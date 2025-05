Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Μέρος 1: Wham!

Η αρχή μιας pop επανάστασης

Όταν ο George Michael εμφανίστηκε στη βρετανική ποπ σκηνή των αρχών της δεκαετίας του ’80 μαζί με τον Andrew Ridgeley, κανείς δεν φανταζόταν ότι το νεανικό αυτό δίδυμο θα εξελισσόταν σε έναν από τα πιο εμβληματικά σχήματα της γενιάς του. Η ιστορία των Wham! είναι μια ιστορία απόλυτης ποπ έκρηξης, στιλιστικής ανατροπής και, κυρίως, προσωπικής και καλλιτεχνικής μετάβασης από τη φαινομενική επιπολαιότητα στην απόλυτη σοβαρότητα της δημιουργίας.

Το ξεκίνημα: δύο φίλοι από το σχολείο

Ο Georgios Kyriacos Panayiotou, γιος Ελληνοκύπριου, γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1963 στο Λονδίνο. Στο σχολείο, γνώρισε τον Andrew Ridgeley και οι δυο τους δημιούργησαν μια ακαταμάχητη μουσική χημεία. Το 1981 σχημάτισαν τους Wham!, και το 1982 υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο. Σε μια εποχή γεμάτη synth-pop, new romantic και post-punk, οι Wham! έφεραν κάτι αναζωογονητικό: νεανική ανεμελιά, funk επιρροές, τζιν σορτσάκια, χορευτικά beat και στιχουργική πρόκληση.

Το “Wham Rap! (Enjoy What You Do?)” (1982) ήταν το πρώτο τους single – μια funk δήλωση υπέρ της ζωής χωρίς δουλεία στο γραφείο. Ακολούθησε το “Young Guns (Go for It!)” που μπήκε στο Top 10 της Βρετανίας. Ο George Michael, ήδη από τότε, εντυπωσίαζε με την αυτοπεποίθηση, τη φωνή και την παρουσία του.

Το ντεμπούτο τους άλμπουμ, “Fantastic”, κυκλοφόρησε το 1983 και περιλάμβανε τραγούδια όπως τα “Bad Boys”, “Club Tropicana” και “Love Machine”. Παρόλο που δέχθηκε μέτριες κριτικές, σημείωσε εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο No.1 των UK Albums Charts.

Το “Club Tropicana”, με το αξέχαστο video στην Ibiza, έγινε ύμνος των καλοκαιριών. Είχε την υπογραφή του George: μελωδία, στυλ, ελαφρότητα – αλλά και μουσική ευφυΐα.

Η μεγάλη απογείωση – Make It Big (1984)

Το 1984 οι Wham! περνούν σε άλλο επίπεδο. Το άλμπουμ “Make It Big” περιέχει τέσσερα κομμάτια που έγιναν διεθνείς επιτυχίες:

“Wake Me Up Before You Go-Go” – ένα αδιανόητο feel-good κομμάτι που έγινε Νο.1 σε Βρετανία και Αμερική.

“Freedom” – από τα καλύτερα pop τραγούδια τους.

“Everything She Wants” – με πιο ώριμο στίχο, έντονη παραγωγή και soul αισθητική.

“Careless Whisper” – και εδώ αλλάζουν όλα…!

Το “Careless Whisper” (1984) παρότι κυκλοφόρησε σε album των Wham, θεωρείται η πρώτη σόλο κυκλοφορία του George Michael (σε κάποιες χώρες μάλιστα αναγράφεται ως “Wham! featuring George Michael”). Ένα κομμάτι συνώνυμο του πάθους, της ενοχής και της μεταμέλειας, με το μελαγχολικό σαξόφωνο και τους βαθιά συναισθηματικούς στίχους και την “ερμηνεία-υπογραφή”, που έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Το τραγούδι ήταν συνδημιουργία του George Michael και του Andrew Ridgeley, την οποία είχαν ξεκινήσει να γράφουν όταν ήταν ακόμη έφηβοι!

