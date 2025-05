Η Σίσσυ Δουτσίου είναι μια διεθνώς καταξιωμένη spoken word artist, ποιήτρια και ηθοποιός. Οι ηχογραφήσεις, τα βίντεο και οι συνταρακτικές ζωντανές εμφανίσεις της εξερευνούν προσωπικές εμπειρίες, κοινωνικά ζητήματα, τον έρωτα και το πένθος.

Ο πρώτος της δίσκος, «Προσβολή Δημοσίας Αιδούς» (“Insult of Public Modesty”), δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή μουσικών από την Ελλάδα, τον Καναδά και τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των Orphx, Blakaut, Dimitris Koufoudakis (Fer De Lance), Biomass και Van Fog.

Πρόκειται για έναν δίσκο spoken word με ελληνικούς στίχους, που αποτελείται από 8 κομμάτια, συνολικής διάρκειας 40 λεπτών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα «Θέλω να Μάθω να σε Αγαπώ», «Νέκταρ», «Αθήνα», και «Ηρωίνη», λόγω της ιδιαίτερης, καθηλωτικής τους ατμόσφαιρας.

Η «Προσβολή Δημοσίας Αιδούς» αποτελεί μια πολυεπίπεδη ηχητική δημιουργία, που καλεί το κοινό να συμμετάσχει σε μια εξαιρετική ποιητική γλώσσα και μια σύγχρονη ηχητική εμπειρία. Με τη δυναμική της προσέγγιση, η Δουτσίου αναμιγνύει ποιητικά θέματα ταυτότητας, κοινωνικής κρίσης και ατομικής εξέγερσης με post punk, industrial noise και experimental electronica ηχοτοπία. «Είναι οι ιστορίες συνηθισμένων καθημερινών κοριτσιών, που επιμένουν μέχρι το τέλος, πιστές στη λύσσα τους για ελευθερία, έρωτα και καταστροφή κάθε μορφής εξουσίας. Κορίτσια σαν τις φίλες μου δηλαδή», δηλώνει η ίδια, περιγράφοντας το πνεύμα του δίσκου.

Κυκλοφορεί ψηφιακά στις 9 Μαΐου και σε LP στις 30 Μαΐου από την Inner Ear σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό The Institute For Experimental Arts.

Tracklist:

1. Νέκταρ

2. Αθήνα

3. Ω Κράτος!

4. Άνευ Ορίων – Άνευ Όρων

5. Θέλω Να Μάθω Να Σε Αγαπώ

6. Ηρωίνη

7. Ισόβια

8. Προσβολή Δημοσίας Αιδούς