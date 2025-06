Ύστερα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες γεμάτες θρυλικές κυκλοφορίες, αξέχαστες εμφανίσεις και διαχρονικούς ύμνους, οι The Hooters έρχονται επιτέλους στην Ελλάδα! Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα υποδεχτεί το εμβληματικό αμερικανικό συγκρότημα για πρώτη φορά, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Σχηματισμένοι στη Φιλαδέλφεια το 1980, οι The Hooters γνώρισαν γρήγορα παγκόσμια επιτυχία με τον πρωτοποριακό τους συνδυασμό rock, ska, reggae και pop, και έγιναν μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές μπάντες των 80s. Οι Eric Bazilian και Rob Hyman, σταθερά στον πυρήνα του σχήματος, δημιούργησαν έναν χαρακτηριστικό ήχο, χτισμένο γύρω από το όργανο hooter -την μελόντικα δηλαδή- το οποίο έγινε το σήμα κατατεθέν τους και τους χάρισε το όνομά τους.

Με τεράστιες επιτυχίες όπως τα “And We Danced,” “Day By Day,” “All You Zombies” και “Johnny B,” το συγκρότημα δημιούργησε ένα μεγάλο ρεύμα ενθουσιασμού στο μουσικό κοινό παγκοσμίως, συμμετέχοντας παράλληλα σε ιστορικές στιγμές όπως το Live Aid το 1985 και τη συναυλία The Wall του Roger Waters στο Βερολίνο και κερδίζοντας επάξια μια θέση στην πολιτιστική κληρονομιά της εποχής του. Με επτά σπουδαία studio albums και πολυάριθμες live κυκλοφορίες και best-of συλλογές, οι Hooters διατήρησαν όλα αυτά τα χρόνια αμείωτο το πάθος και τη δημιουργικότητά τους, αφήνοντας έτσι το δικό τους αποτύπωμα στο rock μουσικό στερέωμα.

Το 2023 επέστρεψαν δισκογραφικά με το Rocking & Swing, ένα party-friendly, εκρηκτικό άλμπουμ που τιμά τις reggae και ska ρίζες των πρώτων ημερών τους. Της κυκλοφορίας του, ακολούθησε μια μεγάλη περιοδεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη μοναδική χημεία του συγκροτήματος με το κοινό. Τώρα, στο πλαίσιο της More Rocking, More Swing Tour, οι The Hooters έρχονται επιτέλους στην Αθήνα!

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικούς ύμνους που αγαπήθηκαν όσο λίγοι, νοσταλγία και αστείρευτη συναυλιακή ενέργεια, από μία σπουδαία μπάντα με έντονο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η αναμονή τελείωσε – οι The Hooters έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τα εισιτήρια κοστίζουν 45€ στην προπώληση.

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της Ticketmaster.gr