Το σαξόφωνο που ανοίγει το τραγούδι -γραμμένο από τον Michael, αν και δεν έπαιζε σαξόφωνο- έγινε σήμα κατατεθέν και ίσως ο πιο αναγνωρίσιμος ήχος της δεκαετίας του ’80! Ήταν τόσο σημαντικός για τον George, που επέμεινε στην επανηχογράφησή του πολλές φορές μέχρι να πετύχει το ακριβές συναίσθημα που ήθελε.

I’m never gonna dance again

Guilty feet have got no rhythm

Though it’s easy to pretend

I know you’re not a fool

I should’ve known better than to cheat a friend

And waste the chance that I’ve been given

So I’m never gonna dance again

The way I danced with you



Το βίντεο, γυρισμένο στο Μαϊάμι, απεικονίζει τον Michael ως έναν άντρα που βασανίζεται από τις αναμνήσεις και τις τύψεις του. Αν και ο ίδιος δεν το συμπαθούσε ιδιαίτερα, θεωρείται κλασικό και ατμοσφαιρικό.

Last Christmas (1984)… Ένας ύμνος για τα Χριστούγεννα!

Ίσως το πιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο ποπ τραγούδι όλων των εποχών, το “Last Christmas” των Wham! κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου 1984 και παρότι δεν έφτασε ποτέ στο #1 των βρετανικών charts εκείνη τη χρονιά (λόγω της κυκλοφορίας του “Do They Know It’s Christmas?” από το Band Aid, στο οποίο συμμετείχε και ο George Michael), έγινε θρύλος!

Ο George Michael έγραψε και παρήγαγε μόνος του το τραγούδι — και μάλιστα λέγεται ότι το συνέθεσε σε ένα απόγευμα στο παιδικό του δωμάτιο, στο σπίτι των γονιών του.

Η παραγωγή του διατηρεί έναν νοσταλγικό, μελαγχολικό τόνο, ενώ οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα, που επιστρέφει κάθε Χριστούγεννα σαν ανάμνηση:

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away…

Το “Last Christmas” κυκλοφόρησε αρχικά ως διπλό A-side single με το “Everything She Wants”, και περιλήφθηκε σε συλλογές των Wham!, αλλά όχι στα βασικά τους άλμπουμ. Το τραγούδι, ωστόσο, ξεπέρασε σε δημοτικότητα πολλά άλμπουμ, και πλέον είναι αναγνωρίσιμο ακόμα και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τους Wham! ή τον George Michael προσωπικά.

Το χαρακτηριστικό βίντεο του τραγουδιού -γυρισμένο σε ένα ελβετικό σαλέ- δείχνει τον George και τον Andrew με φίλους σε ένα εορταστικό ταξίδι στο βουνό.

Η πρώτη περιοδεία στην Κίνα & η αρχή του τέλους

Το 1985 οι Wham! έγιναν το πρώτο δυτικό ποπ συγκρότημα που έπαιξε στην Κίνα, με παγκόσμιο ενδιαφέρον και πολιτική βαρύτητα. Η επίσκεψη αυτή καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ Foreign Skies. Ήταν η απόδειξη ότι η ποπ είχε δύναμη να ενώσει πολιτισμούς – και ότι ο George Michael μπορούσε να σπάσει κάθε όριο.

Ωστόσο, ήδη από τότε, ο George ένιωθε πως το format των Wham! τον περιόριζε. Είχε ανάγκη να δημιουργήσει πιο εσωστρεφή και σοβαρά έργα. Τον Ιούνιο του 1986, οι Wham! δίνουν την τελευταία τους συναυλία στο Wembley μπροστά σε 72.000 θεατές. Το “The Final”, συλλογή των επιτυχιών τους, κυκλοφορεί την ίδια χρονιά, ενώ το “Edge of Heaven” γίνεται το τελευταίο album τους.

