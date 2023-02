Η Joanne, σε ένα μοναδικό remake του “Tom’s Diner”. Η εντυπωσιακή performer μόλις κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, a Universal Music Company το νέο αγγλόφωνο single της “Tom’s Diner”, μια επανεκτέλεση της διεθνούς επιτυχίας της Suzanne Vega που θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά και διαχρονικά pop hits των τελευταίων δεκαετιών.

Το “Tom’s Diner” αποτελεί το follow up αγγλόφωνο single της Joanne μετά το crossover hit single της “Twist In My Sobriety”, που ανακηρύχθηκε ως ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα τόσο για το 2021 όσο και για το 2022 σύμφωνα με την IFPI, ακούστηκε δυνατά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Κροατία. Παράλληλα, η συνεργασία της με την Έλενα Παπαρίζου και τη Marseaux στο «Κάτσε Καλά» έφτασε στις πρώτες θέσεις των digital, radio & YouTube charts.

Την ολοκαίνουργια version του “Tom’s Diner” της Joanne επιμελήθηκαν οι Μιχάλης Τσαουσόπουλος & ARCADE, ενώ το music video που κυκλοφορεί στο YouTube σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.