Το Long Beach Festival ήρθε για πρώτη φορά στη ζωή το 2020, σε πείσμα των καιρών, εν μέσω πανδημίας και κρατικών απαγορεύσεων, με στόχο να ενώσει ανθρώπους όχι μόνο από όλη την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια. Στο Terra Republic. Σε μία πανέμορφη περιοχή, στους πρόποδες των Πιέριων που χάνονται στη θάλασσα, σε μία έκταση που εκτείνεται αμφιθεατρικά ως τα καταγάλανα νερά του Θερμαϊκού απέναντι από τη Θεσσαλονίκη. Καταγάλανα νερά, αμμουδιές, βουτιές και αγαπημένες μουσικές!

Φέτος επανέρχεται δριμύτερο!

Το Long Beach Festival του 2023, στις 5 και 6 Αυγούστου έρχεται για να εμπνεύσει, να συγκινήσει και να αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους μουσικόφιλους!

Στο Long Beach Festival του 2023 συναντιούνται δύο διαφορετικά μουσικά είδη που αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες μουσικές τάσεις στην ελληνική μουσική για να προσφέρουν στο κοινό μία άκρως φεστιβαλική και άκρως καλοκαιρινή απόδραση!

Σε μια μαγική τοποθεσία, κάτω από τη μύτη του «θεϊκού» Ολύμπου – κυριολεκτικά – το Long Beach Festival επιστρέφει για να γράψει τη δική του μακρά ιστορία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έρχεται στο Long Beach Festival στις 5 Αυγούστου.

Με προσθήκη νέων συνεργατών και ανανεωμένο πρόγραμμα, θα δοθεί-νότα τη νότα- η «μάχη» για το δικαίωμα στο όνειρο.

Μαζί του στο τραγούδι:

Alkyone, Γιάννης Λίταινας, Αλέξανδρος Κτιστάκης

Μουσικοί:

Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώργος Αγγελάκης, Φοίβος Άνθης, Θανάσης Βόλλας, Αποστόλης Γιάγκος, Νίκος Δημηνάκης, Λεωνίδας Κυρίδης, Κωσταντής Πιστιόλης

Τεχνικοί:

Μάκης Πελοπίδας, Θέμης Δημητρακόπουλος: Ηχοληψία

Χρήστος Λαζαρίδης: Φωτισμοί

Κωσταντής Παπακωνσταντίνου: Φροντιστής σκηνής

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ROTTING CHRIST

Οι Rotting Christ έρχονται στο Long Beach σε μια ακόμη κορυφή στην καριέρα τους!

Είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο αναγνωρισμένες μπάντες της metal σκηνής παγκοσμίως. Εδώ και πολλά χρόνια συγκινούν τα πλήθη τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Τo 1987, οι έφηβοι τότε Σάκης & Θέμης Τόλης σίγουρα δεν γνώριζαν το μέγεθος που θα έπαιρνε η νεοσύστατη μπάντα που έφτιαξαν και ονόμασαν, Rotting Christ.

Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει 13 albums με δίσκους – σταθμούς όπως τα: Thy Mighty Contract, Non Serviam, Triarchy of the Lost Lovers, Aea lo, Rituals και με πιο πρόσφατο το The Heretics του 2019.

Δεν είναι πλεονασμός να αναφέρουμε ότι οι Rotting Christ ουσιαστικά δημιούργησαν μια ολόκληρη μουσική σκηνή στη χώρα μας ενώ έχουν αποκτήσει έναν πυρήνα αφοσιωμένων οπαδών που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας και φτάνει τα πέρατα της γης.

Ο ήχος των Rotting Christ παρόλο που συνεχώς εξελίσσεται, από κυκλοφορία σε κυκλοφορία, καταφέρνει να είναι απολύτως αναγνωρίσιμος. Κάθε τραγούδι τους ένα μοναδικό ηχητικό σύμπαν! Με κάθε άλμπουμ τους ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στη μουσική τους πορεία, κάθε άλμπουμ σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα μπροστά στη συναρπαστική πορεία αυτής της ξεχωριστής μπάντας.

