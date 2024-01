Ένα από τα πιο πετυχημένα και διαχρονικά ραντεβού στη σύγχρονη ιστορία του Κυττάρου, η «once a year» συναυλιακή σύμπραξη, με τους Magic de Spell, τον Δημήτρη Μητσοτάκη (Ενδελέχεια), τα Υπόγεια Ρεύματα, με αυτήν τη μουσική αλλά και αληθινή παρέα, που μας έχει χαρίσει αβίαστα μοναδικές στιγμές τα τελευταία χρόνια, είναι εδώ!

Όπως κάθε Γενάρη, ένα χρόνο μετά το τελευταίο (sold out όπως πάντα..) «χτύπημα», οι τρεις από τις πιο ιστορικές και ταυτόχρονα πιο ενεργές μπάντες του Ελληνικού Ροκ, θα κάνουν μαζί τη διαδρομή από την θρυλική και τόσο επιδραστική ροκ σκηνή των 90s ως το σήμερα, σε ένα τετράωρο Live Happening, ένα best of χωρίς σταματημό..!

Ετοιμαστείτε για …

«Sarajevo» «Μ’αρέσει να μη λέω πολλά» «Βουτιά από ψηλά»

«Εμένα οι φίλοι μου» «Ασημένια Σφήκα» «Δεν είμαι αυτό που θές»

«Νίψον ανομήματα» «Σαν φώς» «Διαμαντένια προβλήτα»

«Κυρ-Παντελής» «Τι τραγούδι να σου πω» «Μικρές χαμένες μέρες»

«Τέρμα το Διάλειμμα» «Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία» «Κοιτάς μακριά»

(και πολλά .. μα πολλά άλλα ; )

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Πόρτες: 21.00

Έναρξη: 22.00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

210 8224134

Εισιτήριο: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com