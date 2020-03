Μετά την μεγάλη του επιτυχία, με το άλμπουμ Erotica, o Monsieur Minimal δεν εφησυχάζεται κι επιστρέφει στον αγγλικό στίχο με ένα ολόφρεσκο single, με τον τίτλο, Release Me.

Συνεχίζοντας στο vintage ηχόχρωμα των 70’s και προσθέτοντας νέα στοιχεία όπως αυτά της soul, ο Monsieur Minimal με το Release Me, δημιουργεί ένα αισθησιακά ψυχεδελικό vintage μουσικό αποτέλεσμα πάντα μέσα από το φίλτρο της καλαίσθητης POP που τον χαρακτηρίζει και τον κατατάσσει πλέον ως one οf kind pop aesthete στην Ελληνική Ανεξάρτητη Μουσική σκηνή.

Το Release Me, μας μιλάει για την απελευθέρωση και το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας, απολαμβάνοντας δίχως ταμπού, αλλά με σεβασμό στον συνάθρωπο, τα πάθη και τις χαρές της “μικρής” μας ζωής, με πρώτη και σημαντικότερη αυτή του έρωτα. Ίσως έτσι θα μπορέσουμε, όχι μόνο να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, αλλά και να κάνουμε τον κόσμο μας όσο το δυνατόν καλύτερο.

O έκτος προσωπικός δίσκος του Monsieur Minimal αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020, σε Βινύλιο και CD, από την Mo.Mi.Records σε διανομή της Panik Records.

Μουσικη – στίχοι : Monsieur Minimal

Ενωρχήστρωση – Παραγωγή : Monsieur Minimal

Μίξη και Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης (Artracks Studio)

Εκτέλεση οργάνων:

Μπάσο: Βελισσάριος Πράσσας

Τρομπέτα: Κατσαρέλης Βαγγέλης

Βιολί: Βασιλική Μαζαράκη

Επιμέλεια εξώφυλλου:

Στέφανος Μιχαηλίδης / Δημήτρης Συλβέστρος

Hey gοd

Take my heart

Dance with me

Release me

Take me there

Where no one cares

where sex and love

Above all

Never ever gonna give it up

Never ever gonna let it down

Never ever gonna say a lie to

To your self

Never ever gonna be the same

Never ever gonna feel a shame

Never ever gonna hate your self

Anymore

Can’t you see

How short life is

So try to be

be your self

For Every me

For Every scene

For Everything

We won’t live for ever