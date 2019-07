Οι The BitterSweet live, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Μαζί τους οι Verbal Delirium…

Οι The BitterSweet παρουσιάζουν live, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς (Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι), το νέο τους άλμπουμ “The Age Of New Delirium”, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε βινύλιο (Ikaros Records).

Μαζί τους οι Verbal Delirium.

Οι The BitterSweet δημιουργήθηκαν το 2007 από τον Νικόλα Αλαβάνο, ο οποίος υπογράφει τους στίχους και τη μουσική. Ύστερα από διάφορες ανακατατάξεις και αλλαγές μελών, το σχήμα κατέληξε στην τωρινή του σύνθεση μέσα στο 2018.

Τον Ιούλιο του 2012 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Dancing In The Zoo”

(διανομή MINOS – ΕΜΙ) το οποίο καλωσορίστηκε με θερμότατες κριτικές από τον μουσικό τύπο, σκαρφάλωσε στα charts και παίχτηκε από ραδιοσταθμούς και το τότε MTV Greece, σταθερά.

Το Νοέμβρη του 2018 κυκλοφόρησε το νέο single – video clip τους “I Like Walking”,

προπομπός του δεύτερου album “The Age Of New Delirium” (Ikaros Records). Το τραγούδι ανέβηκε ψηλά στις λίστες των Ελληνικών Indie Rock Sites και έχει παίξει σε διάφορους σταθμούς και web radios, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Το ακολούθησε τον Μάρτιο, ένα ακόμη single-video clip, το “(It’s Been) So Very Long”.

Με άξονα την βρετανική ψυχεδέλεια και με βασικές επιρροές από την pop-rock σκηνή των 60’s, την prog των 70’s, αλλά και την indie των 90’s, τα τραγούδια των The BitterSweet ξεδιπλώνουν μια κόντρα ανάμεσα στην αδρεναλίνη του ροκ εν ρολ και την pop τραγουδοποιία. Στόχος των The BitterSweet είναι η διαρκής αναζήτηση με άξονα την πρωτοτυπία της pop-rock του 20ού αιώνα και κινητήριο δύναμη την αγάπη για το συγκεκριμένο είδος μουσικής και την εξέλιξή του μέσα στα χρόνια.

Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ και πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αποκορύφωμα των οποίων υπήρξαν το άνοιγμα του Ejekt Festival το 2013, η συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Άρδα το 2014, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς το 2015 και στο European Music Day Festival το 2016.

Οι TheBitterSweet είναι:

Νικόλας Αλαβάνος – φωνή, κιθάρες

Πάνος Τζινιόλης – τύμπανα | Αντώνης Γκούφας – κιθάρες

Κωνσταντίνος Κοντονίκας – μπάσο | Κωνσταντίνος Μέξης – πιάνο, πλήκτρα

Τετάρτη 10 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Θέατρο Ρεματιάς

Χαλάνδρι

Ελεύθερη είσοδος