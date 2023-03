Μετά το πρώτο single που μας χάρισε, την απογειωτική ερωτική μπαλάντα “I’m Nothing Without You”, η Monika επιστρέφει πιο ώριμη από ποτέ μουσικά και στιχουργικά, και μας επανασυστήνει το μοναδικό μουσικό της σύμπαν, παραδίδοντας το τέταρτο αγγλόφωνο άλμπουμ της με τίτλο “Proud”. Ένα άλμπουμ που ηχητικά συμπυκνώνει όλη τη διαδρομή της από το “Avatar” μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας cinematic, έντεχνα, funk και disco ηχοχρώματα με έντονα rock στοιχεία, με τις μελωδίες όμως να υπερισχύουν πάνω απ’ όλα.

Το “Proud” είναι μια δουλειά με ειδικό βάρος, η δημιουργία της οποίας διήρκησε επτά χρόνια. Ένα διάστημα με συνεχή δοκιμασία και εξέλιξη ιδεών, μελωδιών, στίχων και ήχου, πάντα με κοινό παρονομαστή τη συνθετική ικανότητα της Monika να δημιουργεί διαχρονικά, συναισθηματικά τραγούδια που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας.

Η ωριμότητα της ζωής λάμπει μέσα από το άλμπουμ και, αν ακούσεις προσεκτικά, μπορείς να διακρίνεις πολλές πτυχές από τη δραστηριότητα της Monika μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια. Κάποιες τόσο ουσιαστικές, ριζικές, όπως το ότι ξεκίνησε τη δική της οικογένεια μέχρι το ότι συνεργάστηκε με τη Maggie Gylenhaal και έγραψε τραγούδια για το sountrack της ταινίας της.

«Μου είναι δύσκολο να γράψω για το τι βιώνω στο παρόν. Κατά βάση ζω την κάθε στιγμή έντονα και γράφω τραγούδια όταν κατακάθονται τα πράγματα και οι εμπειρίες γίνονται αναμνήσεις», λέει η Monika.

Πράγματι, μια βαθιά επιρροή από τη ζωή της Monika στην Αμερική κυριαρχεί σε αυτό το άλμπουμ με τραγούδια όπως τα “In LA”, “Griffith Park” και “Amerika”, ενώ η ιδεολογική αφύπνιση της καλλιτέχνιδας προβάλλει ξεκάθαρα μέσα από τους στίχους του τραγουδιού “Proud”, που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, όπου κατάφερε να ψάξει βαθιά μέσα στην ψυχοσύνθεσή της, να αναμετρηθεί με την πορεία της και την επιτυχία που γνώρισε, και να καταλήξει σε ένα απλό αίτημα: στην ανάγκη της ν’ ακούσει από τους αγαπημένους της ανθρώπους τη φράση «Είμαι περήφανος για σένα».

Επιστρέφοντας λοιπόν στην πηγή της, τον αγγλόφωνο στίχο, η Monika μας καλεί να αναγνωρίσουμε τις επιλογές μας και να δηλώσουμε «περήφανοι» γι’ αυτές, χωρίς βάρος, χωρίς ενοχές ή «φίλτρα». Και λέει μόνο ένα απλό “I’m proud of you”, για τον άνθρωπο και τη ζωή.