Ο Δώρος Δημοσθένους γίνεται …«Elvis» στον Κήπο του Μεγάρου!

Καλοκαιρινό ροκ ΄ν ρολ πάρτι χωρίς τον Έλβις δε γίνεται κι αν κάποιος ξέρει να αναβιώσει το μύθο, το τέμπο, το κέφι και τον αισθησιασμό του θρυλικού βασιλιά του ροκ ΄ν ρολ αυτός είναι σίγουρα ο Δώρος Δημοσθένους.

Να λοιπόν πώς το πάρτι που ετοιμάζει μαζί με την 6μελή του μπάντα στον Κήπο του Μεγάρου θα γίνει η μαγική γέφυρα για να πάμε πίσω κάπου εκεί στα 60ς με τις πιο γνωστές χορευτικές επιτυχίες του Έλβις αλλά και τις ατμοσφαιρικές του ερωτικές μπαλάντες.

Τραγούδια όπως, It’s now or never, Love me tender, Blues suede shoes, Marguerita, Can’t help falling in love, Suspicious mind, A little less conversation, The wonder of you και πολλές άλλες γνωστές επιτυχίες μεταμορφώνουν τον «κήπο» σε μια απέραντη καλοκαιρινή παραλία…μια βραδιά με πολύ χορό και πολύ φλερτ, πολλά χρώματα και έντονους ρυθμούς.

Πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ηλεκτρική Κιθάρα: Αλέξανδρος Δανδουλάκης

Ακουστικό και ηλεκτρικό Μπάσο: Γιώργος Γεωργιάδης

Ντραμς: Παναγιώτης Κωστόπουλος

Τρομπέτα: Διονύσης Κοκόλης

Τενόρο άλτο και σοπράνο σαξόφωνο: Φοίβος Μπoζάς

Φωτογραφία: Κοσμάς Ινιωτάκης

Παρασκευή 12 Ιουλίου

στις 21.00

Κήπος Μεγάρου Μουσικής

Τιμές εισιτηρίων

10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)

Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει

Πληροφορίες: 210 7282333