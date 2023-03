«Τούτ’ η ψυχή είναι βαθιά κι εγιόμισ’ από πόνο», όπως δηλώνει ο Δ. Σολωμός περήφανα στο έργο του «ο Κρητικός».

Ο Γιώργος Βογιατζάκης με συνοδοιπόρο τη μελωδική του λύρα ταξιδεύει & συγκινεί το κοινό του σε κάθε του μουσική παράσταση.

Ο ερμηνευτής από το Ρέθυμνο, με την ευγένεια και τη σεμνότητα που τον διακρίνουν αφήνει το μουσικό του αποτύπωμα πιο δυνατό και λαμπερό, επί σειρά ετών.

Η μουσική του διαδρομή, ξεκίνησε σε ηλικία των πέντε ετών όταν ανακάλυψε την λύρα και έως σήμερα περιλαμβάνει αξιοσημείωτες συνεργασίες, όπως του Αντώνη Ξυλούρη (Ψαραντώνης) και του Μιχάλη Τζουγανάκη.

Με μεγάλη συγκίνηση θυμάται τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του, με τους «Διωματάρηδες», στιγμή ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία του.

Φυσικά, ο Νίκος Ξυλούρης ήταν, είναι και θα παραμείνει το ίνδαλμα του, όπως ο ίδιος παραδέχεται σε κάθε του εξομολόγηση.

Όπως ο ίδιος δηλώνει, «Η μουσική υπήρχε στο σπίτι μας μέσα από τις κασέτες που συνήθιζε να γράφει ο πατέρας μου στο ραδιόφωνο. Αφορμή για τη μετέπειτα πορεία μου υπήρξε η λύρα που βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς του».

Σε ηλικία πέντε χρονών, ξεκινάει αυτή τη μοναδική μουσική διαδρομή. Την πρώτη του λύρα, την αγόρασε ο πατέρας του.

Ο ταλαντούχος μουσικός γράφει ασταμάτητα τις σκέψεις του και προσπαθεί να τις αποτυπώσει πάνω στη μουσική του, να ξεγυμνώσει τη ψυχή του πάνω στο χαρτί και μετέπειτα στις καρδιές του κόσμου, εκεί ξεσπά, εκεί υπάρχει.

Οι νέες δημιουργίες που έρχονται είναι αρκετές και με ποικίλα μουσικά ακούσματα. Από παραδοσιακά μέχρι ροκ μελωδίες, ερμηνεύοντάς τες φέτος, σε περιοδείες σε ολόκληρη την Ελλάδα, με το κοινό να απολαμβάνει τη χαρακτηριστική, μελωδική & αιθέρια φωνή του.

Ο λυράρης και ερμηνευτής Γιώργος Βογιατζάκης, συνεχίζει ακάθεκτος να εξελίσσεται με πυγμή και φλόγα στην καρδιά, αποδεικνύοντας πως είναι φτιαγμένος για μεγάλες συγκινήσεις!

Μετά από τις δύο sold out εμφανίσεις του και παράλληλα με την παρουσία του στο φιλανθρωπικό τηλεοπτικό πρόγραμμα “Just the 2 of us” ο Γιώργος Βογιατζάκης επιστρέφει στη σκηνή του Caja de Musica για ένα ακόμη δυνατό live. «Καλώς να ανταμώσουμε»!

Τετάρτη, 22 Μαρτίου

Ώρα: 22:00

Caja de Musica

Σινώπης 27, Αθήνα

Κρατήσεις : τηλ. 6944610061