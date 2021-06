Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και μετά από το sold out στο εμβληματικό Palladium του West End στο Λονδίνο, το “Led Zeppelin Symphonic” έρχεται για να μαγέψει και το ελληνικό κοινό σε δύο μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Έχοντας λάβει όλα τα μέτρα για την υγειονομική προστασία των θεατών, ήρθε η ώρα να χαρούμε ξανά παραστάσεις σε αυτό το μοναδικό θέατρο κάτω από τον Παρθενώνα.

Οι θέσεις του Ηρωδείου –συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Άνω Διαζώματος– είναι ΟΛΕΣ αριθμημένες, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις!

Για πάνω από 50 χρόνια οι Led Zeppelin λατρεύονται από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Το “Led Zeppelin Symphonic” είναι μια γνήσια και αυθεντική παρουσίαση της μουσικής του συγκροτήματος, με την προσθήκη συμφωνικής ορχήστρας, που δημιουργεί για τους fans των Zeppelin μια συναρπαστική εμπειρία που ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη.

Τρεις φανταστικοί ερμηνευτές της ροκ ενώνονται στη σκηνή μαζί με μια ροκ μπάντα που απαρτίζεται από σημαντικούς μουσικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την καθοδήγηση του διάσημου κιθαρίστα Andy Jones και τη συμμετοχή του θρυλικού drummer των “Thunder”, Harry James.

Μαζί τους, κορυφαία Συμφωνική Ορχήστρα, υπό την καθοδήγηση του γνωστού μας από το “Queen Symphonic” μαέστρου, Richard Sidwell που μάγεψε και το ελληνικό κοινό, σε 2 sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο!

Την ερμηνεία αναλαμβάνουν 3 σπουδαίοι τραγουδιστές της βρετανικής μουσικής σκηνής:

O Peter Eldridge, γνωστός στο Αθηναϊκό κοινό από την sold-out επιτυχία του “Queen Symhonic”, ήταν από τους πρωταγωνιστές στο original Λονδρέζικο cast του “We Will Rock You”.

Ο Jesse Smith ήταν ο κεντρικός τραγουδιστής της καναδέζικης ροκ μπάντας CAUTERIZE, με πολλές cover ερμηνείες σε τραγούδια των Who και των Led Zeppelin, για τις οποίες, η φωνή του, έχει χαρακτηριστεί, ως όμοια με την φωνή του τραγουδιστή-θρύλου των Led Zeppelin, Robert Plant.

Τέλος, μαζί τους, η Mollie Marriott, που μοιράστηκε τη σκηνή με τον Robert Plant για μια συναυλία-εορτασμό των 80ων γενεθλίων του μπασίστα Bill Wyman, του ιδρυτή των Rolling Stones, στα τέλη του 2016!

Στη συναυλία ακούγονται όλες οι μεγάλες επιτυχίες των Led Zeppelin, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων “Whole Lotta Love”, “Black Dog”, “Kashmir”, “Rock & Roll”, “Dazed & Confused” και –βέβαια– το “Stairway To Heaven”.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΙΚΟΥΣ LED ZEPPELIN

Το όνομα “Led Zeppelin” προήλθε από μια χιουμοριστική συνομιλία μεταξύ πολλών μουσικών, σχετικά με τις πιθανότητες της νέας μπάντας, να πέσει σαν μπαλόνι.

Οι Led Zeppelin κέρδισαν το βραβείο Polar Music το 2006 και τους απονεμήθηκε το βραβείο Grammy για την συνολική τους προσφορά στην Μουσική, το 2005.

Το VH1 ονόμασε το συγκρότημα: Νο1 Hard Rock συγκρότημα όλων των εποχών.

Στις 12 Ιανουαρίου 1995 το συγκρότημα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το συγκρότημα ταξίδευε με ένα ιδιωτικό τζετ με το ψευδώνυμο “The Starship” («Το Διαστημόπλοιο»).

Τον Νοέμβριο του 1979, έσπασαν το ρεκόρ του Billboard Charts, για τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ (με 9 albums για τους LZ) από τον ίδιο καλλιτέχνη στα Top 200Charts του Billboard, την ίδια εβδομάδα.

Η μελωδία “Stairway to Heaven”φημίζεται ως το πιο δημοφιλές τραγούδι όλων των εποχών στο ραδιόφωνο, παρόλο που ποτέ δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα ως single.

Στη λίστα του περιοδικού “Rolling Stone” με τους 100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Jimmy Page κατατάχθηκε στην θέση #3.

Η μεγαλύτερη συναυλία στην ιστορία του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1979, στο Knebworth Festival, όπου 420.000 άνθρωποι τους είδαν να παίζουν.

Η τελευταία επίσημη συναυλία τους, πριν από το θάνατο του John Bonham, ήταν στο Βερολίνο, στις 7 Ιουλίου 1980. Έκαναν πολλές ανεπίσημες επανενώσεις κατά τa ‘80s και ‘90s, σε διάφορα πάρτι και επετείους. Τελικά, η επίσημη συναυλία επανένωσης πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007, σε μια sold-out παράσταση δύο ωρών, μπροστά σε 22.000 οπαδούς, στην αρένα Ο2, στο Λονδίνο.

Είναι η μόνη ροκ μπάντα που έχει καταφέρει, όλα τα άλμπουμ της –συμπεριλαμβανομένων των επανακυκλοφοριών και των συλλογών– να φτάσουν στο Top 10 Album Chart, του Billboard

Παρέλαβαν το Kenndy Honours Award, το Μαζί τους, την ίδια χρονιά βραβεύθηκαν και οι: Buddy Guy, Dustin Hoffman, David Letterman και Natalia Makarova.

Το άλμπουμ-ντεμπούτο τους, “Led Zeppelin”, ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από 30 ώρες, με προϋπολογισμό μικρότερο από 1750£.

Η μπάντα έχει πουλήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, με 112 εκατομμύρια πωλήσεις, μόνο στις ΗΠΑ.

Εντάχθηκαν στο UK Music Hall of Fame, για την εξαιρετική συμβολή τους στη βρετανική μουσική ως αναπόσπαστο μέρος της βρετανικής μουσικής κουλτούρας (12 Σεπτεμβρίου 2006).

Οι Queen βασίστηκαν στους Led Zeppelin, σε μεγάλο βαθμό, στην αρχή της καριέρας τους. Έπαιζαν συχνά το “The Immigrant Song” κάνοντας sound check. Ο Freddie Mercury αποκάλεσε τους Zeppelin σε μια συνέντευξή του «το μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα που υπήρξε ποτέ» και ο ντράμερ Roger Taylor χαρακτήρισε τον John Bonham ως «τον μεγαλύτερο rock & roll ντράμερ όλων των εποχών».

Σύμφωνα με τον ηχολήπτη Andy Johns, για την ηχογράφηση του “Stairway to Heaven”, χρειάστηκαν μόνο δύο ώρες.

Παραγωγή: HARPO PRODUCTIONS

10 & 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

στις 21:00

ΗΡΩΔΕΙΟ

Εισιτήρια : από 32 €

Προπώληση : viva.gr, 11876

Πληροφορίες – κρατήσεις : τηλ. 211 800 51 41*

*Η εταιρεία παραγωγής συνιστά στους αγοραστές εισιτηρίων, να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε μέσω του επίσημου δικτύου της viva.gr