I’m Your Man (1985)

Ένα από τα τελευταία μεγάλα χτυπήματα των Wham! πριν τη διάλυση του συγκροτήματος, το “I’m Your Man” κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου 1985 και σκαρφάλωσε στο #1 των UK Singles Chart.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον George Michael, ο οποίος συνέχισε να δείχνει την ικανότητά του να δημιουργεί catchy ποπ ύμνους με funk και soul επιρροές.

Το “I’m Your Man” δεν συμπεριλήφθηκε σε κάποιο κανονικό studio άλμπουμ, αλλά αργότερα μπήκε στο αμερικανικό “Music from the Edge of Heaven” (1986) και σε πολλές συλλογές (“The Final”, “The Best of Wham!”, “Twenty Five”).

Το τραγούδι συνεχίστηκε να παίζεται και στη solo εποχή του George, και διασκευάστηκε σε πιο funky εκδοχές σε μεταγενέστερες συναυλίες του.

Ο George Michael ήταν πλέον έτοιμος για κάτι δικό του. Κι αυτό που θα ερχόταν, δεν ήταν απλώς σόλο καριέρα. Ήταν μία από τις πιο ουσιαστικές μεταμορφώσεις της pop ιστορίας!

Μέρος 2: η solo καριέρα

Faith – Από pop idol σε διεθνή superstar

Η αποχώρηση από τους Wham! δεν ήταν για τον George Michael απλώς ένα βήμα ωρίμανσης. Ήταν ένα καλλιτεχνικό άλμα, μια συνειδητή προσπάθεια να αποτινάξει την ελαφρότητα του παρελθόντος και να αναδείξει τις βαθύτερες πτυχές της μουσικής και της προσωπικότητάς του. Το 1987, ο George Michael ξεκινά τη σόλο πορεία του με ένα άλμπουμ που όχι μόνο άλλαξε την εικόνα του, αλλά άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην pop μουσική: το Faith.

Το πρώτο σόλο single του George, “I Want Your Sex”, κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν το άλμπουμ και προκάλεσε αίσθηση – και αντιδράσεις. Ερωτικό, τολμηρό, με funky παραγωγή και προκλητική ερμηνεία, απαγορεύτηκε από αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου και του BBC. Ωστόσο, η πρόκληση δεν ήταν αυτοσκοπός: ο George ήθελε να απελευθερώσει τη σεξουαλικότητα από το στίγμα και την ενοχή, και να την αντιμετωπίσει ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής έκφρασης.

Το “Faith” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1987 και έγινε πολυπλατινένιο σε πολλές χώρες. Μόνο στις ΗΠΑ πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και του χάρισε το Grammy Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς (1989).

Το άλμπουμ συνδύαζε funk, soul, pop και rock, με έναν καλλιτέχνη που έλεγχε σχεδόν τα πάντα: σύνθεση, ενορχήστρωση, παραγωγή, στιχουργία. Ο George Michael δεν ήταν πια teen idol – ήταν ένας ολοκληρωμένος δημιουργός.

Τα highlights του άλμπουμ:

“Faith” – με το rockabilly ριφάκι και την αξέχαστη χορευτική ενέργεια, έγινε Νο.1 hit και καθιέρωσε την εμβληματική εικόνα του George με δερμάτινο, τζιν και γυαλιά Ray-Ban.

“Father Figure” – ατμοσφαιρικό, σχεδόν πνευματικό, ένα τραγούδι για ανάγκη, προστασία και έρωτα.

“One More Try” – βαθιά εσωστρεφές, σχεδόν προσευχητικό. Ένα από τα πιο συγκινητικά του κομμάτια.

“Monkey” – με funky παραγωγή, έγινε επίσης No.1 στις ΗΠΑ.

“Kissing a Fool” – τζαζ μπαλάντα με φωνητικές αποχρώσεις …Frank Sinatra – απόδειξη της ευρύτητας του φωνητικού του φάσματος!

