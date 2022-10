To Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 οι Incirrina (dark electronic/minimal synth duo), μετά από μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστρέφουν στη σκηνή της Death Disco για να παρουσιάσουν το δεύτερο LP τους με τίτλο Lip Led Scream. Μαζί με το darkwave σχήμα των Grey Gallows από την Πάτρα, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη από τον σκοτεινό ρομαντισμό και τη χορευτική διάθεση της μουσικής τους.

To Lip Led Scream κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2022 από τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία Cold Transmission και περιλαμβάνει 10 τραγούδια που γράφτηκαν κατά την περίοδο 2021-2022.

Ο ήχος των Ιncirrina κινείται στα μονοπάτια του dark wave και χαρακτηρίζεται από τη χρήση αναλογικών συνθεσάιζερ με έντονα ρυθμικά στοιχεία, ιδιαίτερες μελωδίες και κοινωνικό στίχο. Κεντρικά θέματα των τραγουδιών, σε στίχους του Κ. Λόντου, είναι η βιοπολιτική, η κοινωνική βία, η απομόνωση αλλά και η πίστη στην αλληλεγγύη και τη σκέψη που στέκεται κριτικά απέναντι στον μηδενισμό, τον φόβο και την κοινωνική χειραγώγηση.

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Πόρτες: 21:00

Death Disco

Ωγύγου 16, Ψυρρή

Τιμή εισιτηρίου προπώληση/ταμείο: 8 ευρώ

* Οι Incirrina σχηματίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Αθήνα από τον Γιώργο Κατσάνο και την Ειρήνη Τηνιακού. Έχουν εμφανιστεί σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στα φεστιβάλ Athens Digital Arts Festival (ADAF), “Pliisken Festival” και Cold Transmission Festival, επίσης τιμήθηκαν με βραβείο για τη συμμετοχή τους στο “Syd Sessions Go ADAF “ τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “8.15”, εμπνευσμένο από την ποίηση του William Blake, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 από την Geheimnis Records. Τον Νοέμβριο του 2020 κυκλοφόρησε το ψηφιακό maxi single “Utter” και τον Ιούλιο του 2021 το 7’’split single “Devastations-R.Daneel” μαζί με τους The Man & His Failures από τη Smash Records. Το δεύτερο άλμπουμ τους “Lip Led Scream” με στίχους του Κ. Λόντου, κυκλοφόρησε στις 19 Αυγούστου 2022 από την Cold Transmission.

Οι Grey Gallows είναι ένα darkwave group που δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2016. Οι επιρροές τους βασίζονται στον ευρύτερο σκοτεινό ήχο της δεκαετίας του ’80. Η θεματολογία των στίχων τους πραγματεύεται θέματα από την εσωτερική πάλη μέχρι τη θεραπεία του ατόμου, μέσα από σκοτεινά συναισθήματα. Μέχρι στιγμής, έχουν κυκλοφορήσει αρκετά singles, το mini album “Beyond reflections” (2017) και τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ, “Tears” (2018 – In Club Records), “Shades” (2019 – Secret Sin Records) και “Garden of Lies” (2021 – Cold Transmission).

Συναυλιακά έχουν στο ενεργητικό τους live ως opening act για τους Spiritual Front και Antimatter. Eπίσης, έχουν εμφανιστεί σε σκηνές του εξωτερικού, όπως στην Ελβετία, μαζί με τους Letten 94 και Iamnoone και πρόσφατα συμμετείχαν στο festival της Cold Transmission στην Κολωνία με group όπως οι Incirrina, The Ending Nights, Cirque d’Ess, Iamnoone, Ultra Sunn και IAMTHESHADOW. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνουν το τέταρτο album τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Cold Transmission.