Το θέατρο Altera Pars παρουσιάζει φέτος το χειμώνα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο του νεαρού Ιταλού συγγραφέα και σκηνοθέτη Pier Lorenzo Pisano «Για το καλό σου», σε μετάφραση από τα ιταλικά και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου.

Γραμμένο μόλις το 2017, το έργο έχει βραβευτεί ως το καλύτερο θεατρικό έργο στο σημαντικότερο διαγωνισμό της Ιταλίας, τα βραβεία Riccione (κατηγορία Pier Vittorio Τondelli), ενώ παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, έχει διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία στις θεατρικές σκηνές και τα διεθνή φεστιβάλ της Ευρώπης.

To «Για το καλό σου» μιλά για την οικογένεια, με τρόπο ιδιαίτερο, φρέσκο, πρωτότυπο και προσωπικό, που το καθιστά έργο ξεχωριστό και διαφορετικό από τα πολλά. Ελαφρύ και στοχαστικό συνάμα, πνευματώδες και τρυφερό, σύγχρονο και καθημερινό, κατορθώνει να διεισδύει στις οικογενειακές σχέσεις, να τις ανατέμνει και να αποκαλύπτει τι υπάρχει εκεί μέσα, στο βάθος-βάθος, στον πυρήνα τους, αποκτώντας έτσι διαστάσεις διαχρονικές. Γύρω από το κεντρικό θέμα του έργου, τις σχέσεις αγάπης, αλλά και καταπίεσης μέσα στην οικογένεια, αρθρώνονται τα παράπλευρα θέματα που σκιαγραφούν τον σύγχρονο κόσμο μας, ένα κόσμο επισφαλή, μπερδεμένο, επιφανειακό, αντιφατικό και μοναχικό, ένα κόσμο που αναζητά διαρκώς την επικοινωνία, η οποία όμως πάντα μπλοκάρεται, οι λέξεις κόβονται, οι προτάσεις μένουν στη μέση και τα αισθήματα λουφάζουν στριμωγμένα μέσα μας χωρίς διέξοδο έκφρασης.

Ένα έργο για όλη την οικογένεια, ένα έργο για την κάθε οικογένεια.

Το έργο:

Ο μεγάλος γιος μιας οικογένειας έρχεται το Σαββατοκύριακο στο πατρικό του σπίτι, για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Eπιστρέφοντας τον περιμένουν όπως πάντα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας: Μια μητέρα πανταχού παρούσα, ένας μικρότερος αδερφός απαιτητικός και αντιδραστικός, ένας πατέρας παρών-απών και μία γιαγιά που ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα να κακομαθαίνει τα εγγόνια της. Κι ενώ όλα μοιάζουν ίδια όπως πάντα στο οικογενειακό περιβάλλον, ένα απροσδόκητο νέο έρχεται να διαταράξει τις ισορροπίες και να υπενθυμίσει στους ήρωες πως τίποτα δεν παραμένει αιωνίως στατικό, ούτε καν η μοναδική μας σταθερά: το φαινομενικά αμετάβλητο οικογενειακό συμπάν.

Για τον συγγραφέα:

O Pier Lorenzo Pisano γεννήθηκε το 1991 στη Νάπολη της Ιταλίας, είναι συγγραφέας και σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου. Αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Ιταλίας, ενώ το κινηματογραφικό του ντεμπούτο πραγματοποίησε με την ταινία Cosi in terra, η οποία έλαβε μέρος στο διαγωνιστικό μέρος του 71ου Φεστιβάλ των Καννών και επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε περισσότερα από πενήντα διεθνή φεστιβάλ. Τα θεατρικά του έργα, βραβευμένα στους σημαντικότερους διαγωνισμούς θεατρικών έργων της Ιταλίας (Solinas Award, the Riccione-Tondelli Award, the Hystrio Award.), έχουν μεταφραστεί σε δώδεκα γλώσσες και έχουν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα θεατρικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Είναι από τους πιο πολυσχιδείς και ανερχόμενους συγγραφείς της σύγχρονης ιταλικής δραματουργίας, που βρίσκεται σε πλήρη άνθιση τα τελευταία χρόνια. Το 2020 εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με τίτλο «Il buio non fa paura».

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας: Pier Lorenzo Pisano

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά: Ohm David

Kοστούμια: Altera Pars

Moυσική επιμέλεια: Αγγελική Κοντού – Πέτρος Νάκος

Bοηθός σκηνοθέτη-Φωτογραφίες: Αγγελική Κοντού

Eπεξεργασία ήχων: Iωσήφ Τοπαλιάν

Κατασκευή σκηνικού: Andrea Savino- Ιωσήφ Τοπαλιάν

Παίζουν: Mίνα Χειμώνα, Νότης Μόσχος, Δημήτρης Ζέρβας, Αγγελική Κοντού, Παύλος Εμμανουηλίδης

Aπό 19/12/2021

Παραστάσεις: Παρασκευή-Σάββατο στις 21: 00 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

θέατρο Altera Pars

Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 03410011



Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος: 15 ευρώ

φοιτητικό: 12 ευρώ

ατέλειες/ανέργων: 8 ευρώ

Eισιτήρια: Viva.gr και στο ταμείο του θεάτρου

* H παράσταση έχει επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