Το “Faith” είναι από τα λίγα pop άλμπουμ που όχι μόνο γνώρισαν εμπορική επιτυχία αλλά και κριτική αποδοχή. Πάνω από όλα, καθιέρωσε τον George Michael ως σοβαρό καλλιτέχνη διεθνούς επιπέδου.

Η περιοδεία και η μεταμόρφωση

Η Faith World Tour (1988–89) τον πήγε σε όλο τον κόσμο. Όμως πίσω από τη λάμψη, ο George πάλευε με τις αντιφάσεις του: ήθελε την επιτυχία αλλά όχι την εμπορευματοποίησή της. Το πρόσωπό του ήταν παντού – αλλά η ψυχή του έψαχνε κάτι πιο αυθεντικό.

Ήταν επίσης μια εποχή προσωπικής πάλης. Έψαχνε τρόπο να ενώσει το ποιος είναι με το τι γράφει. Και αυτό ακριβώς θα προσπαθούσε στο επόμενο άλμπουμ.

Listen Without Prejudice Vol. 1 – Μουσική χωρίς πρόσωπο

Μετά τον εκκωφαντικό θρίαμβο του Faith, ο George Michael θα μπορούσε να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Αντί όμως να εκμεταλλευτεί την εμπορική του δύναμη, αποφασίζει να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό. Το 1990 κυκλοφορεί το Listen Without Prejudice Vol. 1, ένα άλμπουμ χαμηλών τόνων, εσωτερικό, βαθιά πολιτικό και συναισθηματικό, που δεν συνοδεύτηκε από επίσημες φωτογραφίσεις, videos με το πρόσωπό του ή περιοδεία.

Ήδη από τον τίτλο, ο George προκαλεί: Ακούστε χωρίς προκατάληψη. Δεν ήθελε πια να είναι είδωλο – ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Το εξώφυλλο είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία πλήθους – καμία εικόνα του ίδιου. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Μην με κοιτάτε, ακούστε με.

Το άλμπουμ διαφέρει αισθητά από το Faith: έχει περισσότερο ακουστικά όργανα, κλασικά στοιχεία, soul και folk αποχρώσεις.

Τα highlights:

“Praying for Time” – ένα σκοτεινό, σχεδόν προφητικό τραγούδι για την κοινωνική αδικία και την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη συμπόνια. Έφτασε στο Νο.1 στις ΗΠΑ.

“Freedom! ‘90” – ίσως το πιο διάσημο του κομμάτι εκείνης της περιόδου. Μιλά για την απελευθέρωση από την εμπορευματοποίηση και τα δεσμά της εικόνας του. Το video-clip, που δεν τον δείχνει καθόλου, περιλαμβάνει τα κορυφαία supermodels της εποχής (Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista κ.ά.) και έμεινε εμβληματικό.

“Waiting for That Day” , “Cowboys and Angels” – απογυμνωμένα, μελαγχολικά και υπέροχα ώριμα τραγούδια.

“Heal the Pain” – μία όμορφη folk-pop μελωδία που παραπέμπει στο στυλ του Paul McCartney.

Το Listen Without Prejudice Vol. 1 δεν γνώρισε την ίδια εμπορική επιτυχία με το Faith, αλλά απέσπασε θετικές κριτικές και θεωρείται από πολλούς το πιο προσωπικό και καλλιτεχνικά “γενναίο” άλμπουμ του.

Η σύγκρουση με τη Sony

Αυτή η περίοδος σημαδεύτηκε από έντονη διαμάχη με τη δισκογραφική του, τη Sony Music. Ο George θεωρούσε ότι η εταιρεία δεν υποστήριξε το άλμπουμ όσο έπρεπε επειδή αρνήθηκε να “παίξει το παιχνίδι της διασημότητας”. Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε κράτησε χρόνια, με τον George να χάνει τελικά τη δίκη – αλλά να κερδίζει τον σεβασμό για τη στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία.

