσω

όλα τα πλην συν τα εγώ

τρέχω στους δρόμους σαν τις σφαίρες

λιώνω τα κρύσταλλα του νου

μας περιμένουν άλλες μέρες

και τα φαινόμενα απαιτούν…

Aint’ got nothin’ to loose

Ο διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στ αυτί,

“δεν μπορείς να νικήσεις αυτήν την καταιγίδα”

και γύρισες προς το μέρος του και του είπες:

μήπως εγώ είμαι αυτή…?

στον δρόμο που ερχόμουνα τίποτα δεν είδα.

Ο κόσμος ειν’ ένα παράξενο μέρος…

γύρω περίεργα φυτά

Φύση ο Θεός, υπερχίπυς γέρος

κι’ ένας αέρας να φυσά.

Ο κόσμος ειν’ ένα παράξενο μέρος…

και ήρθαμε όλοι ξαφνικά

μες την καρδιά μας ένα τέλος/βέλος

ρίχνει τα φώτα στην σκηνή ξανά

Aint’ got nothin’ to loose