Μετά την επιτυχία του single του “Because I Miss You” το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέχρι και σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές λίστες, ο Ian Ikon επιστρέφει με το “Oxygen”.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό indie pop τραγούδι που σηματοδοτεί έναν νέο ήχο στην μουσική παλέτα του Ian Ikon, με την αισθαντική φωνή της Katerina Bournaka.

Σε αυτήν την παραγωγή ο οργανικός ήχος με τις απαλές κιθάρες του Ian Ikon και του Sakis Azas μιξάρονται αρμονικά, με το εξαιρετικό electro sound design που έφτιαξε ο Σωτήρης Νούκας.

Στιχουργικά το κομμάτι εστιάζει στην τόλμη που πρέπει να έχει κανείς να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του όταν το απαιτούν οι συνθήκες…

Να αναγεννηθεί σε ένα νέο περιβάλλον, αφήνοντας πίσω του το ξεπερασμένο και αδειάζοντας το μυαλό του από τα περιττά…

Κι όταν έρχεται αυτή η στιγμή, το μόνο που ζητάει είναι οξυγόνο για να αναπνεύσει σε μια άλλη διαδρομή που του δίνει ένα νέο ανατρεπτικό νόημα στη ζωή του!

“I wanna breathe again

New visions in my brain

Oxygen”

Where is this life

This remote dream

When will it come

Completely change the scene

Where is this spark

Thunder in my mind

Light up my dark

And leave it all behind

I wanna breathe again

New visions in my brain

Oxygen

My life begins again

I want to join in this game

I wanna breathe again

New blood in my veins

Oxygen

My life begins again

Everything now makes sense

All was in vain

No frame to get in

I am empting my brain

No time to be locked in

These little things

That changed my mind

Got me to think

And take a risky ride

All my life

Took a knife cut in two

I live twice

I’ ll make it through

All I want is oxygen