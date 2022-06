Οι alternative rockers Mislead έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ από το ομώνυμο κομμάτι της επερχόμενης πλήρους δισκογραφικής τους δουλειάς, “Find Your Enemy”.

“Το ομώνυμο τραγούδι “Find Your Enemy” ήταν ένα από τα πρώτα που ολοκληρώσαμε, στα τέλη του 2019 και αποτέλεσε την βασική πηγή έμπνευσης για την θεματολογία του υπόλοιπου album. Οι άνθρωποι πάντα θα προσπαθούμε να εντοπίσουμε και και να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας, αυτοί όμως πολλές φορές δεν είναι άλλοι από τα ίδια μας τα συναισθήματα, τους φόβους και τις ελπίδες μας. Η θεματική του νέου album αφορά την ασταμάτητη διαδικασία της εξέλιξης και την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας που γεννιέται μέσα από αυτήν. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα μας δουλειά όσο και εμείς!”

Το βίντεο του τραγουδιού “Find Your Enemy” σκηνοθετήθηκε από τον Jim Barbayiannis.

Το επερχόμενο ντεμπούτο full length album των Mislead με τίτλο “Find Your Enemy” είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία στις 24 Ιουνίου 2022. Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Γιάννη Τσιακόπουλο ενώ του artwork έχει επιμεληθεί ο Rain Song Design.

Οι Mislead είναι ένα alternative rock σχήμα με έδρα την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2016, ενώ το ντεμπούτο EP τους με τίτλο “Glances” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019, λαμβάνοντας πολύ θετική ανταπόκριση από το κοινό και τον εγχώριο μουσικό τύπο, οδηγώντας στις πρώτες εντός έδρας συναυλίες τους και την δημιουργία ενός fanbase. Με τις επιρροές τους να είναι εξίσου μοιρασμένες ανάμεσα στα ένδοξα 90’s και το εναλλακτικό rock / metal των 00’s, οι Mislead διαμορφώνουν το δικό τους ξεχωριστό ηχόχρωμα.

It comes again, you feel it

You smell it in the air

Makes you feel scared

You stumble and fall

Deep voices in your ears

Insanity and fear

You cannot hear them anymore

Won’t you erase the sins

That once made you suffer

Now, don’t pray for salvation

And won’t you seek to find your enemy

Inside your mind

Cause you know he’s there

You face it on the mirror

It’s truth is not yet clear

Convince yourself, it’s not a lie

He calls you, he’s getting near

You thought he disappeared

He is still here, you lose your mind

(Ooooooh, oooh, oh)

Won’t you erase the sins

That once made you suffer

Now, don’t pray for salvation

And won’t you seek to find your enemy

Inside your mind

Cause you know he’s there

Won’t you erase the sins

That once made you suffer

Now, don’t pray for salvation

And won’t you seek to find your enemy

Inside your mind

Cause you know he’s there