Για χρόνια δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει νέο υλικό όπως θα ήθελε. Όμως, την περίοδο αυτή έγραφε, ωρίμαζε, και ζούσε αληθινά. Η δημόσια εικόνα του έμοιαζε ήρεμη, αλλά μέσα του γινόταν αναβρασμός.

Ο ώριμος George, ο αληθινός George

Το 1996, έπειτα από χρόνια δικαστικών αλλά και εσωτερικών μαχών, ο George Michael επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα άλμπουμ που όχι μόνο σηματοδοτεί την καλλιτεχνική του ωρίμανση, αλλά και τη βαθύτερη συναισθηματική του αποκάλυψη. Το Older είναι το έργο ενός ανθρώπου που έχει πληγωθεί, έχει αγαπήσει, έχει χάσει, και πλέον μιλά χωρίς μάσκες.

Η απώλεια που διαμόρφωσε τη μουσική

Η δημιουργία του Older συνέπεσε με έναν καθοριστικό προσωπικό θρήνο: τον θάνατο του συντρόφου του, Anselmo Feleppa, το 1993, από AIDS. Η απώλεια τον σημάδεψε ανεξίτηλα – και διαποτίζει κάθε στίχο του άλμπουμ.

This is the first time I had ever loved anyone truly, madly.

And he was taken away from me.

Το Older είναι γεμάτο μελαγχολία, τρυφερότητα και πάθος. Η pop γίνεται πιο jazz, πιο soul, πιο σκοτεινή. Ο George εξερευνά θέματα όπως ο θρήνος, η μοναξιά, η ανάγκη για αγάπη, η αποδοχή του εαυτού.

Τα σημαντικότερα τραγούδια:

“Jesus to a Child” – η πιο σπαρακτική ωδή που έγραψε ποτέ. Ένα τραγούδι θρήνου και ευγνωμοσύνης, αφιερωμένο στον Anselmo. Ατμοσφαιρικό, συγκρατημένο, μαγευτικό.

“Fastlove” – πιο uptempo, αλλά ειρωνικά θλιμμένο. Μιλά για την αναζήτηση φυσικής επαφής σε έναν κόσμο συναισθηματικής αποσύνδεσης. Ένα από τα πιο εμπορικά singles του δίσκου.

“Spinning the Wheel” – τραγούδι για τη ζήλια, τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα στις σχέσεις, ειδικά σε εποχές όπου ο φόβος του AIDS κυριαρχούσε.

“Older” – το ομότιτλο κομμάτι, ένα πορτρέτο ωριμότητας, μελαγχολίας και εσωτερικής συμφιλίωσης.

“You Have Been Loved” – μία από τις πιο όμορφες και ήσυχες μπαλάντες που έγραψε ποτέ.

Το Older έφτασε στο Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε 6 φορές πλατινένιο, και θεωρείται από πολλούς (και από τον ίδιο τον George) το πιο ολοκληρωμένο και αληθινό του έργο.

Ήταν η περίοδος που ο George άρχισε να μιλά πιο ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του. Η μουσική του ήταν πλέον καθρέφτης της αλήθειας του. Δημιουργούσε από το βάθος της ψυχής του.

Η δημόσια αποκάλυψη, το comeback και τα τελευταία χρόνια

Μετά το Older, ο George Michael δεν ήταν πια το “αγόρι-θαύμα” της pop. Ήταν ένας άντρας με φωνή, άποψη και αλήθειες. Όμως τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και οι αρχές των 2000s έφεραν μαζί τους δημόσιες προκλήσεις, ραγδαίες αλλαγές και μια νέα εποχή για τον ίδιο.

