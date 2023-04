Οι Les Au Revoir παρουσιάζουν το νέο τους single, μια ξεχωριστή διασκευή στην διαχρονική σύνθεση του τραγουδιού “Γιατί Φοβάσαι” (From Souvenirs To Souvenirs), που αγαπήσαμε από την μοναδική φωνή της Μαρινέλλας και πρωτογνωρίσαμε στην original Αγγλική του version από τον αξεπέραστο Ντέμη Ρούσσο!

Το δημοφιλές συγκρότημα, με το μουσικό χάρισμα να αναπλάθει πρωτότυπες μελωδίες με ξεχωριστό τρόπο, σε αυτή την νέα του δημιουργία μας παρουσιάζει ένα ηχητικό αποτέλεσμα με σεβασμό στην αρχική σύνθεση, πλούσιο σε ηχοχρώματα, γεμάτο ζωντάνια και ανοιξιάτικη αύρα, που σε παρασέρνει στον ρυθμό του!

Το “Γιατί Φοβάσαι (From Souvenirs To Souvenirs)” συνοδεύεται από ένα άκρως ανοιξιάτικο βίντεο σε μια ιστορία επιλογών που κυριαρχεί ο ρομαντισμός, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Νταή (One Frame).

Οι Les Au Revoir επιστρέφουν με την κοσμοπολίτικη αύρα τους διασκευάζοντας την κλασσική σύνθεση “Γιατί Φοβάσαι (From Souvenirs To Souvenirs)”, κερδίζοντας με την ζωντάνια τους για ακόμα μια φορά την καρδία μας, αλλά και την αγάπη ακροατών και ραδιοφώνων!

Οι Les Au Revoir είναι:

– Αλεξάνδρα Μπουνάτσα (Τραγούδι)

– Κώστας Καραμήτσος (Πλήκτρα – Programming)

– Σπύρος Κακαλής (Ακουστική Κιθάρα)

Μουσική: Stylianos Vlavianos

Στίχοι: Robert Costandinos

Ελληνικοί Στίχοι: Πυθαγόρας

Γιατί φοβάσαι τη σιωπή

είμαι δική σου στο ‘χω πει

με τη σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ

κύμα τρελό μες στο γιαλό

Πάρ’ το φεγγάρι και καν΄ το βέρα μου

φίλε μου, άντρα και αγέρα μου

Πάρ’ τη ζωή μου απόψε

να την πιείς σταγόνα από κρασί

όλος ο κόσμος είσαι εσύ.

Πάρ’ το φεγγάρι και καν΄ το βέρα μου

φίλε μου, άντρα και αγέρα μου

Πάρ’ τη ζωή μου απόψε

να την πιείς σταγόνα από κρασί

όλος ο κόσμος είσαι εσύ.

Γιατί μικρό παιδί μου κλαις

τα δειλινά τις Κυριακές

εγώ σε κάθε προσευχή κάνω ευχή

να ΄σαι το τέλος μου κι η αρχή

Πάρ’ το φεγγάρι και καν΄ το βέρα μου

φίλε μου, άντρα και αγέρα μου

Πάρ’ τη ζωή μου απόψε

να την πιείς σταγόνα από κρασί

όλος ο κόσμος είσαι εσύ.

Πάρ’ το φεγγάρι και καν΄ το βέρα μου

φίλε μου, άντρα και αγέρα μου

Πάρ’ τη ζωή μου απόψε

να την πιείς σταγόνα από κρασί

όλος ο κόσμος είσαι εσύ.