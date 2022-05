Οι Jimmy Knows είναι μια αθηναϊκή μπάντα που φτιάχτηκε το 2018, άρχισε να ηχογραφεί DYI singles και ταυτόχρονα σιγά σιγά ξεκίνησε τις πρώτες της ζωντανές εμφανίσεις.

Το “lovesongs” είναι ένα υπέροχο indie pop τραγούδι, που πρωτοκυκλοφόρησαν ως demo αλλά πρόσφατα ξαναμπήκαν στο στούντιο και το έφτιαξαν από την αρχή, ενώ ταυτόχρονα είναι και η πρώτη τους “επίσημη” κυκλοφορία μέσω ενός label – στη The Hubsters.

Το “lovesongs” μιλάει για μια σχέση που φτάνει στο τέλος της, χωρίς όμως να το αποδέχεσαι ώσπου κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι γράφεις τραγούδια, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό σου και χωρίς να είσαι σίγουρος αν όλο αυτό που έζησες ήταν πραγματικότητα ή φαντασία. Το μόνο που είναι σίγουρο, είναι ότι το τραγούδι έχει μια ακαταμάχητη μελωδία που θες να τραγουδάς ξανά και ξανά…

Οι Jimmy Knows είναι ο Κίμωνας Σωτηρίου, ο Ιάσωνας Γαβαλάς, ο Γιάννης Βρανάς και ο Νίκος Αναγνωστόπουλος.

Το βίντεο του “lovesongs” σκηνοθέτησε ο Στάθης Καλούδης.

Across from me you’ll stand in a hundred years

Across the edge of a long-distance relationship

Oh you think that we will work this out

I don’t think so

When it harshens you think about the end

It pains me to say that I’ve been writing love songs,

but there’s absolutely no one on my mind

For how long you think that we’ll be okay

I don’t think that we’ll be okay

But I still think that we can talk about it

And how long is the coming fall

I need to get you high and then

Remember it wasn’t a day ago

I need your love

And even if the snow

Doesn’t fall out of the sky

I’m always gonna be surprised when I see the white

And the purity of a bastard standing still

Exactly where I was

It pains me to say that I’ve been writing love songs,

but there’s absolutely no one on my mind