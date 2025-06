Το ρολόι μετρά αντίστροφα!

Το τρίτο Helmos Mountain Festival έρχεται…

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει τον Χελμό ένα βουνό για όλους, και για τρίτο καλοκαίρι στη σειρά θα προσφέρει μέσα σε 4 ημέρες τα συστατικά μιας συνταγής ακαταμάχητης: Δροσερές θερμοκρασίες στο βουνό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τον καύσωνα της πόλης, 18+ μουσικά σχήματα & DJs, 3 stages – 2 στο βουνό και 1 στην πλατεία, με back-to-back sets και live μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αμέτρητες δραστηριότητες που θα σε φέρουν πιο κοντά στη φύση, ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον & πρόγραμμα για οικογένειες και παιδιά.

Line Up HMF 2025

Γκιντίκι, Φοίβος Δεληβοριάς, Εθισμός, Εισβολέας, Κούπες The Band, Σωκράτης Μάλαμας, Νατάσσα Μποφίλιου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σπανού, Τρίο Λατρείο feat Ιουλία Καραπατάκη, Alborosie & Shengen Clan, Dub FX, Nouvelle Vague, Planet Of Zeus, Social Waste – Κωσταντής Πιστιόλης, Λευτέρης Ελευθερίου – Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Για τους λάτρεις της περιπέτειας της τελευταίας στιγμής, θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και στην είσοδο του φεστιβάλ!

Για τους πιο οργανωμένους που θέλουν να στήσουν τη σκηνή τους όσο πιο νωρίς γίνεται και να έχουν την καλύτερη θέση για τα live, οι πόρτες ανοίγουν την Παρασκευή 6 Ιουνίου στις 11:00.

Προτάσεις μεταφορών & εσωτερικών μετακινήσεων

Η διοργάνωση προτείνει στους επισκέπτες να αποφεύγουν τις οδικές μετακινήσεις με τα Ι.Χ. τους και να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία του HMF, καθώς υπάρχει περιορισμένος χώρος στάθμευσης στο Parking του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Για το λόγο αυτό, προς αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και συνωστισμού μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις στάθμευσης, η κυκλοφορία από τα Καλάβρυτα προς το Χιονοδρομικό Κέντρο ενδέχεται να διακοπεί ολοκληρωτικά.

Σε αυτή την περίπτωση, οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα λεωφορεία της διοργάνωσης χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Μεταφορά προς τον Χελμό

Πάτρα – Χελμός – Πάτρα: 80 €

Αθήνα – Χελμός – Αθήνα: 110 €

Θεσσαλονίκη – Χελμός – Θεσσαλονίκη: 140€

* Για τη μεταφορά σας με λεωφορεία, θα πρέπει να κάνετε κράτηση ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ του φεστιβάλ. Δεν είναι εφικτή η κράτηση λεωφορείων μεμονωμένα.

6-9 Ιουνίου 2025

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Τιμές εισιτηρίων HMF 2025!

Προπώληση 55€

Last Call 65€