Σύμφωνα με την παρεξηγημένη ερμηνεία του ημερολογίου των Μάγια, ο κόσμος επρόκειτο να έρθει στο τέλος του στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Η ανθρωπότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, γλίτωσε από την καταστροφή. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το 2012 σηματοδότησε μια από τις πιο σκληρές χρονιές στη δεκαετία της κρίσης, τις συνέπειες της οποίας ακόμα προσπαθούμε να ξεπεράσουμε.

Το “One more for the road” είναι μια Meta Επιθεώρηση όπου με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στο τότε και στο σήμερα σχολιάζουμε τους γραφικούς τύπους ή φίλους μας στην απέναντι θέση της καφετέριας ή στο δίπλα σκαμπό του μπαρ. Με τα social media παρέα μας, σε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως είναι και στη ζωή μας, οι ήρωες μας ψάχνουν για δουλειά, μια ευκαιρία, ελπίδα, 35 λόγους για να κάνουν σεξ ή ένα ακόμα ποτό πριν μας πουν καληνύχτα!

* Στην διάρκεια της παράστασης τα κινητά των θεατών πρέπει να είναι κλειστά. Τα κινητά των ηθοποιών είναι ανοιχτά και τα social media τους συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη του έργου.

Συγγραφέας: Γιώργος Αράπογλου

Σκηνοθεσία & Απόδοση: Θοδωρής Βουρνάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευρώπη Αργυρόπουλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Φωτογραφίες & Artwork: Γιώργος Γιαννίμπας

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, Γιώργος Βούντας, Γιώργος Γιέτος, Δημήτρης Παπάς, Ρουμπίνη Γεωργία Χονδρουδάκη

Βασισμένο στο βιβλίο Αθήνα 2012 μ.Χ. του Γιώργου Αράπογλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υδροπλάνο.

Από 8 Μαΐου

Ημέρες παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη 21:00

Διάρκεια: 80′

Πολυχώρος Vault

Μελενίκου 26 Βοτανικός, πλησίον Σταθμού Μετρό Κεραμεικός

Πληροφορίες: 694 953 4889 / 698 660 4174

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων / ΑμΕΑ / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ): 10 ευρώ Ατέλειες: 8 ευρώ

Προπώληση: viva.gr