Με αφορμή τα 76 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Freddie Mercury, η καλύτερη Queen Tribute Band, The Bohemians, έρχεται στο Faliro Summer Theater για να μας χαρίσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα τραγούδια και τη μουσική του σπουδαίου καλλιτέχνη, τραγουδιστή και πιανίστα του βρετανικού ροκ συγκροτήματος.

Μια εντυπωσιακή συναυλία, μια μαγική βραδιά με τις διασημότερες επιτυχίες τους!

“Another One Bites The Dust”, “Bohemian Rhapsody”, “The Show Must Go On”, “We Will Rock You” και “Radio Ga Ga” είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen. Η χαρακτηριστική φωνή και οι μοναδικές κινήσεις του Mercury παραμένουν απαράμιλλες στην ιστορία του ροκ. Οι Bohemians αποδεικνύουν ότι είναι το πιο δυναμικό και συναρπαστικό tribute Queen συγκρότημα on tour.

Η σκηνική παρουσία και η προσωπικότητα του Rob Comber, τον καθιστά τον τέλειο Freddie Mercury και, αντίστοιχα, ο Christopher Gregory όχι μόνο παρουσιάζεται εκπληκτικά όπως ο Brian May, αλλά παίζει κιθάρα ακριβώς όπως το είδωλό του.

Τόσο μουσικά όσο και οπτικά οι Queen ζωντανεύουν ξανά επί σκηνής με πολυάριθμα κοστούμια και σκηνικά που ανταποκρίνονται στα αυθεντικά.

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία των Queen σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, σε ένα μοναδικό live από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute band αφιερωμένη στο κορυφαίο συγκρότημα!

Ένα live που θα σας μείνει αξέχαστο! Άλλωστε… The Show Must Go On!

“A night of Queen” with The Bohemians

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρα έναρξής: 21:00

Faliro Summer Theater

Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο, Ολυμπιακό Ακίνητο TΑΕ KBO NTO

Πληροφορίες : 210 9213310 – artinfo.gr

Πρόσβαση

– Μετρό: Σταθμός “Συγγρού-Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση «Φόρος»)

– ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση «Φόρος») είτε τραμ / γραμμές «Αριστοτέλης 4» ή «Θουκυδίδης 3» (Στάση «Δέλτα Φαλήρου»)

– Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα-Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση «Δέλτα Φαλήρου» Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα-Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή από Σύνταγμα) / Στάση «Δέλτα Φαλήρου»

– Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση «Φόρος»)

Τιμές εισιτηρίων

Α΄ ΖΩΝΗ: 30 €

Β΄ ΖΩΝΗ: 25 €

Γ΄ ΖΩΝΗ: 18 €

ΟΡΘΙΩΝ: 18 €