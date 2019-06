Ένα από τα πιο σημαντικά και αγαπημένα στο ελληνικό κοινό βρετανικά συγκροτήματα, οι μαγευτικοί Tindersticks, έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μία σαγηνευτική βραδιά στην καρδιά του καλοκαιριού, στις 13 Ιουλίου.

Δημιουργήθηκαν από τον Stuart Ashton Staples στο Nottingham, το 1992. Με την εμφάνισή τους ανανέωσαν τον ήχο της Βρετανικής μουσικής σκηνής. Η μπάντα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα στοιχεία που την κάνουν μοναδική και απόλυτα αναγνωρίσιμη: τη βαρύτονη φωνή του Stuart A. Staples, τις ενορχηστρώσεις με βάση τα έγχορδα, τα πνευστά και τα πλήκτρα, τις πανέμορφες μελαγχολικές μελωδίες, τους ερωτικά γοητευτικούς στίχους που τους κατατάσσουν στο Πάνθεον των «σύγχρονων ηρώων» δίπλα στους Nick Cave, Leonard Cohen και Tom Waits.

Στο τέλος του 2000 η σύνθεση της μπάντας ανανεώθηκε:στα τρία αρχικά μέλη, Stuart A. Staples, David Boulter και Neil Fraser προστέθηκαν οι Dan McKinna και Earl Harvin Jr.

Οι αισθαντικοί Βρετανοί μετρ της εκλεπτυσμένης μελαγχολίας στην πολυετή καριέρα τους, μας έχουν προσφέρει μερικά μικρά αριστουργήματα: “Tiny Tears”, “Can We Start Again”, “Bathtime”, “Travelling Light”, “A Marriage Made In Heaven”, “Dying Slowly”, “Another Night In”, “No More Affairs”, “Medicine”, “Show Me Everything” και ανυπομονούμε να τα ακούσουμε στο Ηρώδειο.

Η μουσική τους ατμοσφαιρική και γεμάτη εικόνες. Η σχέση τους με τον κινηματογράφο συνεχής, σταθερή και αταλάντευτη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γράψει πολλά soundtracks κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Η μουσική τους είναι αναπόσπαστο στοιχείο των ταινιών της σπουδαίας και αντισυμβατικής Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Claire Dennis. Έχουν υπογράψει τη μουσική για τις ταινίες της, Nénette et Boni (1996), Trouble Every Day (2001), Vendredi Soir (2002), L’Intrus (Ο Παρείσακτος, 2004), 35 Rhums (2008), White Material (Λευκή Υπεροχή, 2009), και Les Salauds (Τα Καθάρματα, 2013). Ο Stuart Staples έγραψε τη μουσική και στην πιο πρόσφατη ταινία της, «High Life», όπου η μπάντα παίζει το τραγούδι ‘Willow’ που τραγούδα ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Πάτινσον.

Στο τελευταίο τους άλμπουμ “The waiting room” αποτυπώθηκε το επιστέγασμα της συνεργασίας τους με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont-Ferrand, – και δεν έγραψαν μόνο μουσική αλλά δημιούργησαν και μια σειρά ταινιών ειδικά σχεδιασμένων για τη μουσική.

Το 2017 ο Staples σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία – “Minute bodies: The intimate world of F. Percy Smith”.

Μέσα από τα τραγούδια τους υμνούν ανεκπλήρωτους έρωτες, περιπλανώμενους ανθρώπους, πάθη που δεν έσβησαν ποτέ. Οι πολύπλοκες ενορχηστρώσεις των τραγουδιών τους που μαγνητίζουν το κοινό, συνδυάζουν ηλεκτρικές κιθάρες, ντραμς και μπάσο με ακουστικά όργανα όπως βιολί, κοντραμπάσο, φλάουτο, μεταλλόφωνο, τρομπέτες και κλαρινέτο και έχουν καθιερωθεί ως «ήχος Tindersticks».

Έχουν συνεργαστεί με πολυμελείς κλασικές ορχήστρες αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες (Lhasa de Sela, Mary Margaret O’Hara, Isabella Rossellini, Carla Torgerson). Η μουσική τους έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως σε art installations, fashion shows, χορευτικά και θεατρικά projects. Το 2014 δημιούργησαν ορχηστρικά ηχοτοπία που ακολουθούν τον επισκέπτη στη περιήγησή του στο In Flanders Fields Museum του Βελγίου, σχετικά με τη μάχη του Ypres στον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Tindersticks είναι το συγκρότημα που συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο ευαισθησία, αισθητική εκλεπτυσμένου δανδή και retro φινέτσα. Εξελίσσουν το μελαγχολικό ήχο τους, αποτίνοντας φόρο τιμής στην αγαπημένη τους soul, αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε αισθησιακά jazz μοτίβα.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανισθούν στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για μια και μοναδική νύχτα που περιμέναμε καιρό τώρα…

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 35 ευρώ και φθάνουν τα 65 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Άνω Διάζωμα: 35 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 45 ευρώ

Ζώνη B: 50 ευρώ

Ζώνη A: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 60 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 65 ευρώ

ΑμεΑ: 30 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 30 ευρώ. Κρατήσεις στο [email protected]estival.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8938 112 (Δευτ. – Κυρ.: 09:00 – 21:00)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 9636489