Τι συμβαίνει όταν μία ροκ μάνα, ένας μπασκετικός τύπος, ένας παραλίας και ένας ninja αποφασίζουν να παίξουν μαζί μουσική;

Θα το ανακαλύψεις αν βρεθείς στις 21 Δεκεμβρίου στο live των “Mama sings fire”. Θα χορέψεις, θα τραγουδήσεις δυνατά, θα ερωτευθείς και θα ιδρώσεις. Και όλα αυτά σε υπερθετικό βαθμό! Πρόκειται για ένα πάρτυ γεμάτο groove, pure rock n’ roll & fun με μουσικές από τα ‘70s μέχρι το σήμερα, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Led zeppelin, meets Metallica, and meets Jamiroquai, Jimi Hendrix, Motörhead, Skunk Anansie and so many more!

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Faust

Τ. 210 3234095

Είσοδος: 5€ (χωρίς ποτό)

* Όλες οι εκδηλώσεις στη μουσική σκηνή του Faust είναι Covid Free. Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν επίδειξης, κατά την είσοδο στον χώρο, πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο με ισχύ έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας.