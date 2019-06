Ο Enrique Iglesias για πρώτη φορά live στη Θεσσαλονίκη!

Ο Enrique Iglesias ανταποκρίνεται στα αιτήματα των θαυμαστών του στην Ελλάδα και έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena!

Αφού έλαβε δεκάδες χιλιάδες επιστολές από fans του, αποφάσισε να εκπληρώσει το αίτημά τους και να έρθει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Enrique Iglesias παραμένει μια εμβληματική φιγούρα που κατατάσσεται μεταξύ των πιο ισχυρών τραγουδιστών της σύγχρονης pop μουσικής, προκαλώντας έντονα συναισθήματα κάθε φορά που εμφανίζεται στη σκηνή.

Για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του στην Ελλάδα, το Latin αστέρι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για μια μεγαλειώδη συναυλία στο PAOK Sports Arena, έχοντας προκαλέσει φρενίτιδα σε εκατομμύρια ανθρώπους καταλαμβάνοντας μια θέση στην καρδιά τους.

“Bailamos”, “Rhythm Divine” ή “Be With You” και οι τελευταίες επιτυχίες όπως: Duele El Corazon, Subeme La Radio, El Baño, Move To Miami ή το τελευταίο I Do not Dance (Without You) είναι στην κορυφή των δημοφιλέστερων charts σε όλο τον κόσμο.

Στις μέρες μας κανένας άλλος καλλιτέχνης της pop μουσικής δεν πραγματοποιεί τόσες πολλές επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμη και όποιος γνωρίζει ελάχιστα για τη σύγχρονη μουσική σκηνή είναι σε θέση να τραγουδήσει μια από τις μελωδίες του.

Ο Enrique θεωρείται ο πρεσβευτής της σύγχρονης pop κουλτούρας του 21ου αιώνα.

Η περιοδεία του Enrique Iglesias “All The Hits Live” περιλαμβάνει ένα σύγχρονο stage και πολλά ειδικά εφέ με δυο σκηνές συνολικού εμβαδού 600m2, ένα φωτεινό τείχος LED των 500m², που σημαίνει δύο φορές περισσότερο φως και πυροτεχνικά εφέ.

Επιπλέον, μία νέα τεχνολογία λέιζερ έρχεται ειδικά από την Αμερική συνοδευόμενη από ήχο δύο φορές ισχυρότερο, χάρη στον ηχητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Όλη αυτή η μεγαλειώδης παραγωγή έρχεται στη Θεσσαλονίκη με 9 φορτηγά, πριν από τις συναυλίες του Enrique στο Μιλάνο και την Μπρατισλάβα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι συναυλίες που πραγματοποίησε στην Δυτική Ευρώπη ήταν SOLD OUT με εξαιρετική σκηνική παρουσία! Η περιοδεία του περιελάμβανε συναυλίες στην Πράγα, Βουδαπέστη, Λιουμπλιάνα, Όσλο, Αθήνα, Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Ζυρίχη, Βερολίνο, Κολωνία, Μόναχο, Όσλο, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη και Λισαβόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Enrique Iglesias πούλησε συνολικά 75.000 εισιτήρια για την συναυλία του στο Kίεβο της Ρωσίας!

Η προπώληση για τη συναυλία “All The Hits Live” στη Θεσσαλονίκη, ξεκινά τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί από τη VIVA.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

27 Οκτωβρίου 2019

Ώρα Έναρξης: 20:00

Τιμές εισιτηρίων από 38€ έως 78€

Προπώληση Εισιτηρίων:

H ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00 π.μ. από τη VIVA.GR