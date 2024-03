Οι Gemma παρουσιάζουν στο Arch Club το δεύτερο τους album “Δρόμοι”. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους μοναδικούς Incirrina σε ένα ξεχωριστό show. Ψυχεδέλεια, darkwave ατμόσφαιρα, breakbeat ρυθμοί και χορός σε ένα από τα πιο must watch live της πόλης.

Οι Gemma είναι ένα από τα πιο ανερχόμενα σχήματα στην ελληνική μουσική σκηνή. Το πρώτο τους LP με τίτλο το όνομα τους, Gemma, κυκλοφόρησε το 2021, περιλάμβανε 8 κομμάτια και πήρε πολύ καλές κριτικές.

Δύο χρόνια μετά, οι Gemma κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο, “Δρόμοι”.

Οι “Δρόμοι” κυκλοφόρησαν στις 21 Φεβρουαρίου με την βοήθεια της Joe Records και οι Gemma θέλουν με αυτό το άλμπουμ να ταράξουν τα νερά της ελληνόφωνης underground σκηνής. Με προσέγγιση τις περισσότερες φορές χορευτική και ατμοσφαιρική και άλλες φορές σκοτεινή, με συμμετοχές όπως του Μάριου Νταβέλη (Fundracar) και της Miss Zebra, οι Gemma κινούνται σε καινούριους δρόμους, με διάθεση για εξωστρέφεια και πειραματισμό.

Οι Gemma από την Κρήτη με τα οχτώ νέα και «σπιντάτα» τραγούδια τους, μας παραδίδουν ένα σφιχτοδεμένο electro punk άλμπουμ που μεταφέρει με τον καλύτερο τρόπο την live ατμόσφαιρα του γκρουπ. Ελληνικός στίχος, μια μεζούρα παράδοσης, δυνατές μπασογραμμές, οριακοί drum & bass ρυθμοί, λούπες, αδρεναλίνη και μια φωνή που τσακίζει! ΚΑΙ δύο πολύ δυνατές συμμετοχές. Στο «Παραμύθι» συμμετέχει ο Μάριος Νταβέλης από τους Fundracar και στο «Κοντά» η καταξιωμένη στην femcee σκηνή, Miss Zebra. Οι “Δρόμοι” κυκλοφορούν σε 300 αριθμημένα αντίτυπα σε μαύρο βινύλιο 180 gr και σε 300 digipack cd.

«Τα τελευταία δύο χρόνια ζήσαμε πολλά. Γνωρίσαμε ανθρώπους, γνωρίσαμε μέρη και γνωρίσαμε λίγο καλύτερα εμάς τους ίδιους. Μέσα από τους δρόμους και τις εμφανίσεις πήραμε πολλά. Ενθουσιαστήκαμε, χαρήκαμε, λυπηθήκαμε, αγχωθήκαμε, αγαπήσαμε. Αυτό είναι που εκφράζει το δεύτερο album μας, “Δρόμοι”. Προσπαθήσαμε να δώσουμε πίσω κάτι από όλα αυτά που πήραμε.

Στο album αυτό συμμετέχουν δύο αγαπημένοι μας άνθρωποι που συναντήσαμε στους δρόμους αυτούς. Η Miss Zebra και ο Μάριος Νταβέλης και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτήν τους την συμμετοχή. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους και τα λέμε στους δρόμους!»

Στη σκηνή του Arch Club oι Gemma θα παρουσιάσουν το καινούργιο τους άλμπουμ για πρώτη φορά στην Aθήνα.

Οι Gemma είναι οι:

Ευαγγελία Δανίλη (voice, loops), Γιώργος Καπαρός (production, composition, loops, synths, guitars), Νίκος Μαυρογιαννάκης (drums), Αναστάσης Πασχίδης (bass) & Αποστόλης Σπινθουράκης (percussion)

Openig Act: Incirrina

Οι Incirrina είναι ένα dark electronic/minimal synth duo αποτελούμενο από τους Γιώργο Κ. και Ειρήνη Τ. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών ήχων από αναλογικά κυρίως synthesizers και σκοτεινές μελωδίες σε συνδυασμό με έντονα ρυθμικά στοιχεία. Έχουν εμφανιστεί σε συναυλίες και φεστιβάλ στην Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Ουγγαρία, επίσης τιμήθηκαν με βραβείο για τη συμμετοχή τους στο “Syd Sessions Go ADAF” τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχουν κυκλοφορήσει το maxi single “Devastations/R.Daneel” μαζί με τους The Man & His Failures (Smash Records, 2021), τα LP “8.15” – βασισμένο σε ποίηση του William Blake (Geheimnis Records, 2019) και “Lip Led Scream” (Cold Transmission , 2022).

Κυριακή 24 Μαρτίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Arch Club

Κωνσταντινουπόλεως 111, Αθήνα



Τιμές εισιτηρίων:

Early bird: 10 ευρώ

Pre-sale: 12 ευρώ

Ταμείο: 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com