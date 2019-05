Μετά από 12 χρόνια, οι θρυλικοί Manowar επιστρέφουν στην Αθήνα! Special guests οι Rhapsody Of Fire! Opening act οι Imperia!

Η πίστη των Ελλήνων Manowarriors νίκησε πάλι!

Το Release Athens παρουσιάζει τους βασιλιάδες του metal, Manowar, ζωντανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επικής αποχαιρετιστήριας “The Final Battle World Tour 2019“! Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε ένα show μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, που θα εκπληρώσει το όνειρο κάθε οπαδού των Manowar, σε μία αποκλειστική συναυλία για την Ελλάδα και τις γύρω χώρες!

Ένα συντριπτικό set γεμάτο από αγαπημένα κομμάτια των fans της μπάντας σε μία ολοκαίνουρια multimedia παραγωγή. Πάνω από δύο ώρες, γεμάτες με όλες τις κλασικές στιγμές, μια εμπειρία ζωής για κάθε οπαδό του metal! “Kings of Metal”, “Brothers of Metal Pt. 1”, “Battle Hymn”, “Hail and Kill”, “Black Wind, Fire and Steel”, “Metal Warriors”, “Kill With Power” και δεκάδες ακόμα, στην “Τελική Μάχη” μίας πανίσχυρης μπάντας με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο πάντα στο πλευρό τους.

“Θα παίξουμε σε ένα από τα πιο θρυλικά, μαγικά μέρη στη Γη“, είπε ο Joey DeMaio. “Μια χώρα που έχει μια τόσο πλούσια ιστορία, που μας έδωσε τον Έκτορα, τον Αχιλλέα, ένα πάνθεον από Θεούς και αιώνιους μύθους, οι οποίοι ανέκαθεν μας ενέπνεαν. Οι Έλληνες Manowarriors θα δείξουν, για άλλη μία φορά, πως κληρονόμησαν το πνεύμα των προγόνων τους! Ο αληθινός metal στρατός μας θα ξαναγυρίσει μαζί μας στην Τελική Μάχη, στις όχθες της Αθήνας!”

Οι Manowar μόλις γιόρτασαν την επέτειο της πρώτης συναυλίας που έδωσαν ποτέ στην Ελλάδα, στις 21 Νοεμβρίου 1992, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα.

Special guests στη μεγαλύτερη metal βραδιά του 2019, θα είναι οι Rhapsody Of Fire, οι Ιταλοί πρωτοπόροι του symphonic power metal.|Με αριστουργήματα όπως τα “Legendary Tales”, “Symphony Of Enchanted Lands” και “Dawn Of Victory”, οι Rhapsody Of Fire επιστρέφουν στη δύναμη αυτών των μυθικών δίσκων με τον φετινό τους “The Eighth Mountain” να έχει ήδη ενθουσιάσει οπαδούς και κριτικούς, ορίζοντας μιας νέα εποχή, με τον μόνιμο συνθέτη και ιδρυτή τους, Alex Staropoli, σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Oι πρωτοπόροι του symphonic power metal από την Τεργέστη της Ιταλίας, θα φέρουν πάθος, ταχύτητα και τεχνική αρτιότητα σε μια μοναδική βραδιά!

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμφάνιση με σπουδαία και αθάνατα τραγούδια όπως τα “Flames Of Revenge”, “Land Of Immortals”, “Emerald Sword”, “Dawn Of Victory”, “Holy Thunderforce”, “The March of the Swordmaster”, “Reign Of Terror”.

Oι Imperia θα είναι το opening act της μεγαλύτερης metal βραδιάς του 2019!

Η μπάντα του ατμοσφαιρικού metal έχει την ιδιαιτερότητα να αποτελείται από μέλη προερχόμενα από τέσσερις διαφορετικές χώρες: Νορβηγία, Φινλανδία, Γερμανία και Βέλγιο.

