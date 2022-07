Get Your Freak On Party summer edition!!!

Η Idra Kayne και η τετραμελής μπάντα της μας υπόσχεται ένα άκρως χορευτικό party με βασικό συστατικό hip hop και RnB επιτυχίες των 90s και 00s!

Mε την εκρηκτική ενέργεια της, η Idra Kayne θα μας παρασύρει με κομμάτια της προσωπικής της δισκογραφίας αλλά και σε ένα μουσικό throwback με πολύ κέφι και χορό, ερμηνεύοντας oldschool επιτυχίες των Missy Elliot, Eminem, Eve, 2Pac, Snoop Dog, Dr.Dre, Salt’n’Peppa, Lauryn Hill και πολλών άλλων!

Ετοιμαστείτε για μια μουσικοχορευτική extravaganza πριν ξεχυθούμε στα νησιά!

Put on your dancing shoes and get your freak on!

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 8 €

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: TicketServices.gr