Το 1998, συνελήφθη σε δημόσια τουαλέτα του Beverly Hills για “άσεμνη συμπεριφορά” από έναν αστυνομικό με πολιτικά. Το γεγονός έκανε τον γύρο του κόσμου, και τον ανάγκασε να κάνει αυτό που απέφευγε: να παραδεχτεί δημόσια τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Αντί να λυγίσει ή να προσπαθήσει να “μαζέψει” την υπόθεση, ο George αντέδρασε με χιούμορ, γενναιότητα και ειλικρίνεια. Το τραγούδι “Outside”, με video που σατίριζε την αστυνομία και την υποκρισία της κοινωνίας, έγινε επιτυχία και δήλωση μαζί:

Yes, I’ve been bad

but I’ve been good at it.

Η υπόθεση αυτή, αν και αμήχανη, τον απελευθέρωσε: από εκεί και πέρα, ζούσε ανοιχτά ως ομοφυλόφιλος άνδρας, χωρίς ντροπή και με υπερηφάνεια.

Songs from the Last Century (1999)

Μετά από μια δεκαετία γεμάτη pop και soul επιτυχίες, ο George Michael αποφασίζει να κάνει μια ριζική στροφή: το Songs from the Last Century είναι ένα άλμπουμ αποκλειστικά με διασκευές, όπου αποτίει φόρο τιμής σε τραγούδια του 20ού αιώνα που τον ενέπνευσαν. Εδώ δεν έχουμε ποπ χιτς, αλλά τζαζ ατμόσφαιρα, μελαγχολία, φινέτσα και έναν καλλιτέχνη πιο ώριμο και εσωστρεφή από ποτέ.

Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τον Phil Ramone, γνωστό από τις δουλειές του με τον Billy Joel και τον Frank Sinatra, και αυτό φαίνεται στην αισθητική του δίσκου. Ο George Michael “απογυμνώνει” τα τραγούδια και τα ερμηνεύει με απόλυτη συναισθηματική ακρίβεια.

Το άλμπουμ δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία αντίστοιχη με τα προηγούμενα του George Michael, όμως αποτελεί μια καλλιτεχνική κατάθεση ψυχής. Ήταν μια υπενθύμιση ότι ο Michael δεν ήταν απλώς ποπ σταρ – ήταν ερμηνευτής, με ουσιαστική σχέση με το τραγούδι και την ιστορία του.

Patience – το comeback της δεκαετίας του 2000

Το 2004, έπειτα από πέντε χρόνια χωρίς στούντιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το Patience, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό.

Τα σημαντικότερα τραγούδια:

“Amazing” – ένα χαρούμενο pop κομμάτι, ύμνος στην αναγεννημένη αγάπη. Ο George ήταν πλέον με τον Kenny Goss, και το τραγούδι τού ήταν αφιερωμένο.

“Shoot the Dog” – αιχμηρή σάτιρα προς τους πολιτικούς, κυρίως τον Τόνι Μπλερ και τον Τζορτζ Μπους, για τον πόλεμο στο Ιράκ.

“John and Elvis Are Dead” – φιλοσοφικό, μελαγχολικό, από τα πιο υπόγεια αλλά και συγκινητικά κομμάτια του.

“Freeek!” – ηλεκτρονικό, σέξι, ακραίο, σχεδόν φουτουριστικό. Έδειξε ότι ο George μπορούσε ακόμα να καινοτομεί.

Το Patience ήταν το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ, με πολύ καλές πωλήσεις και θετική υποδοχή.

Αποστασιοποίηση, προβλήματα, σποραδικές εμφανίσεις…

Τα επόμενα χρόνια σημαδεύτηκαν από νομικά προβλήματα κυρίως για χρήση ναρκωτικών και παραβάσεις στον δρόμο, αλλά και προβλήματα υγείας, ειδικά μετά από μια σοβαρή πνευμονία το 2011 που τον άφησε σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ίδιος είχε αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από τα media, εμφανιζόταν λιγότερο, έδινε σπάνια συνεντεύξεις, αλλά συνέχιζε να ηχογραφεί κατά καιρούς.

