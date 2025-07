Το διεθνώς αναγνωρισμένο Sani Festival επιστρέφει στον ιστορικό Λόφο της Σάνης, με ένα εντυπωσιακό line-up θρύλων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ένα μοναδικό line-up κορυφαίων διεθνών καλλιτεχνών, με συνολικά 14 βραβεία Grammy και 36 υποψηφιότητες, θα φιλοξενηθεί στη σκηνή του Sani Festival από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2025: Buena Vista All Stars, Norah Jones, Gloria Gaynor, Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo, καθώς και ένα αφιέρωμα στην σπουδαία Ελληνίδα στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου.

Το πολυβραβευμένο Sani Resort ανακοινώνει την επιστροφή του Sani Festival για το καλοκαίρι του 2025, με ένα εντυπωσιακό line-up βραβευμένων με Grammy δημιουργών και θρύλων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το διεθνώς αναγνωρισμένο φεστιβάλ, που φιλοξενείται κάθε χρόνο στο παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, συνεχίζει για πάνω από τρεις δεκαετίες να υποδέχεται κορυφαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για αξέχαστες συναυλίες στον εμβληματικό Λόφο της Σάνης.

Από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, το φετινό Sani Festival προσκαλεί το κοινό σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι που εκτείνεται από τη jazz, την R&B και τη soul, μέχρι την disco, το new wave, τις μουσικές του κόσμου και τις διαχρονικές ελληνικές μελωδίες. Κάθε χρόνο, επισκέπτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στον Λόφο της Σάνης, για να ζήσουν μοναδικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό, με φόντο τα σμαραγδένια νερά του Αιγαίου.

SOUNDS OF THE WORLD

Σάββατο 12 Ιουλίου

Buena Vista All Stars

One Night in Havana

Συμμετέχουν ιδρυτικά μέλη του Buena Vista Social Club

Το Sani Festival 2025 ανοίγει με ένα μουσικό ταξίδι στην καρδιά της Αβάνας. Οι Buena Vista All Stars, ανεβαίνουν στη σκηνή για μία εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, πάθος και τους χαρακτηριστικούς ήχους της Κούβας. Με επικεφαλής ιδρυτικά μέλη του Buena Vista Social Club, όπως ο Barbarito Torres, ο Demetrio Muñiz και ο Manuel Machado, το συγκρότημα εμπλουτίζει με σύγχρονη διάθεση την κληρονομιά της κουβανέζικης μουσικής. Μαζί με 11 άλλους κορυφαίους Κουβανούς καλλιτέχνες, η παράστασή τους «One Night in Havana» δεν είναι απλά μια συναυλία – είναι μια γιορτή πολιτισμού, ιστορίας και της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής. Με τραγούδια όπως τα Chan Chan, Dos Gardenias και El Cuarto De Tula, η παράσταση θα μεταφέρει το κοινό στους ζεστούς, γεμάτους ψυχή δρόμους της Κούβας, σε μία αξέχαστη πρε μιέρα για το φετινό φεστιβάλ.

JAZZ ON THE HILL

Σάββατο 19 Ιουλίου

Norah Jones

Visions 2025

Η Norah Jones, με τη χαρακτηριστική φωνή της, έχει κατακτήσει το κοινό για πάνω από δύο δεκαετίες, συνδυάζοντας μοναδικά τις jazz, soul και folk μελωδίες. Κάνοντας το ντεμπούτο της το 2002, με το άλμπουμ «Come Away with Me», η Jones προκάλεσε γρήγορα διεθνή αίσθηση, κερδίζοντας δέκα βραβεία Grammy και 20 υποψηφιότητες, και πουλώντας πάνω από 53 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Η βαθιά εκφραστική φωνή της και η καλλιτεχνική της πολυμορφία, την έχουν οδηγήσει σε συνεργασίες με θρύλους της μουσικής, ενώ τα τραγούδια της έχουν ακουστεί δισεκατομμύρια φορές. Φέτος, για πρώτη φορά, τιμά με τη μαγευτική της παρουσία το Sani Festival και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσικές αφηγήσεις και μελωδίες που συγκινούν. Είτε μέσα από τις jazz μπαλάντες της και τις γεμάτες ψυχή μελωδίες της, είτε με τις αυθεντικές μουσικές στιγμές της, η Jones έχει καταφέρει σταθερά να μαγεύει το κοινό με τον μοναδικό συνδυασμό μουσικών ειδών και την ικανότητά της να συνδέεται συναισθηματικά με τους ακροατές. Με φόντο το εκπληκτικό τοπίο του Αιγαίου, αυτή η μοναδική εμφάνιση θα αποτελέσει μια αξέχαστη στιγμή του φετινού φεστιβάλ.