Ο ήχος τους, άλλοτε σκληρός άλλοτε ορχηστρικός αλλά πάντα γεμάτος ενέργεια και στοιχεία αγνού metal, χαρακτηρίζεται από τη φωνή της Νορβηγίδας Helena Iren Michaelsen, πρώτης τραγουδίστριας των Sahara Dust – που πλέον είναι γνωστοί σε όλους μας ως Epica.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 6 studio albums και μία συλλογή. Από το ντεμπούτο τους, “The Ancient Dance of Qetesh” (2004), μέχρι το φετινό, “Flames of Eternity”, παραμένουν μία μπάντα που προσπαθεί να εδραιωθεί στο ευρωπαϊκό metal στερέωμα, με βασικά όπλα την ευελιξία και την άρτια τεχνική τους.

Η προπώληση συνεχίζεται προς:

45 ευρώ το κανονικό εισιτήριο+ ΑΜΕΑ μέχρι και την Παρασκευή 31/5.

Από 1/6, θα ισχύει η τελική τιμή των 48 ευρώ.

VIP προς 150 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

• ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

• open bar

• προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

• ιδιωτικό parking

• ξεχωριστές τουαλέτες

• αναμνηστικό δώρο

Να θυμίσουμε πως στην είσοδό σας στο φεστιβάλ θα σας δοθεί δωρεάν έγχρωμο αναμνηστικό hard copy εισιτήριο!

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, Πλατεία Νερού / Δέλτα Φαλήρου.

Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο.

Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)

MANOWAR

Η επιρροή των Manowar στη βιομηχανία της Rock Μουσικής είναι αναμφισβήτητη. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής τους καριέρας, έχουν αφήσει το σημάδι τους στο Heavy Metal χάρη σε ένα συνδυασμό μοναδικής δεξιοτεχνίας και χαρακτηριστικών συνθέσεων.

Με την ασυναγώνιστη πίστη, την επιμονή και το αμείλικτο θάρρος να κάνουν πάντα τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, η μπάντα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί ακόμα και στις δυσκολότερες προκλήσεις. Στην εποχή των talent shows και των αναιμικών παροδικών επιτυχιών, αυτή η μπάντα δίνει στους οπαδούς της τα στοιχεία για τα οποία τους αγαπούν: ένα τεράστιο, πανίσχυρο soundtrack για τη ζωή τους, τραγούδια που γιορτάζουν την τολμηρότητα του ατόμου και ταυτόχρονα το συλλογικό πνεύμα.

Η μπάντα έχει κερδίσει πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 35 headline περιοδείες, ξεπουλώντας χώρους με χωρητικότητα από 10.000 έως 50.000 θέσεις.

Το πόσο ασύγκριτα πιστό είναι το κοινό των Manowar σε ολόκληρο τον κόσμο αντανακλάται στα live τους. Για παράδειγμα, fans από περισσότερες από 40 χώρες ταξίδεψαν για να γιορτάσουν το Magic Circle Festival στη Γερμανία.

Ως φόρο τιμής στο αφοσιωμένο διεθνές κοινό τους, η κυκλοφορία των Manowar του 2009, “Thunder In The Sky”, κατέγραψε ακόμα μία πρωτιά στη Heavy Metal ιστορία με την ηχογράφηση της power μπαλάντας, “Father”, σε 18 διαφορετικές γλώσσες.

Με το “Kings Of Metal MMXIV / Silver Edition” οι MANOWAR έδωσαν στους οπαδούς τους μια εντελώς νέα ηχογράφηση του βραβευμένου best-selling album, “Kings Of Metal”, γεμάτη εκπλήξεις και επιπλέον στοιχεία.

Το καλοκαίρι του 2016, μετά από δεκαετίες γεμάτες από θριάμβους και βραβεύσεις, αυτοί οι πρωτοπόροι του Metal ανακοίνωσαν την τελευταία τους περιοδεία: “The Final Battle”. Αυτή η περιοδεία αποδεσμεύει την απεριόριστη δύναμη των MANOWAR, με περισσότερη ισχύ από ποτέ, σε μια ολοκαίνουργια multimedia παραγωγή, την οποία θα μοιραστούν με όλους εκείνους που έχουν το Αληθινό Metal να κυλάει μέσα στις φλέβες τους.