Το 2006 έκανε την πρώτη του μεγάλη παγκόσμια περιοδεία από το 1991, με τίτλο 25 Live, αφιερώνοντάς την στην 25ετή του πορεία.

Symphonica – ο αποχαιρετισμός με ορχηστρικό μεγαλείο

Το 2014 κυκλοφόρησε το Symphonica, ένα άλμπουμ με ορχηστρικές εκτελέσεις δικών του τραγουδιών και αγαπημένων διασκευών, live από την μεγάλη περιοδεία του με τον αντίχτοιχο τίτλο. Ήταν τρυφερό, ώριμο και βαθιά μελωδικό, μια συγκινητική ανακεφαλαίωση της καριέρας του.

Το Symphonica έγινε το έβδομο άλμπουμ του που έφτασε στο No.1 στη Βρετανία.

Ο ξαφνικός χαμός ενός σπουδαίου καλλιτέχνη…

Το 2016, ο κόσμος υπέστη ένα σοκ όταν ο George Michael έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η είδηση του θανάτου του, στις 25 Δεκεμβρίου 2016, τη μέρα των Χριστουγέννων, ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία και συγκλόνισε εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Πέθανε στο κρεβάτι του, στο σπίτι του στο Goring-on-Thames. Τον βρήκε ο τελευταίος του σύντροφός Fadi Fawaz.

Αρχικά, η αιτία του θανάτου του παραμένει ασαφής, αν και σύντομα ανακοινώθηκε ότι ο George Michael πέθανε από φυσικά αίτια που συνδέονταν με την κακή του υγεία, καθώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Αν και η αιτία δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το AIDS, το οποίο είχε χτυπήσει τον αγαπημένο του σύντροφο Anselmo Feleppa, οι συνέπειες των προηγούμενων χρόνων και η συνεχής επιβάρυνση στην υγεία του είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και θλίψη. Από τους πρωθυπουργούς και τις προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου μέχρι τους καθημερινούς ανθρώπους, όλοι ένιωσαν την απώλεια αυτού του καλλιτέχνη που, πέρα από τη μουσική του, είχε καταφέρει να επηρεάσει με τον τρόπο του τη ζωή και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Τα media πλημμύρισαν με μηνύματα πένθους και τιμής για την πορεία του George.

Ο George Michael είχε χτίσει έναν μύθο που θα συνεχίσει να ζει, μέσα από τα τραγούδια του και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω του.

Ο απόηχος της καριέρας του

Η μουσική του άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην pop κουλτούρα και επηρέασε τη μουσική βιομηχανία για δεκαετίες. Από το “Last Christmas” και το “Careless Whisper”, μέχρι τα “Faith” και “Freedom! ‘90”, ο George είχε τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει πολύπλοκες συναισθηματικές αποχρώσεις με αγγίγματα pop και soul που πάντα ακουγόντουσαν φρέσκα και επίκαιρα.

Αυτό που πραγματικά τον έκανε να ξεχωρίζει ήταν η φωνή του, η οποία μπορούσε να περάσει από τη λεπτότητα και την ευαισθησία στην έκρηξη δύναμης και έντασης, πάντα με εξαιρετική ακρίβεια και συναισθηματική φόρτιση. Όπως αναφέρθηκε από πολλούς, η φωνή του George Michael δεν ήταν απλώς ένα εργαλείο έκφρασης, ήταν ένα όργανο που μιλούσε απ’ ευθείας στην καρδιά του ακροατή.

Ο George Michael, παρά τις πολλές αναταράξεις στη ζωή του, όπως οι νομικές εμπλοκές, η κατάθλιψη και οι προσωπικές μάχες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα έργο που δεν μιλά μόνο για αυτόν, αλλά για όλους μας. Μέσα από τις συνθέσεις του, έθιξε θέματα όπως η αγάπη, η απώλεια, η ταυτότητα και η κοινωνική αδικία.

Ο George Michael ήταν και πάντα θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν από την pop σκηνή…