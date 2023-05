Οι Melisses παρουσιάζουν μέσα από ένα συναρπαστικό video τη νέα τους επιτυχία «30 – 40 (Oh Yes I Do)», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το video του «30 – 40 (Oh Yes Do)», που σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης, γεφυρώνει το χθες με το σήμερα μέσα από ένα ευρηματικό concept, στο οποίο οι Melisses ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Με «άρωμα» από παλαιότερες δεκαετίες, το video συνδυάζει μοναδικά την ανεμελιά εκείνης της εποχής με το party mood κάθε καλοκαιριού, αλλά και μία πρωτότυπη πρόταση γάμου!

Το «30 – 40 (Oh Yes I Do)», που έγραψαν οι Melisses και δίνει συνέχεια στο σερί των μεγάλων επιτυχιών τους, είναι ένα καλοκαιρινό anthem με ξεσηκωτικό ρυθμό, disco επιρροές και την αστείρευτη ενέργειά του αγαπημένου συγκροτήματος.

Μουσική : Melisses

Στίχοι : Melisses, Παντελής Κυραμαργιός

30-40 (Yes I Do)

Πρώτη φορά στο γενικά

Είδα εσένα ειδικά

Κι έκανες τα αόριστα συγκεκριμένα

Και κόλλησα σε μια ματιά

Που ήταν όλο νόημα

Σα να ζητά εγώ κι εσύ να γίνουμε ένα

Ήρθες εσύ κι απ’ τη πρώτη στιγμή

Ήξερα πως ήρθες για να μείνεις

Κι έτσι απλά του έρωτα τα φτερά

Ανοίγουμε και πάμε πιο ψηλά

Για πάντα μαζί σου στο δάκρυ στο φιλί σου

Στα πιο τρελά μας όνειρα

30 40 θα σαγαπω για πάντα

Για μια ζωή και γι’ άλλη μια

Oh yes I do

Όλα καλά κι όλα σωστά

μες στου μυαλού μου τα κουτιά

Σε δύο λεπτά άλλαξες κάθε συμμετρία

Σαν αστραπή κάτι σαν φως

Σαν εν αιθρία κεραυνός

Άναψες μες στον πανικό την ευτυχία

Ήρθες εσύ κι απ’ το πρώτο φιλί

Ήξερα πως γράφεται η ιστορία

Κι έτσι απλά όπως στο σινεμά

Μοιάζουν όλα τόσο μαγικά

Για πάντα μαζί σου στο δάκρυ στο φιλί σου

Στα πιο τρελά μας όνειρα

30 40 θα σ’αγαπώ για πάντα

Για μια ζωή και γι’ άλλη μια

Oh yes I do