Έχουν περιοδεύσει σε όλες τις γωνίες της γης, με περισσότερες από 2000 συναυλίες ανά την υφήλιο. Το τελευταίο τους headline tour πραγματοποιήθηκε επί Αμερικανικού εδάφους τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο με πολλές sold out εμφανίσεις. Η Ευρωπαϊκή περιοδεία του ς που ξεκίνησε τον Απρίλιο θα τους φέρει με ένα ακόμη headline show στις 6 Αυγούστου στο Long Beach Festival!

EXARSIS

Οι Exarsis παίζουν Bay Area old-school thrash metal και σχηματίστηκαν στα τέλη των ‘0 0 στην Κορινθία. Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει 5 albums, όλα τους με ξεχωριστές ειδικές εκδόσεις στην Ασία: Under Destruction (2011), The Brutal State (2013), The Human Project (2015), New War Order (2017) και Sentenced To Life (2020).

Έχουν περιοδεύσει 4 φορές στην Ευρώπη με ονόματα όπως οι Nile, Terrorizer, Onslaught, Suicidal Angels, Artillery και Exumer, ενώ έχουν δώσει και μεμονωμένες συναυλίες εντ ός και εκτός συνόρων με τους θρύλους Judas Priest, Kreator, Anthrax, Flotsam and Jetsam και Sepultura μεταξύ άλλων. Πολύ πρόσφατα επανήλθαν στις σκηνές δίνοντας δύο αποκλειστικές συναυλίες με τους σπουδαίους Voivod σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και δύο headline εμφανίσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Το συγκρότημα ανυπομονεί να ανέβει στη σκηνή του Long Beach Festival και να στήσει το δικό του mosh party!

SENSE OF FEAR

Οι Sense of Fear είναι ένα από τα παλαιότερα heavy metal συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας μιας και ξεκίνησαν να παίζουν το 1998, στην Κοζάνη. Η μπάντα πέρασε από πολλές αλλαγές στο line up της, κρατώντας ωστόσο τον βασικό πυρήνα της στις δύο κιθάρες (Ιωάννης Κικής, Θέμης Ιακωβίδης) και στα τύμπανα (Μάρκος Κικής). Ο Δημήτρης Γκάτζιαρης στο μπάσο προστέθηκε στο σχήμα το 2006 και το 2013 μόλις ήρθε ο Ηλίας Κυτίδης στα φωνητικά της μπάντας ηχογράφησαν το ομώνυμο EP τους. Το 2018 κυκλοφόρησαν το full length album τους, As the Ages passing by, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Έχουν παίξει με τους Queensryche, Blaze Bailey, Gus G., Warrel Dane, Omen, Nightstalker και τo 2021 κυκλοφόρησαν το single “Retaliation”.

MYSTFALL

Οι Mystfall παίζουν συμφωνικό μέταλ και δημιουργήθηκαν το 2023 με επικεφαλής την εξαιρετική λυρική σοπράνο Μαριαλένα Τρίκογλου – ήδη γνωστή για το σόλο άλμπουμ της «Vanity»-. Τον Ιούλιο του 2023 θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο Celestial Vis ion με συνθέσεις των Dida και Marialena Τα άλλα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Κώστας Μέξης στα φωνητικά, ο Παναγιώτης Λεονταρίτης στην κιθάρα, η Dida Racotoarison στα keyboards ο Αντώνης Δεδούσης στο μπάσο και ο Μάνος Αγουρίδης στα ντραμς.

TELMA

Τα πέντε μέλη των Telma ενώθηκαν το 2021 με γνώμονα το πάθος τους για heavy μουσική και σκοπό να δώσουν φωνή στις εσωτερικές συγκρούσεις που έδιναν μάχη μέσα τους. Οι επιρροές από Pantera, Metallica, Slipknot, Trivium , Alice In Chains, Linkin Park, Distused και Godsmack είναι εμφανείς στον ήχο τους. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Eternal κυκλοφόρησε το 2021 και κυκλοφόρησαν δύο βίντεο με τίτλο Perfect Storm και Bipolar Distress.

The Long Beach Festival

5-6 Αυγούστου 2023

Terra Republic

55ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης

Πληροφορίες εισιτηρίων

Τιμές και Σημεία Προπώλησης

Τιμές Εισιτηρίων

A’ φάση Προπώλησης: 13 ευρώ

Β’ φάση Προπώλησης: 15 ευρώ

Ταμείο: 18 ευρώ

Προπώληση:

5 Αυγούστου: viva.gr

6 Αυγούστου: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876