Το “Τι να ‘ναι αυτό” είναι το νέο single του πολυτάλαντου τραγουδοποιού Leon Of Athens, που έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία του upcoming πρώτου του ελληνικού δίσκου. Μετά την επιτυχία των προσωπικών του τραγουδιών «Άνεμος» και «Κύματα» και τα πρόσφατα viral «Μπλουζάκι” και «Αυτοκίνητο” που έγραψε με την Μαρίνα Σάττι, ο Leon με το “Τι να ‘ναι αυτό” μας εισάγει για πρώτη φορά στο ηχητικό και στιχουργικό σύμπαν του νέου του δίσκου.

“Τι να ναι αυτό, τι να ναι αυτό

που γυαλίζουν τα μάτια και γελάς σαν μωρό“

Το “Τι να ‘ναι αυτό” είναι ένα τραγούδι ύμνος στον έρωτα , τo ταξίδι και την ελευθερία. Είναι το soundtrack του καλοκαιριού που ξεκινά και είναι μόνο μια πρώτη γεύση από τον δίσκο του Leon Of Athens, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, με πολλές και ανατρεπτικές συνεργασίες.

“Τι να ναι αυτό, ακόμα απορώ

και νιώθω ξανά τον παλμό σου διπλό“

Αυτή τη φορά, μετά από μια δημιουργική περίοδο στο studio και λίγο καιρό αφού κυκλοφόρησε το τελευταίο του album “Athens On Repeat”, επιστρέφει με τον πρώτο του ολοκληρωμένο ελληνικό δίσκο και μας καλεί να τον γνωρίσουμε με ένα τραγούδι που, αν και απορεί, μας δίνει όλες τις απαντήσεις, το “Τι να ‘ναι αυτό”.

Το single “Τι να ‘ναι αυτό”», του Leon Of Athens, κυκλοφορεί από την Sony Music.

Μουσική | Leon of Athens, Katerine Duska

Στίχοι | Leon of Athens

Production | Nick Kodonas, Leon of Athens

Εκτέλεση | Leon of Athens, Katerine Duska

Τι να ναι αυτό, τι να ναι αυτό

Που τα βράδια κοιμάμαι να σ’ ονειρευτώ

Τι να ναι αυτό, τι να ναι αυτό

Νιώθω χίλια κομμάτια τον παλμό μου διπλό

Άσε με εδώ, στον ουρανό

μαζί σου για πάντα σ’ αυτόν το χορό

Τι να ναι αυτό, που σε κοιτώ

και τα χείλη δαγκώνω θυμάμαι να ζω

Θέλω να μιλάμε και να μη φοβάσαι

Πάνω μου ξαπλώνεις, ήρεμα κοιμάσαι

από σήμερα πότε δε θέλω να λυπάσαι,

μη φοβάσαι , όπου και να σαι

Θέλω να σαι happy πάντα θα σου δίνω

ότι έχω μια ζωή σε σένα πίνω

όπου και να πάω το σπίτι μου είσαι εσύ

Στην Ανταρκτική

ή στην Αμερική

θα γύριζα τη γη

για να μαστε οι δυο μαζί

Τι να ναι αυτό, τι να ναι αυτό

που γυαλίζουν τα μάτια και γελάς σαν μωρό

Τι να ναι αυτό, ακόμα απορώ

και νιώθω ξανά τον παλμό σου διπλό

Άσε με εδώ, στον ουρανό

Μαζί σου για πάντα δεκαοκτώ

Τι να ναι αυτό, ποιο μυστικό

Αρχαίο ή νέο, το πιο ιερό

Όλα σκάνε πάνω πυροτέχνημα

βλέπω χρώματα σαν τρελή ταινία

Το χα δει ξανά σε τόσα όνειρα

ίδια σχήματα και ίδια ιστορία

Πες μου αν είναι αλήθεια

ή είναι ψέματα

Πες πως έμαθα να αγαπώ στ’ αλήθεια

Έφυγα και γύρισα τη γη ξανά

(Στην Ανταρκτική)

Οι δυο καρδιές μας σαν μια

θέλω να μείνουνε

Όλος ο κόσμος και εμείς

(Τι να ναι αυτό)

Οι δυο καρδιές μας σαν μια

δε λείπει τίποτα

Όλος ο κόσμος και εμείς

Τι να ναι αυτό, τι να ναι αυτό

που με κάνεις να θέλω να σ ονειρευτώ

Τι να ναι αυτό, πως να στο πω

Αλήθεια δεν ξέρω, τι να ναι αυτό

Άσε με εδώ, στον ουρανό

Μαζί σου για πάντα στο φως να εκραγώ

Τι να ναι αυτό ,δεν σταματώ

Γεννιέμαι πεθαίνω 0-100