INTERNATIONAL SOUNDS

Σάββατο 26 Ιουλίου

Gloria Gaynor

Λίγοι καλλιτέχνες έχουν αφήσει τόσο ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία όσο η δύο φορές βραβευμένη με Grammy και θρύλος της παγκόσμιας σκηνής, Gloria Gaynor. Με μία καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, η Gloria εξακολουθεί να συναρπάζει το κοινό παγκοσμίως με τη χαρισματική φωνή, την αστείρευτη ενέργειά της και τις διαχρονικές επιτυχίες της. Το εμβληματικό I Will Survive έγινε πολιτιστικό φαινόμενο και ύμνος στην ενδυνάμωση και την τόλμη, ενώ η επιρροή της παραμένει ισχυρή σε όλες τις γενιές. Το άλμπουμ της «Testimony» της χάρισε το δεύτερο της Grammy, ακριβώς 40 χρόνια μετά τη βράβευσή της για το I Will Survive, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ταλέντο και την καλλιτεχνική της διορατικότητα. Πρόσφατα, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς που έχουν υπογράψει επιτυχίες για καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, η Mile y Cyrus και η Dolly Parton. Αυτές οι δημιουργικές συνεργασίες οδήγησαν στο «Happy Tears», το νέο της EP – με πέντε τραγούδια – που κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 2025, με το single Fida Known να έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Και τώρα, η Gloria Gaynor φέρνει την εκρηκτική σκηνική της παρουσία στο Sani Festival, συνοδευόμενη από τη δεκαμελή μπάντα της. Μία ανεπανάληπτη συναυλία-γιορτή της μουσικής, της νοσταλγίας και της ασταμάτητης ενέργειας μιας από τις πιο διαχρονικές μορφές της μουσικής βιομηχανίας.

INTERNATIONAL SOUNDS

Σάββατο 2 Αυγούστου

Grace Jones

Η Grace Jones δεν είναι απλώς μια ερμηνεύτρια – είναι ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο. Από τα πρώτα της βήματα ως μοντέλο μέχρι την καθιέρωσή της ως μία από τις πιο επαναστατικές μορφές της μουσικής, η Jones διαρκώς επαναπροσδιορίζει την καλλιτεχνική έκφραση. Με τη μοναδική σκηνική της παρουσία, την ατρόμητη δημιουργικότητά της και διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Pull Up to the Bumper και Slave to the Rhythm, έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο συναρπαστικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Συνδυάζοντας την reggae, την house, την disco και το new wave, η Grace Jones δημιούργησε έναν ήχο απολύτως προσωπικό, επηρεάζοντας γενιές μουσικών και καλλιτεχνών.

Οι εμφανίσεις της είναι θρυλικές – οπτικά εντυπωσιακές, μουσικά συναρπαστικές και πάντα καθηλωτικές. Αυτό το καλοκαίρι, η Grace Jones ανεβαίνει στη σκηνή του Sani Festival για μια εμφάνιση που αναμένεται να είναι από τις πιο αξέχαστες της σεζόν. Μια βραδιά γεμάτη αστείρευτη ενέργεια, καλλιτεχνικές υπερβάσεις και τη σαγηνευτική παρουσία ενός πραγματικού ειδώλου.

INTERNATIONAL SOUNDS

Σάββατο 9 Αυγούστου

Nouvelle Vague

Οι Nouvelle Vague έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τον αξεπέραστο συνδυασμό ρετρό αισθητικής και διασκευών new wave και punk κομματιών σε bossa nova ρυθμούς. Υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Marc Collin, το γαλλικό σχήμα επανερμηνεύει εμβληματικά κομμάτια των 80s, μετατρέποντάς τα σε εύθραυστα και ονειρικά, γεμάτα συναίσθημα και κομψότητα. Μέσα από αισθαντικές διασκευές τραγουδιών των Joy Division, The Clash, Blondie και Depeche Mode, οι Nouvelle Vague αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για μια ολόκληρη εποχή, προσδίδοντας νέα συναισθηματική διάσταση σε γνώριμους ήχους. Στο πολυβραβευμένο άλμπουμ τους “3” (2009), φιλοξένησαν θρυλικές συνεργασίες με τους ίδιους τους δημιουργούς -τον Martin Gore των Depeche Mode, τον Ian McCullough των Echo and the Bunnymen, τον αείμνηστο Terry Hall των The Specials και τον Barry Adamson των Magazine- σε ένα άλμπουμ που χαρακτηρίστηκε ως «το πιο μεταμοντέρνο άλμπουμ διασκευών της δεκαετίας». Με sold-out εμφανίσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία και παραστάσεις στην Τουρκία, την Ρουμανία και αλλού, το συγκρότημα μαγεύει με ζωντανά shows, που ισορροπούν μεταξύ νοσταλγίας και μοντέρνας φινέτσας.

Σήμερα, οι Nouvelle Vague φέρνουν τη ρετρό γοητεία και σύγχρονη κομψότητά τους στο Sani Festival, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μαγευτικό ταξίδι κάτω από τα αστέρια.

SOUNDS OF THE WORLD

Σάββατο 16 Αυγούστου

Gipsy Kings

με τον Tonino Baliardo

Μετά την περσινή sold-out συναυλία τους, οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo επιστρέφουν στο Sani Festival για μια ακόμη συναρπαστική βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και μελωδίες flamenco. Ο Tonino Baliardo, βιρτουόζος της κιθάρας και ηγετική δημιουργική μορφή του συγκροτήματος, συναρπάζει το κοινό εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες με τον μοναδικό του ήχο, που παντρεύει το παραδοσιακό flamenco με τη salsa και την pop. Με ρίζες στην κοινότητα των Ρομά της Αρλ στη Γαλλία, ο Tonino ξεκίνησε ως μουσικός του δρόμου, διαμορφώνοντας το δικό του εκρηκτικό και μαγευτικό ήχο στην κιθάρα. Η εκτόξευση των Gipsy Kings ξεκίνησε όταν προσκλήθηκαν να παίξουν σε ιδιωτικά πάρτι στο Σαιν Τροπέ, εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία τους, θρυλικούς αστέρες του Hollywood, όπως η Brigitte Bardot, ο Charlie Chaplin και ο Kirk Douglas. Από τότε, έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια ά λμπουμ, κατακτώντας πολυάριθμους χρυσούς, πλατινένιους και διαμαντένιους δίσκους. Το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ τους «Savor Flamenco» (2013) τους εδραίωσε ως πρωτοπόρους των «μουσικών του κόσμου». Ετοιμαστείτε για μια ακόμη καθηλωτική εμφάνιση κάτω από τον έναστρο ουρανό!

GREEK VARIATIONS

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λίνα Νικολακοπούλου

«Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο»

Μανώλης Μητσιάς, Γλυκερία, Πίτσα Παπαδοπούλου

με τους Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρή Βουτσικάκη, Ασπασία Στρατηγού, Απόστολο Κίτσο

και τη συμμετοχή του συνθέτη Kiki Lesendric

Το μεγάλο φινάλε του Sani Festival 2025 είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες στιχουργούς της χώρας, τη Λίνα Νικολακοπούλου. Με μια πορεία δεκαετιών, η Λίνα Νικολακοπούλου έχει δώσει ζωή σε κάποια από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αγγίζοντας διαφορετικές γενιές μέσα από την ποίηση και την κοινωνική της ευαισθησία. Σε αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι, με φόντο το επιβλητικό σκηνικό του Λόφου της Σάνης, η περίφημη Salonique Brass Band θα δώσει ρυθμό με τη δύναμη των βαλκανικών ήχων. Στη σκηνή, μαζί με την ορχήστρα, θα βρίσκονται δύο από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, η Γλυκερία και η Πίτσα Παπαδοπούλου, που με τις φωνές τους έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική παράδοση, πλαισιωμένες από μία ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών νέας γενιάς, όπως η Σοφία Παπάζογλου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, η Ασπασία Στρατηγού και ο Απόστολος Κίτσος. Σε αυτήν τη μουσική γιορτή συμμετέχουν, επίσης, ο αγαπημένος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς και ο Σέρβος συνθέτης Kiki Lesendric, φέρνοντας μια μοναδική συνάντηση δύο πολιτισμών. Με μια μείξη γενεών και έναν ύμνο στην ελληνική κουλτούρα κάτω από τα αστέρια, το Sani Festival αποχαιρετά το φετινό μουσικό καλοκαίρι με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Το Sani Festival έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, ενώ είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στηρίζει με συνέπεια την αυθεντική τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη μουσική, έχοντας σαν οδηγό το όραμα του Sani Resort για υψηλού επιπέδου πολιτιστική ψυχαγωγία. Για τη συμβολή του στην προώθηση του πολιτισμού, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos έχει τιμηθεί επί τρία διαδοχικά έτη (2022, 2023 και 2024) με το βραβείο “World’s Leading Cultural Destination Resort” στα διακεκριμένα World Travel Awards.

Φιλοξενώντας θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και ταλέντα, το Sani Resort αποτελεί τον προορισμό για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Από το 1992 έως σήμερα, στον Λόφο της Σάνης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συναυλίες και εκδηλώσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, αλλά και σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.